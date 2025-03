Goldman a écrit une nouvelle chanson pour une cause qui lui tient à cœur

Jean-Jacques Goldman serait sorti de sa retraite artistique pour la bonne cause. Le chanteur préféré des Français s'apprêterait à signer un tout nouveau titre.

Neuf ans après avoir officiellement pris sa retraite musicale, Jean-Jacques Goldman a été aperçu jeudi dernier dans un prestigieux studio de l'ouest parisien. "Retrouvailles de l'amitié avec deux des personnes les plus importantes pour moi, qui m'ont donné la possibilité de me réaliser dans ma passion à une époque où j'avais tout à prouver… Robert, et bien sûr Jean-Jacques Goldman", a publié sur Facebook le chanteur Jacques Veneruso, révélant au grand jour le retour en studio de la personnalité préférée des Français.

Selon les informations du Parisien, Jean-Jacques Goldman serait momentanément sorti de sa retraite pour une cause qui lui tient à cœur : écrire une chanson pour L'Œuvre nationale du Bleuet de France, une association qui recueille des fonds pour venir en aide aux anciens combattants, mais aussi aux veuves et pupilles de la Nation, aux soldats blessés en opération et aux victimes du terrorisme. D'après le quotidien de la capitale, Jean-Jacques Goldman et son frère Robert auraient loué le studio afin de superviser l'enregistrement de ce nouveau titre écrit par l'interprète de Quand la musique est bonne.

La chanson doit être révélée au grand public le 10 avril prochain, à l'occasion du concert solidaire "Les Sentinelle d'un soir" organisé à la salle Pleyel. Ce ne sera en revanche pas Jean-Jacques Goldman qui interprètera ce nouveau titre, mais Eloïz et Yvard. Demi-finaliste de La France a un incroyable talent, Eloïz est une ancienne gendarme. Yvard a, quant à lui, repris une carrière musicale après avoir été sérieusement blessé en mission alors qu'il était gendarme mobile spécialisé dans l'anti-terrorisme. Le 10 avril prochain, ils seront accompagnés par l'un des orchestres de l'armée. Le Parisien affirme que les droits de ce nouveau titre signé Jean-Jacques Goldman seront reversés au Bleuet de France. On ignore encore à ce stade l'intitulé de cette nouvelle composition.