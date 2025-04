Carla Bruni en colère, le compte TikTok de sa fille Giulia Sarkozy en est la cause

Invitée du podcast "Carla pour toi", l'ex mannequin et femme de Nicolas Sarkozy a exprimé sa colère concernant le compte TikTok de sa fille.

Il y a quelques mois, la fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, Giulia, commençait à se faire connaître sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qu'elle a rejoint à la mi-novembre. À seulement 13 ans, l'adolescente partageait sa passion pour l'équitation, s'essayait à quelques pas de danse timides, réalisait des playbacks dans sa salle de bain, ou encore postait des clichés de ses vacances dans l'océan Indien. Très active, elle n'avait pas hésité à lancer des lives pour répondre en direct aux questions de ses abonnés.

Le 19 mars, par exemple, elle avait pris la défense de son père, récemment condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, dans l'affaire des écoutes. "Mon père n'est jamais allé en prison", avait-elle affirmé dans un live depuis supprimé, ajoutant qu'il portait un bracelet électronique qu'il allait "très bientôt enlever".

Mais cette notoriété naissante aura été de courte durée : Giulia Sarkozy a vu son compte TikTok banni le mois dernier. Quelques semaines plus tard, sa mère, Carla Bruni, était invitée sur la chaîne YouTube de Carla Ghebali dans le cadre du podcast "Carla pour toi", diffusé le 25 avril. En pyjama sur un lit, l'ancienne mannequin y évoquait ses débuts dans la mode puis dans la chanson, ainsi que sa vie de famille avec l'ancien président de la République et leur fille, qualifiée par l'animatrice d'"icône sur TikTok".

Et Carla Bruni n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a été question du bannissement du compte de sa fille : "Ils l'ont bannie alors qu'il y a des comptes pirates d'elle, qui ont un nombre d'abonnées incroyable et peut-être monétisent la pauvrette alors qu'elle est mineure", a-t-elle dénoncé. Déterminée à rétablir la présence de Giulia sur la plateforme, l'ancienne Première dame a expliqué avoir contacté TikTok France à plusieurs reprises, sans réponse : "On leur écrit, on leur écrit, on leur écrit", a-t-elle insisté, avant de continuer, désabusée : "Mais on a l'impression que ce ne sont que des machines". Elle conclut : "Tiktok France, c'est pas sympa !".

Dans ce même entretien, Carla Bruni a reconnu que les réseaux sociaux sont "un outil de communication et surtout de lien exceptionnel", mais qu'il faut que "ça soit absolument surveillé", en raison des dangers qu'ils présentent : pédocriminalité, malades mentaux et personnes fragiles. Elle assure toutefois que sa fille, décrite comme "gaie et déterminée", a déjà conscience de ces risques et utilisait la plateforme avec beaucoup de prudence. TikTok France n'a pour l'instant pas réagi. Reste à voir dans les prochains jours si Giulia pourra retrouver son compte et partager à nouveau son quotidien.