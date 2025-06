Jordan Bardella dresse le portrait de sa femme idéale et il tient à cette qualité

Invité de l'émission Ambition intime sur M6 le dimanche 1er juin, Jordan Bardella a répondu aux questions concernant sa vie privée, sa vie de couple et a réagi à certaines rumeurs.

Habituellement discret sur sa vie privée, Jordan Bardella a fait un passage remarqué dans l'émission Une ambition intime de M6 le dimanche 1er juin. Un moment en particulier a concentré toute l'attention : celui où Karine Lemarchand a questionné le président du Rassemblement national (RN) sur son orientation sexuelle. L'homme de 29 ans qui fait l'objet de rumeurs sur une supposée homosexualité depuis plusieurs mois a coupé court aux bruits de couloir. "Je suis hétérosexuel, il n'y pas l'ombre d'un doute", a-t-il assuré à l'animatrice.

Une affirmation qui n'a pas suffi à la présentatrice de L'amour est dans le pré qui a cherché à obtenir le nom de la personne qui, peut-être, partage la vie de Jordan Bardella : "À un moment, il va falloir sortir quelqu'un". "Ce n'est pas simple", a répondu le poulain de Marine Le Pen expliquant avoir "toujours cherché à protéger [sa] vie privée".

A défaut d'avoir un nom, Karine Lemarchand a voulu dresser le portrait-robot de la femme qui pourrait prendre le cœur de l'homme politique. Là encore, Jordan Bardella a été avare en détails disant aimer les femmes qui "ont de la personnalité", "brunes" et "plutôt grandes". Et le président du RN d'insister sur la personnalité forte de celle qu'il recherche : "Je serai sensible à son intelligence et à son charisme".

La description bien que succincte colle avec le profil d'une ancienne conjointe de Jordan Bardella, Nolwenn Olivier. La jeune brune de 26 ans a partagé la vie du politique d'extrême droite entre 2020 et 2024. La relation n'était pas passée inaperçue et avait interrogé les liens du jeune homme avec la famille Le Pen, soulevant au passage des soupçons de piston. Nolwenn Olivier n'est autre que la fille de Marie-Caroline Le Pen et de Philippe Olivier, soit la nièce de Marine Le Pen et la petite-fille de Jean-Marie Le Pen.

La réaction de Bardella aux rumeurs d'homosexualité

Si Jordan Bardella a démenti être homosexuel et a regretté l'imagination "sans limite" des internautes, il ne s'est pas offusqué des rumeurs. "Je peux vous dire le contraire pour vous faire plaisir, mais bon… ", a-t-il déclaré après avoir répondu à la question sur son orientation sexuelle. D'ailleurs, avant son apparition dans l'émission de M6, le président du RN n'a jamais cherché à faire taire ces on-dit qui ont pourtant pris de l'ampleur lors de la campagne pour les élections législatives anticipées en 2024. Nombreux sont les internautes à avoir imaginé une romance avec la figure montante de l'extrême droite et Gabriel Attal, son pendant dans le camp macroniste.

Ces bruits de couloir ont sans doute participé au phénomène médiatique autour de Jordan Bardella qui apparaît comme une "rock star" auprès des militants, notamment des plus jeunes. Les interrogations sur sa sexualité ont attisé la curiosité, d'autant que le président du RN jouit d'un important succès chez une partie de la gente féminine - il a confié recevoir "des papiers avec des numéros de téléphone à l'intérieur" lors de meetings. Elles ont aussi pu le rendre acceptable par les membres dans la communauté homosexuelle. Surtout, elles ont fait parler de lui au bon moment sans lui nuire auprès des militants du RN.