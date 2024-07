Marie-Caroline Le Pen : quel résultat au 2e tour de ces législatives ?

Investie par le Rassemblement national dans la Sarthe, quel sera le résultat de Marie-Caroline Le Pen, soeur aînée de Marine Le Pen lors du second tour des élections législatives ?

Marie-Caroline Le Pen en bonne posture dans la 4e circonscription de la Sarthe. En effet, lors du premier tour, la soeur aînée de Marine Le Pen a réalisé un beau score de 39,29 %, devant la candidate du Nouveau Front populaire Elise Leboucher (25,94 %) et celle de la majorité présidentielle (25,88 %). De quoi envisager ce second tour avec une certaine sérénité, même si la candidate macroniste a annoncé se désister, ce qui devrait profiter au NFP en termes de report de voix. Suffisant pour barrer la route à Marie-Caroline Le Pen ? Difficile à dire, d'autant plus que cette dernière devrait bénéficier de son côté du report de voix des LR (10 % au premier tour). Le suspens est total dans ce territoire de la Sarthe, fief de l'ex-zarkosyste François Fillon. Ci-dessous, une projection de la nouvelle Assemblée nationale d'après le sondeur Ipsos Talan. Attention, il ne s'agit pas des résultats du second tour, mais bien d'une estimation en nombre de sièges.

Dans la Sarthe, Marie-Caroline Le Pen estime répondre à "l'appel des militants"

"Je ne me sens pas parachutée" affirmait Marie-Caroline Le Pen, le 9 juin dernier sur France Bleu Maine. En effet, cette dernière a été investie par le RN dans la 4e circonscription de la Sarthe, fief de François Fillon qu'elle ne connaît pas vraiment. Pourtant, elle assure avoir "répondu à l'appel des militants. On m'a demandé de venir pour essayer de ravir cette circonscription à LFI. Si j'avais voulu une circonscription gagnable, j'en aurais pris une plus facile et plus proche. Les militants de ce département m'ont demandé de venir" a-t-elle expliqué.

En 2022, lors des dernières élections législatives, le premier tour avait vu le Rassemblement national échouer de peu face à La France Insoumise. D'abord au premier tour en totalisant 21,30 % des voix, contre 21,87 % pour la candidate de gauche. Au second tour, le RN échouait d'un rien, 49,85 % contre 50,15 %. De quoi donner des espoirs légitimes à la candidate du Rassemblement national pour cette fois, faire pencher la balance de con côté au second tour après la victoire du premier.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 5 juillet à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".