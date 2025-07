Le PDG d'Astronomer filmé en kiss cam avec sa maîtresse au concert de Coldplay, sa femme réagit

Marié et père de deux enfants, le patron de l'entreprise américaine Astronomer, Andy Byron, a été filmé très proche d'une de ses collaboratrice lors du passage de la "kiss cam" au concert de Coldplay à Boston.

Le PDG de l'entreprise américaine Astronomer se retrouve au centre d'un véritable raz-de-marée médiatique. Mercredi 16 juillet au soir, alors que Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, chauffait la foule avec la traditionnelle "kiss cam" lors d'un concert au Gillette Stadium de Boston, la caméra s'est braquée sur Andy Byron, visiblement très proche de Kristin Cabot, cheffe des ressources humaines de la société.

D'abord souriants et proches, le patron et son employée se figent soudainement en découvrant leur image sur l'écran géant. Andy Byron se penche précipitamment pour se cacher derrière une rambarde, tandis que Kristin Cabot dissimule son visage derrière ses mains, manifestement déstabilisée.

Une vidéo devenue virale sur X et Tiktok

La scène, déjà cocasse, a pris une tout autre ampleur lorsque Chris Martin a lâché en riant : "Soit ils ont une liaison, soit ils sont très timides", ce qui a déclenché l'hilarité du public. En quelques heures, la vidéo fait le tour de TikTok et de X (ex-Twitter), cumulant plusieurs millions de vues. Les internautes s'en donnent à cœur joie, baptisant l'affaire "l'infidélité en 4K", d'après 20 minutes.

Marié à Megan Kerrigan, enseignante dans le Massachusetts, Andy Byron est père de deux enfants. Très vite, les internautes ont inondé les réseaux de messages de soutien à sa femme : "Quelle classe ! Vas-y Megan. Prends un avocat spécialisé en divorce et prends l'argent", écrit l'un d'eux. "J'espère qu'elle le prendra pour ce qu'il vaut. Quel connard !", commente un autre. Selon le New York Post, l'épouse d'Andy Byron a d'abord retiré le nom de famille de son mari sur ses réseaux sociaux, avant de supprimer complètement ses comptes Facebook et Instagram.

Les deux collaborateurs n'ont pas encore réagi

La scène n'a pas laissé les anciens salariés d'Astronomer indifférents, certains affirmant que "Byron avait reçu ce qu'il méritait" selon le New York Post. L'un d'eux, interrogé par le média américain, témoigne et indique que sur "les groupes de textos et les chaînes d'anciens employés", "tout le monde se moque de ce qui s'est passé et apprécie énormément ce qui s'est passé et le fait qu'[Andy Byron] soit exposé."

D'après la presse américaine, Kristin Cabot a rejoint l'entreprise il y a à peine huit mois. A l'époque, Andy Byron saluait son recrutement dans un communiqué publié en novembre 2024 : "Le leadership exceptionnel de Kristin et son expertise dans la gestion des talents et des stratégies RH sont essentiels pour soutenir notre croissance rapide". Un message désormais introuvable, selon The Economic Times, qui indique que le chef de l'entreprise l'a supprimé de ses plateformes. L'état civil de Kristin Cabot est encore incertain, note Page Six.

En pleine crise, un faux communiqué d'excuses, attribué à Andy Byron, a été largement diffusé sur les réseaux. Problème : il provient d'un compte parodique. À l'heure où les rumeurs enflent, aucune déclaration officielle n'a été faite ni par le PDG, ni par sa collaboratrice.