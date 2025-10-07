Le prix Nobel de physique décerné au Français Michel Devoret : ce drôle de dessin qui explique ses recherches

Un Français se trouve parmi les trois physiciens récompensés du prix Nobel de physique 2025 pour les travaux en mécanique quantique qui défient les lois de la logique.

Le prix Nobel de physique revient à.... un Français ! Mais aussi à un Britannique et à un Américain. C'est en réalité un trio composé de Michel H. Devoret, de John Clarke et de John M. Martinis qui a été récompensé ce mardi 7 octobre 2025. Le comité a salué les travaux des trois chercheurs qui travaillent à l'université de Californie, aux Etats-Unis pour "la découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique".

Des mots qui peuvent sonner barbares aux oreilles des non-initiés. Les trois physiciens ont réalisé une série d'expériences prouvant que "les propriétés étranges du monde quantique" peuvent se concrétiser à plus grande échelle que l'échelle atomique. Alors que le propre de la mécanique quantique est qu'elle porte sur le fonctionnement des particules à une échelle incroyablement petite, Michel H. Devoret et ses deux co-lauréats ont démontré que les effets de la mécanique quantique pouvaient être rendus concrets dans un système assez grand pour être tenu dans la main. L'une de ses propriétés, appelée "l'effet tunnel", peut surprendre. Décrite dans un dessin très parlant, elle défit les lois de la logique.

Les physiciens expliquent que lorsqu'une balle touche un mur, elle rebondit logiquement contre ce mur. Les travaux de Michel H. Devoret et ses confrères montrent qu'à l'échelle quantique une particule, lorsqu'elle rencontre un obstacle comparable à un mur, peut le traverser comme si elle empruntait un tunnel.

Le prix Nobel de physique décerné au Français Michel H. Devoret consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 11 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'un million d'euros qui doit être partagé entre les lauréats lorsqu'ils sont plusieurs.

Michel H. Devoret n'est pas le premier français à recevoir le prix Nobel de physique. Ce prix très reconnu a été décerné à 18 lauréats français depuis sa création. La première fois en 1903 avec trois lauréats. Depuis l'entrée dans le troisième millénaire, sept Français ont reçu cette distinction en 2007, 2012, 2018, 2022, en 2023 par deux fois et en 2025 avec Michel H. Devoret. En 2023, le prix Nobel de physique avait été décernée pour la première fois à une Française, la physicienne Anne L'Huillier, aux côtés de son confrère et compatriote Pierre Agostini et du Hongrois Ferenc Krausz. A noter que le prix Nobel de physique est celui qui a été remis le plus grand nombre de fois à des Français, juste devant le prix Nobel de littérature qui a récompensé 16 Français entre 1901 et 2022.