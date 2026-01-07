Aveyron. Un petit village fait venir une star nationale, les ados seront nombreux

Une petite commune d'Occitanie est parvenue à monter un événement musical pour ce printemps. Et a annoncé la venue d'une star pour la première édition.

Et s'il fallait se rendre dans un village de l'Aveyron pour vivre la soirée la plus étonnante de l'année ? Le 13 juin 2026, Durenque accueillera la toute première édition de Roupeyrock, un rendez-vous musical imaginé et pensé pour faire dialoguer artistes reconnus et scène locale, au cœur même de ce territoire rural.

À l'initiative du Comité des fêtes, l'événement entend marquer un tournant dans la vie culturelle du territoire. Comme l'a repéré Actu Occitanie, après avoir annoncé la venue de Cali, les organisateurs ont levé le voile sur une programmation complète qui confirme leurs ambitions : Julien Lieb, figure montante de la chanson française, sera également de la partie. Autour de ces deux noms, plusieurs groupes viendront enrichir la soirée, dont Wepa Wepa, La Deryves et No Réso, dans une volonté assumée de diversité musicale.

Finaliste de la Star Academy en 2023, Julien Lieb sera la sensation du festival. Le chanteur s'est rapidement imposé comme l'un des nouveaux visages les plus suivis de la scène francophone. Son ascension s'est poursuivie avec une reconnaissance nationale, notamment lors des NRJ Music Awards 2025, où il a été distingué comme "révélation masculine francophone".

Le jeune homme est particulièrement apprécié par les les ados. Le nom Roupeyrock n'a pas été choisi au hasard. "Julien Lieb, c'est : un album "Naufragé" disponible partout, une tournée en France métropolitaine et en Belgique, un passage prévu à l'Olympia en 2026, une participation à Danse avec les stars… et bientôt sur la scène de Roupeyrock à Durenque !", s'entousiasment les organisateurs du Comité des fêtes de Durenque sur Facebook.