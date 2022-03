Emission présidentielle de TF1 : sans débat ni tous les candidats, pourquoi ?

Ce lundi 14 mars 2022, huit candidats à l'élection présidentielle 2022 vont se succéder sur TF1. Au menu : la guerre en Ukraine. Mais il n'y aura pas de débat entre eux et tous les prétendants à l'Elysée n'ont pas été conviés.

Sommaire La France face à la guerre TF1

Débat TF1 14 mars

Candidats présents L'essentiel Ce lundi 14 mars 2022, TF1 organise, à partir de 20h20, une émission politique sur l'élection présidentielle consacrée à la guerre en Ukraine et aux propositions des différents candidats face au conflit, intitulée "La France face à la guerre".

Alors que 12 personnalités sont officiellement candidates au scrutin, toutes n'ont pas invitées par la chaîne à participer à l'émission. Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Philippe Poutou ont été écartés.

L'émission organisée par TF1 ne sera pas un débat. En effet, les divers invités ne confronteront pas leurs idées les uns entre les autres. Chacun passera tour à tour durant une vingtaine de minutes devant les deux journalistes animateurs de la soirée : Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray.

L'émission est à suivre en direct sur notre site.

En direct

Recevoir nos alertes live !

15:55 - Une émission sur TF1 avec les candidats à la présidentielle Une émission organisée par TF1 consacrée à la guerre en Ukraine va réunir plusieurs candidats à l'élection présidentielle, ce lundi 14 mars 2022. A partir de 20h20, la Une recevra tour à tour huit des douze prétendants à l'Elysée pour évoquer le conflit, les positions et les propositions de chacun d'entre eux, au cours d'une soirée politique intitulée "La France face à la guerre".

Elle est venue chambouler et presque passer sous silence une campagne qui peinait à décoller. La guerre en Ukraine est sur toutes les lèvres, plus de deux semaines après le début de l'invasion russe. S'il se passe à plusieurs milliers de kilomètres de la France, l'Hexagone a les yeux rivés sur le conflit, s'inquiétant de possibles ambitions de Vladimir Poutine d'aller au-delà de l'ancien territoire de l'URSS, mais surtout des conséquences sur le quotidien en France. Depuis que le président russe a donné l'ordre à ses troupes de lancer une "opération militaire spéciale", nombreux sont les politiques à commenter les actions ou à spéculer sur les intentions du maître du Kremlin. Devant la crainte que suscite une telle entreprise, tous les candidats à l'élection présidentielle 2022 se sont emparés du sujet, faisant valoir leurs positions quant à la situation, quitte à changer de version sans sourciller au regard de ce qu'avaient pu être leurs propos quelques temps auparavant. Mais alors que les prises de parole se multiplient par divers canaux, certains des prétendants à l'Elysée vont pouvoir s'exprimer, ce lundi 14 mars 2022, sur TF1, dans l'émission "La France face à la guerre".

Au regard du contexte international lié à la guerre en Ukraine, TF1 organise une grande soirée politique consacrée à l'invasion russe avec plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Les invités vont, tour à tour, défiler sur la Une, sans jamais confronter leurs idées. Il ne s'agira donc pas d'un débat entre les divers aspirants à la fonction de président de la République, mais plutôt un face-à-face avec les deux présentateurs phares de la chaîne, Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray. Chaque passage se découpera en trois temps : un premier d'une minute consacré à la "profession de foi" de chaque candidat, un second -le plus long- d'un quart d'heure au cours duquel chaque invité répondra aux questions des journalistes, puis un dernier de deux minutes dédié à un "droit de réponse" pour permettre à l'interviewé d'approfondir un ou plusieurs points précédents.

Tous les candidats officiellement déclarés à l'élection présidentielle ne participent pas à l'émission organisée par TF1, lundi 14 mars 2022. En effet, seuls Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Eric Zemmour vont défiler en plateau. De leur côté, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Philippe Poutou n'ont pas été conviés. "Nous ne faisons que respecter les règles qui s'imposent à tous les médias. Ce sont les règles d'équité. Lundi, nous avons invité les candidats qui ont le droit aux crédits de temps de parole les plus importants au regard des critères de l'Arcom", a indiqué Adrien Gindre, chef du service politique de TF1, à Puremedias, précisant que "les autres candidats auront ces prochains jours droit à des reportages dans le '20 Heures', ce qui permettra à chacun des candidats, dans le respect de leur poids politique, d'accéder à l'antenne."