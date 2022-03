Débat Zemmour - Pécresse : pourquoi TF1 ne diffusera pas l'intégralité du débat ce soir

PECRESSE - ZEMMOUR. Un débat entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour est organisé ce jeudi 10 mars 2022, sur TF1 et LCI. Un débat en deux parties qui s'annonce décisif, alors que les deux candidats cherchent à se relancer dans un contexte difficile...

En direct

Recevoir nos alertes live !

17:05 - "Eric [Zemmour] veut une victoire par KO" Dans Le Figaro, ce jeudi, des proches des deux candidats se sont confiés sur la préparation du débat de ce soir. Avant de débattre avec Valérie Pécresse, Eric Zemmour se serait "enfermé dans ses bureaux à son quartier général de campagne, dans le 8e arrondissement de Paris" et serait "entouré de ses trois plus proches conseillers. Sarah Knafo, bien sûr, mais aussi Julien Madar et Jonathan Nadler", indique le quotidien. "Eric veut une victoire par KO. Il veut la [Valérie Pécresse] terminer et la faire descendre à 8%. Il n’y aura pas de cinéma", lâche un d'eux dans les colonnes du quotidien.

16:52 - Valérie Pécresse tente de se faire entendre sur l'Ukraine Alors qu'Eric Zemmour aurait été prié par certains membres de son entourage d'éviter le sujet comme l'a rapporté Le Monde, Valérie Pécresse tente de faire entendre sa voix sur le sujet. La candidate LR a participé ce jeudi même au sommet du groupe PPE (droite) au Parlement européen, réuni à Paris. Une réponse au sommet de Versailles organisé au même moment par Emmanuel Macron avec les chefs d’Etat et de gouvernement européens. Valérie Pécresse a fait savoir qu'elle avait déjeuné avec une quarantaine de responsables européens, dont huit chefs d'État et de gouvernement. "En se lançant dans cette guerre, V. Poutine misait sur l'indécision de l'Europe. C'est le contraire qui s'est passé. Cette crise a agi comme un électrochoc. Pour défendre la liberté et la souveraineté d'un État agressé en Europe, nous ne reculons pas, nous ne tremblons pas", a-t-elle tweeté dans l'après-midi.

16:30 - Pécresse gênée elle aussi par la situation en Ukraine Valérie Pécresse n'est pas non plus servie par cette guerre en Ukraine. Une partie de sa famille politique (RPR, UMP puis LR) souffre elle aussi d'un tropisme pro-russe ; François Fillon, dont Valérie Pécresse fut la ministre de l'Enseignement et qu'elle soutiendra en 2017, a récemment été obligé de démissionner du conseil d’administration des entreprises russes Sibur (pétrochimie) et Zarubeshneft (hydrocarbure). Mais le problème est ailleurs : si elle tient sans pudeur un discours ferme contre la Russie, pro-européen et pro-Otan pour sa part, cette crise internationale "écrase tout", comme le déplore son entourage. Et l'Ukraine annihile surtout toutes les offensives musclées préparées par la candidate et son équipe contre le bilan d'Emmanuel Macron, président-candidat en pleine tempête.

16:18 - La guerre en Ukraine, une épine dans le pied de Zemmour Le candidat de Reconquête le sait : il va devoir clarifier devant le plus grand nombre sa position sur la Russie ce soir sur TF1. Depuis des années et y compris depuis le lancement de sa campagne, Eric Zemmour a plusieurs fois salué le régime russe et Vladimir Poutine lui-même, n'hésitant pas à souhaiter qu'un dirigeant à poigne prenne un jour l'Elysée, à l'instar du maître du Kremlin. "La Russie, j’en prends le pari, n’envahira pas l’Ukraine", assurait-il encore face caméra en décembre 2021. Il s'en est déjà expliqué et a tenté de corriger son discours depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Mais tout en condamnant l'opération militaire russe, le candidat d'extrême droite continue sur sa ligne de défiance vis-à-vis de l'Otan qu'il juge "responsable" de la situation. Il a récemment indiqué qu'en tant que président, il proposerait de sortir du commandement intégré. Il plaide aussi pour un traité excluant toute entrée de l’Ukraine dans l’Alliance. Et dans l'immédiat, est le seul candidat à s'opposer explicitement à l’accueil en France de réfugiés ukrainiens.

16:10 - Une duel de débatteurs Eric Zemmour l'a maintes fois prouvé, du temps de ses chroniques comme depuis le début de la campagne : c'est dans le débat que le polémiste se sent le plus à l'aise, n'hésitant pas à pousser très loin ses idées, parfois jusqu'à l'outrance, rendant souvent toute réponse impossible. Valérie Pécresse avait pour sa part rappelé après son meeting raté du Zenith qu'elle était plus à l'aise dans le débat d'idée que dans le show scénique. Elle serait elle aussi une combattante selon son entourage. Si d'aucuns à droite craignent le débat de ce soir, d'autres en attendent un réel tournant dans cette campagne : "Beaucoup s’attendent à ce que Zemmour la croque mais s’il ne la croque pas, une autre page s’ouvre", résume le député LR du Vaucluse, Julien Aubert dans Le Figaro.

15:48 - Valérie Pécresse peine à se remettre des critiques du Zenith Valérie Pécresse suit une trajectoire finalement assez similaire à celle d'Eric Zemmour dans les sondages pour la présidentielle. Boostée par la primaire de la droite début décembre dernier, elle semblait d'abord en mesure de coiffer Zemmour lui-même ainsi que Marine Le Pen au poteau et de se qualifier pour le second tour face à Emmanuel Macron. Mais elle a subi coup sur coup les critiques et les sarcasmes suivant son premier grand meeting du Zenith de Paris mi-février, puis le rouleau compresseur médiatique de la guerre en Ukraine qui aura éteint sa campagne comme celle de l'intégralité des candidats ou presque. Dans les derniers sondages, Valérie Pécresse a été créditée de 10,5% des voix (Harris) alors qu'elle plafonnait à 20% le 7 décembre dans un sondages Elabe.

15:40 - Eric Zemmour loin de sa dynamique de l'automne dans les sondages Alors qu'il apparaissait comme le candidat surprise à l'automne dernier, capable de bousculer le duel Macron-Le Pen annoncé, Eric Zemmour a connu un coup d'arrêt en fin d'année 2021 et plus particulièrement depuis le début de l'année 2022. Après un léger mieux à la mi-février, l'ancien polémiste plafonne nettement sous les 15% des intentions de vote. Il a été donné à 12,5% dans le dernier sondage Harris Interractive pour Challenge et publié mercredi 9 mars, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon pour la troisième position (Emmanuel Macron se situant au-dessus des 30% et Marine Le Pen à 18,5%).

15:31 - Un débat Pécresse - Zemmour qui n'a pas la faveur d'un prime C'est le journal Marianne qui a, en début de semaine, dévoilé l'information : Eric Zemmour et Valérie Pécresse ne vont débattre qu'une vingtaine de minutes sur TF1, tout au plus une demi-heure selon Le Figaro, entre 20h15 et 20h45. Craignant pour ses audiences selon l'hebdomadaire, la chaîne préfère reprendre son flux normal pour le prime time et diffuser la série Balthazar, avec Tomer Sisley. Ceux qui voudront suivre le débat Zemmour - Pécresse devront se replier sur LCI, la chaîne d'info du groupe héritant de la seconde partie des échanges, jusqu'à 21h30.