"Taux d'abstention 2e tour des législatives : plus haut qu'au premier tour, tous les chiffres !"

ABSTENTION. Le taux d'abstention de cette élection législative dépasse les 53%, c'est plus qu'au premier tour, mais moins qu'au deuxième tour de 2017. Tous les chiffres.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 01h02] On connaît le chiffre total de l'abstention lors de ce second tour des élections législatives 2022. Il est de 53,70% selon les résultats totaux publiés par le ministère de l'Intérieur dans la nuit. La participation au second tour des législatives n'a donc cette fois pas réalisé de triste record ce dimanche 19 juin 2022 puisque la marque de 2017 reste loin. A l'époque, pour ce même second tour, 57,36 % des électeurs ne s'étaient pas rendus dans les bureaux de vote. Le record de 2017 n'est donc pas battu, mais l'abstention reste plus forte qu'au premier tour de 2022.

Au fil de la journée, les remontées du ministère de l'Intérieur avaient donné la tendance. A 17h, pour ce 2e tour des élections législatives, le taux d'abstention était de 61,89%. Un chiffre qui venait déjà confirmer les inquiétudes, les Français ont bien boudé les urnes ce dimanche 19 juin. Les trois départements qui avaient le moins voté ce dimanche à 17h, et ou le taux d'abstention était le plus élevé étaient la Seine-Saint-Denis (74,77%), la Moselle (69,47%), et le Val d'Oise (69,20%). A l'inverse, les électeurs ont montré davantage d'intérêt pour ce scrutin dans les départements du Lot, de la Vienne ou de la Dordogne, les trois départements avec le taux d'abstention le plus faible à 17 heures.

Le contexte politique, le duel qui s'est installé entre la Nupes et la coalition Ensemble pour la majorité présidentielle, l'émergence du RN dans plusieurs circonscriptions mais aussi les fortes chaleurs persistantes sur la partie nord et l'est de la France sont autant d'inconnues sur la mobilisation des électeurs. Déjà en 2017, dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle, plus d'un électeur sur deux s'était abstenu au second tour, un record avec 57,36 % d'abstention dans la lancée d'un premier tour déjà peu attractif pour de nombreux électeurs. Le taux d'abstention y avait été de plus de 51%, ce qui signait le plus fort score à des élections législatives ou présidentielle depuis 1958 et le début de la Ve République.