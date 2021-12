Zemmour sur France 2 : face à Le Maire, un premier débat de campagne tendu

Pour son premier débat en tant que candidat à la présidentielle, Eric Zemmour a fait face à Bruno Le Maire, jeudi 9 décembre 2021. Les deux hommes ont opposé leurs visions de la France lors d'échanges houleux, en direct sur France 2.

Ce sont deux visions de la France qui se sont opposées, sans (presque) aucun terrain d'entente, tantôt dans l'écoute et le respect, tantôt dans un vacarme assourdissant. Eric Zemmour et Bruno Le Maire ont débattu devant les caméras de France 2, jeudi 9 décembre 2021, dans le cadre de l'émission politique du service public " Elysée 2022 ". Durant une heure, le candidat à l'élection présidentielle et le ministre de l'Economie ont abordé deux principales questions : les finances et l'identité.

Pour Eric Zemmour, ce rendez-vous s'apparentait à son véritable test en tant que prétendant à l'Elysée. Lunettes rondes sur les yeux, son nouvel accessoire de candidat, il a déroulé ses propositions, dont certaines étaient déjà connues, mais avec un flou apparent qui ne l'a forcément avantagé. Comme lorsqu'il lance qu'il entend recruter 1000 médecins payés par l'État, sans préciser la manière de les recruter, ou lorsqu'il détaille son système pour augmenter le salaire net d'un Smic de 100 euros par mois par une baisse de la CSG pour ces salariés, financée elle-même par l'instauration d'une préférence nationale pour les allocations sociales. 20 milliards de recettes, 15 milliards de dépenses, ce sont les calculs avancés par le polémiste, impossible à vérifier, lui-même ainsi que Bruno Le Maire en convenant, ce dernier estimant les recettes d'une diminution de la distribution des allocations sociales à 6 milliards. L'ancien journaliste du Figaro est également apparu à côté de la plaque lorsqu'un jeune lui a demandé comment il compter aider sa tranche d'âge à boucler les fins de mois et à se loger : par une exonération des "frais de notaire" pour un primo-accédant de moins de 25 ans dans la limite d'un achat de 250 000 euros.

Passes d'armes sur la CSG, le Conseil constitutionnel et l'Occupation

Le point de la baisse de la CSG a surtout fait bondir Bruno Le Maire. Car le locataire de Bercy a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une cotisation mais d'un impôt, et que "tout le monde doit être à égalité devant l'impôt", prévenant que le Conseil constitutionnel retoquerait un tel dispositif. "Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui dirigera", a lancé, vindicatif, Eric Zemmour. De quoi laisser place à un échange houleux, entre voix du peuple et respect de la Constitution. Bruno Le Maire est également apparu, comme fortement envisagé, en campagne pour Emmanuel Macron, déroulant le bilan économique quinquennal, vantant les dispositifs pris pour faire face à la crise du Covid-19, notamment le chômage partiel, assurant que le pays se réindustrialisait.

Le débat s'est par ailleurs envenimé sur l'histoire de France, notamment durant la Seconde guerre mondiale, période au sujet de laquelle Eric Zemmour a assuré que le Maréchal Pétain avait "protégé les Juifs français". Une position réitérée, à laquelle s'est ajouté un refus de reconnaître la responsabilité de la France dans la rafle du Vel d'Hiv : "la France était à Londres. la France n'a aucune responsabilité dans la rafle du Vél d'Hiv, ce sont les Allemands qui l'ont imposée". Bruno Le Maire a répondu de son côté : "René Bousquet, préfet de police de Paris, et Pierre Laval ont tous participé sciemment et volontairement et non pas sous les ordres du régime nazi". Des échanges tendus suivis 2,8 millions de téléspectateurs en moyenne.

En savoir plus

Le polémiste était, jeudi 9 décembre 2021, l'invité de Léa Salamé et de Laurent Guimier. La première partie de soirée a été consacrée à une interview classique sur le projet présidentiel d'Eric Zemmour. France 2 avait ensuite prévu plusieurs séquences : l'une appelée "Paroles de Français" ; un "reportage en immersion à la rencontre des Français en région" ; une séquence où des Français de 18 ans ont posé des questions à l'invité.

L'annonce avait été faite dès le 11 octobre dernier par Le Figaro : Eric Zemmour était bien prévu à l'affiche de l'émission politique de France 2 "Elysée 2022". Le 1er décembre, l'affiche a été dévoilée par Le Parisien : Eric Zemmour face à Bruno Le Maire. Ce débat entre le désormais candidat à la présidentielle et le ministre de l'Economie a été l'occasion d'aborder plus en détails les questions économiques, financières, du pouvoir d'achat, mais aussi des "questions culturelles" et "migratoires" comme l'avait précisé le locataire de Bercy sur Europe 1 le 5 décembre.

Le programme économique d'Eric Zemmour reste encore très vague, bien que le candidat ait annoncé dans les grandes lignes vouloir réindustrialiser la France, augmenter les plus petits salaires et faire des économies sur la sécurité sociale, sans diminuer la protection "des Français". Selon les premières lignes de son programme économique publié sur son site internet, Eric Zemmour veut une baisse des impôts, jugeant le "système fiscal injuste, dur avec les petits et faible avec les forts". Il prône ainsi de diminuer les impôts de production.

Côté industries, le candidat veut "assouplir les dogmes concurrentiels bruxellois, qui s’opposent à la constitution de champions nationaux en Europe tout en laissant notre marché ouvert aux géants extra-européens". Par ailleurs, il souhaite "inciter fortement les consommateurs et la commande publique à favoriser les fournisseurs nationaux". Enfin, il promet une hausse des salaires de 100 euros pour les personnes gagnant le Smic via une baisse de la CSG de 9 à 2,5%, dont les revenus, en baisse, ne seraient pas impactés selon ses dires car Eric Zemmour souhaite appliquer la préférence nationale au versement des allocations sociales. Autant d'idées qu'il pourra confronter et détailler avec Bruno Le Maire.