"Christiane Taubira : un retrait à la présidentielle et... un soutien à un autre candidat ?"

Des problèmes de parrainages qui avaient fait dire à Christiane Taubira lors de son dernier meeting, dimanche dernier à Rennes, qu'elle avait "un petit problème de parrainages" avant d'annoncer, lundi 28 février, que son agenda serait entièrement consacré cette semaine "à la collecte des parrainages". Selon la dernière actualisation du Conseil constitutionnel du 1er mars, elle avait recueilli seulement 181 signatures d'élus sur les 500 obligatoires à quelques jours de la fin des collectes. La fin de sa candidature était quasi actée. Déjà candidate en 2002 et créditée de 2,32 % des voix au 1er tour, Christiane Taubira était revenue dans la course de la présidentielle 2022 en arrivant en tête de la Primaire populaire le 30 janvier dernier. Créditée de seulement 5 % des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, celle qui avait pour ambition de rassembler la gauche autour d’une candidature unique n'a jamais atteint son but. Malgré une réunion début février avec les équipes de campagne de Yannick Jadot (EELV), l’ex-candidate n’a pas apporté de soutien direct à un autre candidat. En revanche, elle a précisé qu’elle communiquerait sur son choix "dans les prochaines semaines".

Chronique de campagne du 2 mars. 15h06. Christiane Taubira a annoncé ce mercredi 2 mars son retrait de la campagne pour l’élection présidentielle. Lors d’une conférence de presse, l’ancienne garde des Sceaux a mis un terme à "l'inutile suspense", malgré la "grande mobilisation des bénévoles de l'équipe Taubira 2022". "Il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle", a-t-elle expliqué. Saluant ses militants présents, elle a estimé que son échec à rassembler des parrainages a été provoqué par le système de parrainages devenu un "filtre obsolète" dont il faut se "débarasser". Christiane Taubira a fustigé les "vieux partis qui n'en finissent pas d'agoniser" et qui "n'ont plus que leur capacité de nuisance". L’entourage de Christiane Taubira accuse en particulier Anne Hidalgo et le Parti socialiste d’avoir fait pression sur des élus pour l’empêcher d’obtenir ses signatures. Le Parti radical de gauche (PRG) est également dans le collimateur de la désormais ex-candidate à la présidentielle après son désengagement de la candidature de Christiane Taubira le 14 février dernier, emportant avec lui son réseau de 170 promesses de signatures et son soutien financier.

Chronique de campagne du 1er mars. 13h05. Le dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, réalisé par Harris Interactive pour Challenges et publié lundi 28 février, crédite Christiane Taubira de 1,5% des suffrages. L'ancienne garde des Sceaux arriverait très loin d'Emmanuel Macron et des candidats de droite, ne bousculant pas davantage les équilibres à gauche.

Chronique de campagne du 24 février. 17h16. La présidentielle de 2022 s'éloigne de plus en plus, jour après jour, pour Christiane Taubira. A huit jours de la clôture des parrainages, elle n'en comptabilise que 128 sur les 500 nécessaires. Ce tableau tranche avec la victoire incontestable de l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande à la Primaire populaire il y a un peu plus de trois semaines. Auprès du journal Ouest France, Christian Paul, chargé de projet de Christiane Taubira, reconnaît : "Nous sommes très lucides sur la difficulté, personne ne pratique la position de l’autruche." Pour autant, il affirme qu'une centaine de personnes se dépassent jour et nuit pour appeler les élus ou les rencontrer afin de recevoir les précieuses signatures. Et les militants sont plutôt optimistes, comme Léanie Buaillon, porte-parole du comité Taubira pour 2022, qui affirme : "On est mobilisés à 200 % sur les parrainages et les retours sont plutôt bons", et ce malgré "la pression de malade" que font subir certains sur les élus. Christian Paul parle même "d'intimidation" et pointe du doigt le "blocage des parrainages opéré par l’équipe d’Anne Hidalgo et une partie du Parti socialiste". Même si, pour le chargé de projet, le principal problème, c'est la mise en retrait du Parti radical de gauche : "On ne pouvait pas l’anticiper, c’est une difficulté supplémentaire." Il essaie toutefois de voir le bon côté des choses : "Si ça peut éviter qu’on raconte qu’elle est la candidate du PRG, ça nous arrange. Ça nous rend encore plus libres et encore plus citoyens." Soutenue par la Primaire populaire, Christiane Taubira pourrait bien, donc, ne pas pouvoir participer à la présidentielle. Un véritable "problème démocratique" selon Victor Grezes, nouveau directeur politique de la primaire populaire : "Il y a un problème démocratique à ce qu’une candidate qui a été choisie par 400 000 citoyens ne puisse pas se présenter à l’élection présidentielle."

Christiane Taubira parle orientation et santé devant la jeunesse

Chronique de campagne du 22 février. 16h48. C'est devant la jeunesse que Christiane Taubira a déroulé une partie de son programme présidentielle ce mardi 22 février. Une centaine de jeunes âgés de 15 à 25 ans réunis à l'occasion de la journée "des candidats & des jeunes" organisée par France Inter ont interrogé la candidate de la gauche sur les sujets qui les préoccupent le plus, l'orientation et la santé sont largement revenus dans la discussion. L'orientation des jeunes est un enjeu clé puisqu'elle permet de faire la passerelle vers la professionnalisation des étudiants français et Christiane Taubira s'est montrée très critique par rapport à la plateforme Parcoursup dont elle pense "beaucoup de mal". Elle envisage de créer un nouveau dispositif pour la remplacer et insiste sur deux points : le rétablissement de la hiérarchie des choix des étudiants pour permettre d'apporter "des réponses plus adaptées" à leur envie et leur souhait de formation, et surtout l'anonymisation des lycées d'origine car ce facteur est souvent utilisé comme filtre pour "évacuer systématiquement" certaines catégories d'élèves selon l'ancienne garde des Sceaux. "Il y a des circuits qui sont réservés à certaines catégories d'élèves", regrette Christiane qui précise que cette stigmatisation des élèves est effective dès l'école maternelle. Enfin l'autre point faible de Parcoursup est le délai de réponse souvent trop long pour les étudiants, la candidate estime que le dispositif d'orientation postbac doit être en mesure de donner une réponse à l'étudiant "au moins un mois avant la rentrée".

Sur la santé, la candidate indique d'emblée son objectif : "Je propose l'assurance que le service public de santé soit à moins de 30mn de trajet". Elle reconnait que cette réorganisation "suppose des recrutements mais aussi des décisions pour la lutte contre les déserts médicaux". L'essentiel de son projet repose sur l'adoption et le développement de la "formule intermédiaire" que sont les centres de santé. Christiane Taubira dit en avoir visité plusieurs et semble convaincue par leur fonctionnement avec des médecins salariés. En outre, la candidate de la gauche précise aussi que des centres médicaux doivent être installés à proximité des villes et en collaboration avec les collectivités territoriales, qu'il est nécessaire d'ouvrir 100 000 postes dans la santé publique sur les cinq prochaines années et que de nouveaux hôpitaux doivent être créés.