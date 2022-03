Parrainages présidentielle 2022 : qui soutient qui près de chez vous ? La liste des signatures

PARRAINAGES. Le recueil des parrainages pour l'élection présidentielle 2022 s'est achevé début mars 2022. 42 000 élus sont habilités à accorder leur soutien à un candidat. Député, sénateur, maire... A qui votre élu a-t-il donné sa signature ?

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 16h12] L'étape la plus cruciale avant le sprint final de l'élection présidentielle est donc terminée cette semaine. Ce lundi 8 mars 2022, le Conseil constitutionnel a dévoilé la liste des 12 candidats à l'élection suprême. Tous ont réussi à réunir suffisamment de signatures d'élus à travers le territoire pour pouvoir concourir au premier tour de scrutin dimanche 10 avril 2022. Pour pouvoir voir son nom être inscrit sur un bulletin de vote, il y avait en effet un préalable à remplir, et non des moindres : recueillir les parrainages d'au moins 500 élus. Un véritable défi pour certains, une formalité pour d'autres.

Le sujet du recueil des parrainages pour la présidentielle est par ailleurs électrique depuis que les signataires ont été rendus publics sous la présidence de François Hollande. Des candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Eric Zemmour ont dénoncé cette transparence, source de pressions politiques diverses selon leurs dires et qui les aurait pu les priver de mener leur candidature à leur terme.

Le Conseil constitutionnel, l'instance chargée du contrôle et de l'homologation de ces parrainages, a diffusé la liste des élus qui ont parrainé les candidats. Alors, qui soutient votre maire, député ou sénateur ? La réponse en 12 cartes.

Nathalie Arthaud a obtenu 576 parrainages au total et a d'ailleurs été parmi les candidats qui ont le plus vite franchi la barre fatidique des 500.

Qui a parrainé Nicolas Dupont-Aignan ?

Nicolas Dupont-Aignan a réuni 600 parrainages tout rond pour l'élection présidentielle. Le candidat de Debout la France a glané l'essentiel de ses parrainages dans le quart nord-est du pays.

Qui a parrainé Anne Hidalgo ?

Malgré de très faibles intentions de vote, la tâche n'aura pas été très compliquée pour Anne Hidalgo. Investie par un parti qui compte encore bon nombre d'élus dans les diverses institutions de la République, la maire de Paris a obtenu le nombre de signatures nécessaires.

Qui a parrainé Yannick Jadot ?

L'objectif a été atteint relativement tôt : début janvier, des proches de Yannick Jadot ont fait savoir que le candidat EELV avait d'ores et déjà recueilli 500 promesses de signatures. Elles se sont transformées en soutiens officiels au regard du nombre d'élus que compte désormais le parti, à la suite, entre autres, de ses victoires aux municipales.

Qui a parrainé Jean Lassalle ?

Candidat de la ruralité et des territoires, ancien cadre du Modem, Jean Lassalle a évidemment glané le plus de parrainages parmi les 642 obtenus du côté de son département des Pyrénées-Atlantiques (50 parrainages), mais il a aussi percé dans (presque) tout le sud-ouest.

Qui a parrainé Marine Le Pen ?

Comme Eric Zemmour, Marine Le Pen est très critique à l'égard des règles en vigueur concernant la transparence des parrainages. La candidate du Rassemblement national a cependant recueilli très largement le nombre de signatures nécessaires.

Qui a parrainé Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a lui aussi, recueilli plus de 2000 signatures d'élus sans trop se faire de souci. Si l'implantation locale de La République en Marche n'a pas fonctionné durant son quinquennat, le chef de l'Etat peut s'appuyer sur une partie du Parlement mais aussi divers conseillers dans les collectivités.

Qui a parrainé Jean-Luc Mélenchon ?

A l'image d'Eric Zemmour et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchona fustigé, lui aussi, la transparence des parrainages et a évoqué à maintes reprises ses difficultés pour en récolter. Même s'il ne compte pas en 2022 sur le Parti communiste, l'Insoumis a finalement largement obtenu le quota nécessaire.

Qui a parrainé Valérie Pécresse ?

Candidate pour la première fois à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse n'a pas eu de difficultés à recueillir le nombre minimum de parrainages. Elle est même celle qui en a glané le plus ! Son aura dû à sa qualité d'ancienne ministre mais aussi de présidente de la région Île-de-France, accolée à une formation politique historique (Les Républicains) qui compte des milliers d'élus partout dans le pays, lui a permis de franchir sans encombre cette étape.

Qui a parrainé Philippe Poutou ?

Il y est finalement parvenu. Philippe Poutou a déposé, presque sur le gong, ses 500 signatures (596 très exactement) au Conseil constitutionnel pour pouvoir concourir à l'élection présidentielle.

Qui a parrainé Fabien Roussel ?

Même si le Parti communiste est en déclin sur la carte électorale depuis plusieurs décennies désormais, Fabien Roussel peut encore compter sur un réseau de communistes élus sur le territoire dans quelques bastions ou anciens bastions "rouges".

Qui a parrainé Eric Zemmour ?

Novice en politique, candidat à l'élection présidentielle en dehors de tout parti politique historique et traditionnel, Eric Zemmour a répété à l'envi pendant plusieurs semaines qu'il rencontrait des difficultés à recueillir des parrainages auprès des élus. Pourtant, le fondateur de Reconquête a bien obtenu et dépassé les 500 signatures.

Nombre d'autres candidats ont jeté l'éponge, faute de soutien ou plombés par cette récolte de parrainages. Parmi eux, quelques figures politiques comme Christiane Taubira, pourtant investie par la Primaire populaire, Florian Philippot, ex-numéro 2 du Rassemblement national et désormais à la tête des Patriotes qui a obtenu un seul parrainage, François Asselineau qui a échoué à obtenir les 500 signatures, Arnaud Montebourg qui a abandonné au tout début du processus, mais aussi des vaincus lors de primaires comme les écologistes Eric Piolle, Delphine Batho, Sandrine Rousseau, Stéphane Le Foll, candidat à une primaire au sein du PS, ou les Républicains Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin, battus par Valérie Pécresse.

Du jeudi 27 janvier 2022 au vendredi 4 mars 2022 à 18h, les candidats pouvaient officiellement récolter ces signatures, nécessaires à l'homologation de leur candidature pour le scrutin national. Pour cela, ils pouvaient démarcher de très nombreux élus en capacité de leur offrir leur signature. En France, 42 000 personnes sont habilités à parrainer un candidat. Pour cela, il faut exercer l'une de ces fonctions :

député, sénateur, représentant français au Parlement européen

maire (y compris les maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille) ;

président de métropole, de communauté urbaine, d'agglomération ou de communauté de communes

conseiller de Paris ou de la métropole de Lyon, conseiller départemental, conseiller régional

conseiller territorial de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon

membre des assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna

président du conseil exécutif de Corse, de Martinique, de la Polynésie française ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger ou président d'un conseil consulaire.

Cependant, un élu ne peut donner qu'un seul parrainage à un seul candidat, même s'il exerce plusieurs fonctions. Par ailleurs, sa signature est définitive : même si le candidat se retire, il ne peut modifier son choix.

Il est également à noter qu'un candidat doit présenter une pluralité territoriale dans ses signatures. Les parrainages doivent en effet provenir d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents, sans que cela ne dépasse un dixième du total.