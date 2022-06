"Jean-Luc Mélenchon : le score de la Nupes va-t-il lui permettre de devenir Premier ministre ?"

MELENCHON. S'il n'a pas candidaté à la députation, Jean-Luc Mélenchon attend beaucoup du résultat de ces législatives. La Nupes va-t-elle remporter le scrutin, permettant à son leader de prétendre au poste de Premier ministre ?

[Mis à jour le 9 juin 2022 à 10h50] Toute dernière ligne droite pour les députés et leurs formations politiques ! Le premier tour des législatives a lieu ce dimanche. Pour la Nupès, désormais troisième force politique française depuis les 21,95% de voix récoltés par Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de la présidentielle, l'enjeu est de taille. Les partis de gauche réunis dans cette union populaire entendent obtenir la majorité parlementaire pour peser sur les politiques du gouvernement, et, surtout, de permettre à leur leader, Jean-Luc Mélenchon, de devenir Premier ministre. Cet objectif, il l'a révélé dès le lendemain de la présidentielle, dans une déclaration solennelle faite sur le plateau de BFMTV. Une requête surprenante, puisque le chef du gouvernement n'est pas élu mais nommé par le président de la République, comme l'indique l'article 8 de la Constitution. Pourtant, l'ambition de Jean-Luc Mélenchon n'est pas irréalisable. Car, nous dit l'article 49 de la Constitution, dans un cas particulier, le chef de l'Etat peut être contraint de choisir un Premier ministre au sein du camp adverse : si un parti d'opposition remporte une majorité aux élections législatives.

Jean-Luc Mélenchon peut-il espérer ce cas de figure ? C'est en tout cas bien à cela qu'il œuvre depuis l'entre-deux-tours. Et la première étape de cette entreprise a été de réunir la gauche : mission accomplie pour la France insoumise, puisqu'en quelques semaines, Europe écologie les verts, le Parti communiste et le Parti socialiste ont signé avec elle un accord ambitieux. Cette Nouvelle union populaire écologique et sociale, en présentant des candidats uniques dans chaque circonscription, pourrait bien faire une belle affaire lors de ces élections législatives. De là à remporter une majorité à l'Assemblée ? Pas si évident.

Car si certains sondages annoncent la Nupes en tête des intentions de vote du 1e tour des législatives, l'obtention de la majorité absolue n'est pas une évidence. En revanche, la possibilité de décrocher une majorité relative se dessine de manière crédible. Dans ce cas de figure, le gouvernement dispose du groupe le plus important à l'Assemblée nationale, sans atteindre le seuil de 289 députés. Dès lors, l'exécutif pourrait être entravé dans l'application de son programme, car le nombre de députés de l'opposition serait supérieur à celui de la majorité. Alors, pour chaque projet de loi, une alliance serait requise, ce qui pourrait donner une situation de paralysie politique. Mais chez la Nupès, le projet coince un peu : malgré les accords entre les principaux partis, elle fait face à des candidatures de gauche dissidentes, notamment chez les socialistes, qui pourraient bien capter quelques pourcentages. L'union promet donc une belle opération pour les partis de gauche, mais de là à obtenir une majorité qui permettrait à Jean-Luc Mélenchon de prétendre au poste de Premier ministre... ça ne s'annonce pas simple.

Jean-Luc Mélenchon est-il candidat au législatives ?

Le chef de la France insoumise a fait le choix de ne pas se présenter à ces élections législatives. Député sortant de Marseille (4e circonscription des Bouches-du-Rhône), il a choisi son successeur : c'est Manuel Bompard, le directeur de sa campagne présidentielle, qui se présente à sa place. Dans cette circonscription, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête au 1e tour de la présidentielle, récoltant plus de 54% des voix. Ce dernier a expliqué son choix de ne pas se présenter aux législatives 2022 : ainsi, il peut participer à la campagne de la Nupes sur l'ensemble du territoire.

Quel est le programme de Jean-Luc Mélenchon et de la Nupes ?

Les quatre principaux partis composant l'alliance se sont entendus sur plus de 650 propositions programmatiques communes. Ce programme a pour socle celui de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire pour la présidentielle 2022, intitulé L'avenir en commun. Parmi les propositions communes de la Nupes, on retrouve la hausse du Smic à 1500€, la baisse de l'âge légal de départ en retraite à 60 ans, la mise en place d'une "planification écologique", ou encore la création d'une "allocation autonomie" pour les jeunes. Le programme de la Nupes signale également les points de divergences existant entre les différentes formations, "qui seront mis à la sagesse de l'Assemblée".

Quel score a fait Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle 2022 ?

Jean-Luc Mélenchon a pris la 3e place du 1e tour de la présidentielle 2022. Avec 21,95% des suffrages exprimés, il a échoué à 1,2 points de Marine Le Pen et du second tour. Il a ainsi amélioré son résultat par rapport au 1e tour de 2017, où il était arrivé en 4e position derrière François Fillon, avec 19,58% des voix. C'était la 3e présidentielle de Jean-Luc Mélenchon : en 2012, il était déjà arrivé 4e du 1e tour, mais avec seulement 11,1% des voix, loin derrière François Hollande (28,63).