Jean Castex : qui est le nouveau Premier ministre ?

JEAN CASTEX - Le "monsieur déconfinement" du gouvernement remplace Édouard Philippe à Matignon. Peu connu du grand public, Jean Castex a une longue carrière politique derrière lui, notamment aux côtés de l'ancien président Nicolas Sarkozy.

[Mis à jour le 3 juillet 2020 à 12h59] Le nom du nouveau Premier ministre est tombé vendredi 3 juillet : Jean Castex succède à Édouard Philippe. Ce haut-fonctionnaire de droite s'est fait connaître en avril, lors de sa nomination en tant que "monsieur déconfinement" par le chef de l'État. Cette fois, c'est à Matignon qu'Emmanuel Macron le nomme. S'il n'est pas très connu du grand public, Jean Castex a une longue carrière politique derrière lui. Diplômé de Sciences Po Paris et de l'ENA, il été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy de 2010 jusqu'à la fin de son mandat. Le nouveau Premier ministre connaît bien les rouages de l'Élysée et du gouvernement. Il a été directeur de cabinet de Xavier Bertrand lorsqu'il était ministre de la Santé puis du Travail.

Fin avril, Jean Castex a été choisi pour mener à bien le "déconfinement" dans la crise sanitaire du coronavirus. Édouard Philippe le décrivait alors comme "un haut fonctionnaire qui connaît parfaitement le monde de la santé et qui est redoutable d'efficacité". L'énarque voulait mettre en œuvre une "approche globale" et progressive, en mêlant exigences sanitaires et reprise économique. Le 15 mars dernier, le natif du Gers a été réélu dès le premier tour des municipales à la tête de la commune de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, avec 75% des voix. Avant de prendre en charge le déconfinement, Jean Castex était délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et président de l'Agence nationale du sport.

À 55 ans, Jean Castex dispose donc d'une solide expérience politique. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, le définit comme "un vrai couteau suisse. Il a des connexions un peu partout, il sait faire ce qu'il faut faire au bon endroit". Engagé chez Les Républicains, le maire de Prades affirme ses convictions : "politiquement, je suis de droite et je l'assume parfaitement", déclarait-il. En 2012, il a soutenu la candidature de François Fillon à la présidence de l'UMP. C'est donc lui qui conduira le "nouveau chemin" promis par Emmanuel Macron, avec des "objectifs d'indépendance, de reconstruction, de réconciliation et de nouvelles méthodes à mettre en œuvre", comme l'explique le chef de l'État dans son entretien à la presse régionale publié jeudi 2 juillet.

Jean Castex : merci Sarkozy ?

Un homme clé aurait fait la liaison entre Jean Castex et Emmanuel Macron : Nicolas Sarkozy. L'ancien président et l'actuel chef de l'Etat auraient déjeuné ensemble la semaine dernière et le nom de Jean Castex aurait été soufflé par celui qui a dirigé la France entre 2007 et 2012. Celui qui est par ailleurs conseiller général des Pyrénées-Orientales correspondrait d'ailleurs parfaitement au profil recherché, à la fois technique et politique. "Le Président veut un gouvernement qui ait la même alchimie politique que l'actuel. C'est l'équation : ne pas renoncer à l'ADN société civile", confie l'entourage d'Emmanuel Macron au JDD. Jean Castex aurait l'avantage de bien connaître les rouages entre l'Elysée et les principaux services du ministère de l'Intérieur.