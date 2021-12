Primaire populaire : la dernière option pour un candidat unique à gauche en 2022 ?

PRIMAIRE POPULAIRE. Lancée depuis plusieurs mois, la primaire populaire pourrait permettre à la gauche de s'unir derrière un projet unique pour la présidentielle 2022. Mais en quoi consiste ce scrutin ? Explications.

Elle a longtemps été snobée par les figures politiques de premier plan appelées à y participer, elle sort finalement doucement de l'ornière au regard du constat dressé à gauche de l'impossible union et des faibles scores dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Certaines décisions sont aussi venues conforter son principe. D'abord celle d'Anne Hidalgo, qui a annoncer son intention de participer à une primaire, puis celle de Christiane Taubira de rencontrer ses organisateurs et de soutenir l'initiative. La primaire populaire commence à émerger ces dernières temps après de nombreux mois durant lesquels elle n'a pas fait les gros titres. Serait-elle en passe de sceller un inattendu projet présidentiel commun à gauche ?

Encore inconnue du grand public, ce scrutin indépendant a été amorcé en mars 2021 et regroupe plus de 300 000 personnes participantes. C'est plus que la primaire EELV (122 675) et le congrès des Républicains (139 742) réunis. Cette initiative citoyenne pourrait-elle se frayer un véritable chemin dans la campagne pour la présidentielle 2022 et peser dans la balance à gauche, alors que Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel ou encore Philippe Poutou réfutent l'idée d'une candidature unique ? C'est tout le défi. Pour Christiane Taubira, qui dit "envisager" de se présenter à l'élection présidentielle, il s'agit du "dernier espace pour construire l'union".

Qu'est-ce que la primaire populaire ?

La paternité d'une primaire pour un candidat unique à gauche ne revient pas à Anne Hidalgo et sa proposition mort-née de "primaire de la gauche" formulée début décembre. En février 2021, la primaire populaire a été lancée avec l'objectif de définir un "socle commun de dix mesures de rupture avec 13 partis politiques et inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années". Les mesures sont alors réparties dans trois thématiques : une république écologique, une république sociale et une république démocratique.

A partir du mois de juillet, alors que 130 000 personnes avaient déjà adhéré à l'initiative, des noms de personnalités susceptibles de porter un tel programme ont été proposés, avec ou sans leur validation. Un système de parrainages a alors été mis en place jusqu'au 11 octobre, date à laquelle 10 personnalités (5 hommes et 5 femmes) ont été désignées après avoir reçu le plus de parrainages.

Elles avaient ensuite jusqu'à fin novembre pour dire si elles souhaitaient participer ou non à la primaire. "Elles n'ont pas été assez nombreuses à s'engager dans le processus. Nous avons donc, avec validation de nos signataires par une consultation massive, choisi de continuer le projet sous la forme d'une investiture citoyenne, avec ou sans l'accord des candidats et candidates", précise l'organisation. La troisième étape consistera à la désignation d'une personnalité parmi celles officiellement déclarées candidates à la primaire populaire au 15 janvier 2022.

Qui sont les candidats à la primaire populaire ?

Le système de parrainages de la primaire populaire a donc permis de définir dix personnalités en mesure, selon les votants, de porter le socle commun défini à l'élection présidentielle. Plusieurs politiques de premier plan ont été nommés, quand d'autres acteurs moins connus ont également été intégrés à la liste des personnalités pour lesquelles voter (sans qu'ils en soient nécessairement candidats). Il s'agit de Clémentine Autain, Gaël Giraud, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Anna-Agueb Poterie, François Ruffin et Christiane Taubira.

Cependant, pour voir son nom apparaître lors du vote, il faut avoir officialisé sa candidature d'ici le 15 janvier. Le vote aura ensuite lieu en ligne du 27 au 30 janvier, avec un scrutin à un seul tour 100 % en ligne. La participation est gratuite.

Qui participe à la primaire populaire ?

Tout le monde peut participer à la primaire populaire. Il suffit de s'inscrire sur le site. Trois prérequis : avoir 16 ans, être Français et "se reconnaître dans l'esprit du socle commun".