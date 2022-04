Baromètre présidentielle 2022 : qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron ?

SONDAGE EXCLU. Le grand baromètre sur la présidentielle 2022 de Linternaute mesure chaque mois l'opinion des Français sur les rivaux d'Emmanuel Macron. Ce mois-ci, un zoom est fait sur la manière dont les Français jugent son bilan politique.

Chaque mois et en exclusivité pour Linternaute.com, l'institut d'études international YouGov interroge un échantillon représentatif de la population française sur l'élection présidentielle 2022. Quelles personnalités feraient mieux qu'Emmanuel Macron comme président de la République ? Quelles sont les attentes des citoyens pour cette campagne ? Découvrez les enseignements issus de la 16e vague de notre grand baromètre mensuel de la présidentielle 2022, menée du 4 au 5 avril 2022.

Le premier tour de l'élection présidentielle est ce dimanche, le deuxième le 24 avril. Et les Français sont plutôt enclins à penser que l'actuel chef de l'Etat ne sera pas remplacé à cette date. A l'approche du scrutin, notre sondage démontre que les Français sont plus nombreux à penser qu'Emmanuel Macron sera bien reconduit à l'Elysée.

baromètre d'Avril 2022

Emmanuel Macron sera-t-il réélu en 2022 ?

Les Français, à quelques jours de l'élection présidentielle, sont plus nombreux à penser que le chef de l'Etat sera réélu pour un second mandat que le contraire.

Qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron ?

C'est le principal enseignement de notre baromètre, réactualisé tous les mois : pour le seizième mois consécutif, aucun autre candidat pour l'élection présidentielle 2022 n'est considéré comme potentiel "meilleur président de la République" qu'Emmanuel Macron, selon les sondés. Mais les réponses concernant Marine Le Pen méritent un point important : selon ce sondage, une majorité de Français (51%) considère que la candidate d'extrême droite ferait soit "une meilleure présidente" soit "une présidente ni meilleure ni moins bonne". Pour Jean-Luc Mélenchon, ils sont 43% à penser qu'il ferait soit "un meilleur président" soit "un président ni meilleur ni moins bon" et 9% ne "savent pas". Des scores qui semblent mettre en lumière que ces deux candidats ne composent pas - ou plus - avec un plafond de verre les empêchant d'incarner l'alternance politique à la tête de l'Etat.

Les Français souhaitent une nouvelle offre politique pour la présidentielle et des candidatures uniques

49% des Français auraient souhaité qu'un "nouveau courant politique" émerge pour cette élection présidentielle, 50% auraient souhaité voir émerger "une nouvelle personnalité politique". Les Français semblent souhaiter que les lignes bougent.

Un désengagement prononcé vis-à-vis de la politique

Un autre enseignement de notre baromètre confirme la défiance et parfois le découragement des citoyens face à la politique. Près d'un Français sur deux se sent "désengagé de la politique" (47%).

Les sept sujets qui rentrent le plus en compte au moment de voter seront la protection sociale (47%), l'insécurité (30%), l'emploi (29%), l'immigration (29%) l'environnement (28%), l'éducation (24%) et les impôts (20%).

Question d'actualité : comment les Français jugent-ils le bilan d'Emmanuel Macron ?

Méthodologie : l'enquête a été réalisée auprès de 1006 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 14 au 16 mars 2022. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici

intentions de vote

Si YouGov et Linternaute vous proposent chaque mois un baromètre sur la présidentielle 2022, d'autres instituts effectuent de traditionnelles enquêtes d'intentions de vote. Nous rendons compte ci-dessous des résultats de ces études.

Attention, les sondages d'intention de vote ne constituent pas des pronostics sur l'élection présidentielle, mais procurent une photographie de l'opinion à un instant, susceptible d'évoluer en fonction des dynamiques de campagne.