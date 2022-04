SONDAGE. Le bilan présidentiel d'Emmanuel Macron durement jugé par les Français

Une nette majorité de Français se dit insatisfaite du bilan d'Emmanuel Macron, selon le sondage YouGov pour Linternaute, notamment sur le plan économique et social.

Un président en fonction qui souhaite se faire réélire, c'est tout simplement un défi qu'aucun chef de l'Etat (sauf période de cohabitation) n'est jamais parvenu à relever avec succès. L'exercice du pouvoir rend impopulaire, et Emmanuel Macron peut le mesurer désormais très concrètement, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Bien que le président sortant soit donné en assez bonne posture dans les enquêtes d'intention de vote, le sondage YouGov pour Linternaute, réalisé du 4 au 5 avril 2022 auprès de 1037 personnes représentatives de la population française, montre à quel point les Français jugent durement son bilan. 64% des sondés se disent en effet "insatisfaits" du bilan du président sur son quinquennat, 30% se disent à contrario "satisfaits" de son action à la tête de l'Etat.

Lorsqu'on entre davantage dans le détail, on mesure que les sondés sont critiques avec Emmanuel Macron sur l'ensemble de sa politique : 66% se disent insatisfaits de son bilan économique, 72% insatisfaits de son action sociale, 71% insatisfaits de son bilan sur l'environnement. Sur le plan international, les Français sont davantage partagés : 45% se disent satisfaits et 47% insatisfaits, 8% n'ont pas d'opinion sur le sujet.

Méthodologie : l'enquête a été réalisée auprès de 1037 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 4 au 5 avril 2022. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici

