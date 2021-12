Michel Barnier : quel résultat à la primaire LR ? Un premier tour décisif

BARNIER. Michel Bertrand sera-t-il qualifié au 2e tour de la primaire LR ? Les résultats de la primaire LR sont dévoilés ce jeudi 2 décembre.

Michel Barnier fait partie des candidats déclarés à la présidentielle 2022. Avant de tenter de convaincre les Français des bienfaits de son programme et de ses idées pour la France, Michel Barnier doit d’abord séduire les militants LR. Les résultats du premier tour de la primaire LR sont dévoilés ce jeudi 2 décembre, à 14h30. Michel Barnier espère se qualifier, il a été présenté comme l'un des favoris, du fait de son poids et de sa popularité chez les militants du parti Les Républicains. Les résultats sont à retrouver sur notre grand direct consacré à la primaire LR.

En savoir plus

Michel Barnier a annoncé sa candidature à la présidentielle 2022 à la veille de la rentrée politique à la fin de l'été. Dans le sillage de Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Eric Ciotti, l’ancien commissaire européen a dévoilé le 26 août son intention de prendre part à la primaire de la droite, puis au Congrès LR Présentée comme une surprise, la candidature de Michel Barnier rassemble une partie des sympathisants de droite et du centre qui ne se retrouvent pas dans les projets présentés par Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand.

Michel Barnier place sa candidature à l’élection présidentielle sous un cap, celui d’une "France réconciliée". Le Savoyard entend bien réunir la droite et le centre pour succéder à Emmanuel Macron. Pour séduire son électorat, Michel Barnier décline quelques thèmes de campagne qui lui sont chers. Le "joker" de la droite a notamment pour ambition de :

limiter et maîtriser l’immigration ;

décarboner l’économie française ;

redonner au travail toute sa valeur et sa place centrale dans la société.

Michel Barnier se positionne en faveur d’une plus grande maîtrise de l’immigration en France. Pour y parvenir, le candidat propose un moratoire de trois à cinq ans. Le principe : porter un coup d’arrêt à l’immigration clandestine et prendre le temps d’évaluer, avec du recul, la politique migratoire française. Michel Barnier entend bien inclure les autres pays européens dans son projet, afin de parvenir, entre autres, à la définition d’une politique d’asile commune.

Michel Barnier a rapidement fait entendre sa différence vis-à-vis de Xavier Bertrand sur le principe d’une primaire à droite, qu'il a très vite estimé nécessaire pour désigner le candidat Les Républicains. Il souhaitait une primaire très large, très ouverte - sur le principe de celle de 2017, avec plus de 4 millions de votants, il doit se contenter d'un vote interne aux militants, lors du Congrès. Pour Michel Barnier, la désignation et le rassemblement de la droite autour d’un candidat, issue d'une consultation massive, semblaient être une option préférable à un scrutin interne. Au mois de septembre, le parti des Républicains a choisi l’option du congrès pour désigner son candidat à la présidentielle, plutôt que le principe d’une primaire traditionnelle. Michel Barnier a accepté les conditions de ce processus.

A six mois des présidentielles 2022, Michel Barnier est crédité, selon les sondages et selon les périodes, de 8 à 12 % des intentions de vote. C'est, pour le candidat des Républicains, un chiffre qui n’évolue que très peu, et qui demeure assez éloigné des intentions de vote recueillies par Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Sans être officiellement déclaré candidat à la présidentielle 2022, Eric Zemmour dépasse lui aussi Michel Barnier dans les sondages, avec plus de 15 % d’intentions de vote dans les différentes études.

Michel Barnier est à peine entré dans l'adolescence lorsqu'il débute son parcours politique en militant pour le parti gaulliste. Après ses études de commerce, il travaille en tant que chargé de mission, et devient député à l'âge de 27 ans. Il est alors le plus jeune député du Palais Bourbon. En 1982, il est élu président du conseil général de Savoie. Sous le gouvernement Balladur, il est nommé ministre de l'Environnement, puis ministre délégué aux Affaires européennes. Michel Barnier alterne ensuite les missions de ministre et celles de commissaire européen.

En 2016, Michel Barnier est nommé négociateur en chef de l’Union européenne dans le cadre du Brexit. Le Français a alors pour principale mission de préparer et de conduire les négociations avec le gouvernement britannique dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. La participation de Michel Barnier au Brexit se termine officiellement le 31 mars 2021. Quelques mois plus tard, Michel Barnier annonce sa candidature au poste de président de la République française.