DIRECT. Résultat de la primaire populaire : Taubira appelle à l'union, Mélenchon "pas concerné"

PRIMAIRE POPULAIRE. Christiane Taubira est arrivée en tête de la "primaire populaire", ce dimanche 30 janvier. L'ancienne Garde des Sceaux promet d'appeler les candidats de gauche pour former "l'union" alors que tous critiquent une "candidature de plus".

11:10 - Le candidat du PC, Fabien Roussel, ne veut pas d'union autour de Christiane Taubira Le candidat du PCF, invité ce lundi matin de BFMTV, a été très clair : il ne se ralliera pas à Christiane Taubira, dont la candidature s'appuie sur la primaire populaire. Répondra-t-il tout de même à son coup de téléphone si l'ancienne ministre l'appelle ? "Bien sûr je décrocherai. (...) Nous parlons avec tout le monde, depuis le début et nous continuerons. Je dirai à Christiane Taubira que nos idées ont vocation à être présentées aux Français et donc je ne la rallierai pas". Et d'ajouter : "J'ai marqué ma différence. J’incarne une gauche populaire, sociale, républicaine. J'ai marqué ma différence sur le revenu: je suis contre le revenu universel, je veux que le travail paie. Je porte la question du pouvoir d’achat, des salaires, des retraites, de la vie chère". Et d'ajouter : "On ne sait même pas quel programme Christiane Taubira va présenter. Elle ne voulait pas être une candidature de plus, elle le sera". Rappelons que Fabien Roussel n'a pas été sélectionné comme candidat par la primaire populaire, lui qui n'est pas loin de la candidate socialiste dans les sondages. 09:13 - Christiane Taubira se veut à la tête de l'union de la gauche Plus tôt dans la campagne, Christiane Taubira regrettait une "guerre des egos" et le comportement des candidats qui n'envisagent "le rassemblement que derrière eux". Pourtant, la prétendante à l'élection présidentielle adopte désormais le même positionnement à un détail près, elle use du verdict de la Primaire populaire en sa faveur pour légitimer sa candidature et sa posture en tant que figure de l'union de la gauche. 09:04 - "Là où la gauche tient c'est là où il y a une union de la gauche" Christiane Taubira décrit l'union de la gauche comme le seul moyen de l'emporter : "Là où la gauche tient c'est là où il y a une union de la gauche" Un ultime argument lancé sur Franceinfo pour convaincre les candidats de la gauche de prendre part au rassemblement derrière elle. 08:57 - Anne Hidalgo compte poursuivre sa campagne Anne Hidalgo a également eu un mot pour la victoire de Christiane Taubira à la Primaire populaire et s'est contentée de constater "une candidature de plus". La maire de Paris ne compte pas remettre sa campagne en question et promet de "continuer" jusqu'au bout. La socialiste ne devrait donc pas rallier la candidature du Christiane Taubira sauf nouveaux revirements de situation comme ceux observés sur la reconnaissance du verdict de la Primaire populaire. 08:42 - Christiane Taubira défend la légitimité de sa candidature Christiane Taubira réaffirme la légitimité de la Primaire populaire ce matin sur Franceinfo. "La démocratie ce n'est pas un sentiment, ce sont des faits", estime la prétendante à l'Elysée qui souligne que dans les faits " près d'un demi-million de personnes" ont voté pour sa candidature. Quant aux critiques des autres candidats sur la victoire annoncée de Christiane Taubira avant même le verdict de la Primaire populaire, la politique répond : "On ne peut pas dire que la primaire a été taillée pour moi, sinon j'aurais fait 99% mais c'est surtout profondément irrespectueux pour les personnes qui ont organisé cette primaire.". 08:30 - Une candidate de la Primaire populaire se range derrière Jean-Luc Mélenchon Parmi les sept candidats en lice pour la Primaire populaire, trois avaient manifesté leur refus de se rallier au vainqueur du scrutin mais voilà qu'une quatrième personnalité en course pour la primaire rejette le verdict de l'initiative citoyenne : Anna Agueb-Porterie. Arrivée dernière dans les résultats de la Primaire populaire, la militante préfère se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon plutôt que rallier Christiane Taubira. "J'ai été candidate à la Primaire populaire car j'ai toujours souhaité le rassemblement. Mais le résultat divise car il rajoute une candidature de plus. Je choisis de soutenir un programme de ruptures capable de gagner. Le seul c'est le projet porté par Jean-Luc Mélenchon", a précisé l'ex-candidate sur Twitter 08:16 - Yannick Jadot "n'a rien à dire" à Christiane Taubira Yannick Jadot est arrivé sur la deuxième marche du podium de la Primaire populaire mais il continuera seul sa campagne. L'écologiste n'a "rien à dire" à la candidate désignée par le scrutin. Au JT de TF1 dimanche soir, il expliquait : "C'était une primaire populaire pour Christiane Taubira, elle en sort vainqueur. C'est une candidature de plus, c'est exactement l'inverse de ce que voulait la Primaire populaire". 08:08 - "L'union ne se décrète pas mais se construit" Jean-Luc Mélenchon peut compter sur ses soutiens et les Insoumis de la première heure pour aller dans son sens. Alexis Corbière, le porte-parole du candidat Insoumis a insisté sur "le manque de programme de la nouvelle candidate", un reproche qu'il n'est pas le seul à faire à Christiane Taubira. L'eurodéputée Manon Aubry préfère attaquer la gagnante de la Primaire populaire sur sa capacité à rassembler et à former l'union : "l'union ne se décrète pas mais se construit". 08:01 - Jean-Luc Mélenchon "pas concerné" par l'union de la gauche La France Insoumise est dure avec la Primaire populaire et avec Christiane Taubira sortie vainqueur du scrutin citoyen. Les réactions des figures du parti n'ont pas manqué hier, à commencer par celle de Jean-Luc Mélenchon qui n'accorde pas beaucoup de crédit à la victoire de la candidate à la Primaire populaire : Christiane Taubira a enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle." L'insoumis ne souhaite pas non plus être contacté par la prétendante à l'élection présidentielle. "J'en ai un peu des appels téléphoniques pour me prendre pour une bille, disons que ça finit pas m'indisposer", a déclaré hier soir sur France 5 le candidat de l'Union populaire en réponse à la volonté de l'ancienne Garde des Sceaux d'appeler les leaders de gauche, "je ne suis pas concerné" a-t-il ajouté. 07:51 - Les candidats de gauche démarchés par Taubira pour former l'union Après la célébration d'hier soir, Christiane Taubira a promis de s'affairer à l'organisation de l'union avec les autres candidats de gauche à l'élection présidentielle. "J'appellerai Anne (Hidalgo), j'appellerai Yannick (Jadot), j'appellerai Fabien (Roussel), j'appellerai Jean-Luc (Mélenchon)", annonçait hier soir la candidate désignée par la Primaire populaire. Si l'ancienne Garde des Sceaux entame la démarche, les réponses des autres prétendants à l'Elysée ne sont pas de son ressort et les chances d'assister à un rassemblement de la gauche sont très minces. 30/01/22 - 20:59 - "La 'gauche' libérale s’enlise un peu plus", selon Philippe Poutou [Fin du direct] Philippe Poutou, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a dénoncé le résultat de la Primaire populaire et la victoire de Christiane Taubira. "Avec la primaire populaire et l’ajout de la candidature Taubira, la 'gauche' libérale s’enlise un peu plus. Le problème pour nous reste la construction nécessaire d’une 'gauche' militante radicale, anticapitaliste, pour la reconstruction du mouvement social et changer la société", a-t-il indiqué sur Twitter. 30/01/22 - 20:52 - La victoire de Taubira est un spectacle "assez pathétique", selon le directeur de campagne de Mélenchon Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon (LFI), Manuel Bompard, s'est exprimé après la victoire de Christiane Taubira à la Primaire populaire qu'il considère être un "spectacle assez pitoyable, assez pathétique", sur BFMTV. "Christiane Taubira gagne une élection à laquelle elle était la seule candidate. Contrairement à ce qu’elle avait dit au mois de décembre, elle sera une candidate de plus à gauche", a-t-il indiqué. 30/01/22 - 20:46 - Yannick Jadot estime que Christiane Taubira est une candidature "de plus" Invité sur TF1, Yannick Jadot (EELV) a indiqué qu'il ne pensait "rien" du résultat de la Primaire populaire. "C'était une primaire populaire pour Christiane Taubira, elle en sort vainqueur. C'est une candidature de plus", a-t-il ajouté. 30/01/22 - 20:39 - Le détail du vote qui place Christiane Taubira en tête de la Primaire populaire Christiane Taubira est arrivée en tête de la Primaire populaire, ce dimanche. Voici le détail des mentions qu'elle a obtenu, selon les organisateurs. Insuffisant : 12,99 %, Passable : 7,91 %, Assez bien : 11,68 %, Bien : 18,01 %, Très bien : 49,41 % 30/01/22 - 20:31 - Pierre Larrouturou félicite Christiane Taubira après sa victoire Arrivé quatrième lors de la primaire populaire, Pierre Larrouturou a félicité Christiane Taubira, ce dimanche, après sa victoire. "Bravo Christiane Taubira pour cette belle victoire. Il nous reste quelques semaines pour rassembler et faire gagner le climat, la justice sociale et la démocratie en 2022", a-t-il indiqué. LIRE PLUS

Christiane Taubira a remporté, ce dimanche, la Primaire populaire, une consultation citoyenne destinée à avoir une candidature unique à gauche pour la présidentielle mais dont la plupart des principaux candidats ont refusé de reconnaître la légitimité. En moyenne, Christine Taubira a obtenu la mention "bien plus", devançant l'écologiste Yannick Jadot (assez bien plus), l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (assez bien moins), l'eurodéputé Pierre Larrouturou (passable plus) et la socialiste Anne Hidalgo (passable plus).

"Merci pour votre confiance", a déclaré Christiane Taubira, devant ses militants, après sa victoire à la Primaire populaire. "Nous voulons une gauche unie, nous voulons une gauche debout nous avons une belle route devant nous, je suis fière, je mesure le poids de cette confiance, nous n'avons pas le droit d'abandonner", a-t-elle ajouté. L'ancienne Garde des Sceaux a annoncé vouloir appeler les autres candidats de gauche pour faire "l'union". "Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats", citant les leaders socialiste, écologiste, insoumis et communiste. "Je sais leurs réticences mais je sais aussi leur intelligence et leur sens de l'intérêt général. Cette union, nous la construisons ensemble", a-t-elle ajouté.

Pour pouvoir participer au vote lors de la Primaire populaire, il était nécessaire de remplir trois conditions : avoir au moins 16 ans, être Français et "se reconnaître dans l'esprit du socle commun " bâti par l'organisation du vote. Il était possible de s'inscrire jusqu'au dimanche 23 janvier. Le listing des participants étant désormais clôturé, 467 000 personnes ont eu la possibilité de participer au scrutin selon les chiffres communiqués par les organisateurs. A la clôture du vote de la Primaire populaire, à 17 heures, 392 738 inscrits ont participé, soit un taux de 84,1 %, selon les organisateurs.

La paternité d'une primaire pour un candidat unique à gauche ne revient pas à Anne Hidalgo et sa proposition mort-née de "primaire de la gauche" formulée début décembre. En février 2021, la Primaire populaire a été lancée avec l'objectif de définir un "socle commun de dix mesures de rupture avec 13 partis politiques et inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années". Les mesures sont alors réparties dans trois thématiques : une république écologique, une république sociale et une république démocratique.

Elles avaient ensuite jusqu'à fin novembre pour dire si elles souhaitaient participer ou non à la primaire. "Elles n'ont pas été assez nombreuses à s'engager dans le processus. Nous avons donc, avec validation de nos signataires par une consultation massive, choisi de continuer le projet sous la forme d'une investiture citoyenne, avec ou sans l'accord des candidats et candidates", précise l'organisation. Le 15 janvier 2022, la liste définitive des noms retenus a été annoncée.

Le système de parrainages de la Primaire populaire a donc permis de définir, au final, sept personnalités en mesure, selon les votants, de porter le socle commun défini à l'élection présidentielle. Plusieurs politiques de premier plan ont été nommés, quand d'autres acteurs moins connus ont également été intégrés à la liste des personnalités pour lesquelles voter (sans qu'ils en soient nécessairement candidats). Il s'agit d' Anna-Agueb Poterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira.

"Nous demandons que son nom soit retiré de tous les supports physiques et numériques". Le communiqué de Manuel Bompard du mercredi 19 janvier 2022 est limpide : Jean-Luc Mélenchon ne veut pas être associé à la Primaire populaire. Le directeur de campagne du candidat LFI à la présidentielle juge que "ce vote s'apparente à une sorte de sondage sans qu'aucune des règles de base permettant d'en garantir la sincérité ne soit respectée". Depuis le lancement de l'initiative, et bien que son nom ait été proposé, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler de ce scrutin. Le député des Bouches-du-Rhône s'y est toujours montré opposé, jugeant que des divergences trop importantes existaient entre les prétendants de gauche à l'Elysée, rendant impossible toute union, qu'elle soit via la primaire populaire ou pas. Malgré sa fin de non-recevoir, le nom de l'Insoumis a été proposé au vote et est arrivé troisième. Les résultats de la primaire populaire n'ont pas permis de changer l'avis du candidat Insoumis qui s'est dit "pas concerné" par le scrutin, les résultats et l'idée d'une union derrière Christiane Taubira.