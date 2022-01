Résultat de la primaire populaire : Taubira sacrée, l'union ratée

PRIMAIRE POPULAIRE. Christiane Taubira est arrivée en tête de la "primaire populaire", dimanche 30 janvier. L'ancienne Garde des Sceaux a appelé les candidats de gauche à former "l'union" alors que tous dénoncent une "candidature de plus".

[Mis à jour le 31 janvier à 15h49] Loin de l'objectif de l'union, la primaire populaire a conduit à l'ajout d'une septième candidature à gauche : celle de Christiane Taubira. L'ancienne Garde des Sceaux est la personnalité qui a recueilli les meilleures appréciations avec 79% d'avis positifs allant de "très bien" à "assez bien". Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon complètent le podium quand Anne Hidalgo n'est que cinquième derrière l'eurodéputé Pierre Larrouturou. Christiane Taubira était la seule à promettre un ralliement derrière le vainqueur de la primaire, or depuis dimanche soir c'est elle qui appelle les candidats à la rejoindre et à soutenir sa candidature, s'appuyant sur les votes de plus de 392 000 personnes. "J'appellerai Anne (Hidalgo), j'appellerai Yannick (Jadot), j'appellerai Fabien (Roussel) et j'appellerai Jean-Luc (Mélenchon)", a déclaré juste après sa victoire la nouvelle prétendante à l'Elysée pensant former l'union de la gauche.

Christiane Taubira a remporté, ce dimanche, la Primaire populaire, une consultation citoyenne destinée à avoir une candidature unique à gauche pour la présidentielle mais dont la plupart des principaux candidats ont refusé de reconnaître la légitimité. En moyenne, Christine Taubira a obtenu la mention "bien plus", devançant l'écologiste Yannick Jadot (assez bien plus), l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (assez bien moins), l'eurodéputé Pierre Larrouturou (passable plus) et la socialiste Anne Hidalgo (passable plus).

"Merci pour votre confiance", a déclaré Christiane Taubira, devant ses militants, après sa victoire à la Primaire populaire. "Nous voulons une gauche unie, nous voulons une gauche debout nous avons une belle route devant nous, je suis fière, je mesure le poids de cette confiance, nous n'avons pas le droit d'abandonner", a-t-elle ajouté. L'ancienne Garde des Sceaux a annoncé vouloir appeler les autres candidats de gauche pour faire "l'union". "Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats", citant les leaders socialiste, écologiste, insoumis et communiste. "Je sais leurs réticences mais je sais aussi leur intelligence et leur sens de l'intérêt général. Cette union, nous la construisons ensemble", a-t-elle ajouté.

En face, l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous et certains remettent en cause le rôle de l'initiative citoyenne. Seulement quelques heures après l'annonce des résultats du scrutin l'Insoumis a déclaré sur France 5 : "Christiane Taubira a enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle." Avant d'ajouter qu'il ne se sentait "pas concerné" par l'appel à l'union. L'écologiste Yannick Jadot a été encore plus succin sur le plateau du JT de TF1 dimanche soir : "C'était une primaire populaire pour Christiane Taubira, elle en sort vainqueur. C'est une candidature de plus, c'est exactement l'inverse de ce que voulait la primaire populaire". " Une candidature de plus", c'est aussi l'argument qu'opposent Anne Hidalgo et Fabien Roussel. Ce 31 janvier, les deux candidats ont fait savoir qu'ils continuent la course à la présidentielle individuellement. Parmi toutes les réactions, celle d'Anna Agueb-Porterie a créé la surprise. La candidate à la Primaire populaire a finalement décidé de rallier la candidature de Jean-Luc Mélenchon plutôt que celle de la candidate désignée par la primaire : "J'ai été candidate à la primaire populaire car j'ai toujours souhaité le rassemblement. Mais le résultat divise car il rajoute une candidature de plus. Je choisis de soutenir un programme de ruptures capable de gagner. Le seul c'est le projet porté par Jean-Luc Mélenchon."

Désormais candidate investie par la Primaire populaire, Christiane Taubira doit recueillir les 500 parrainages nécessaires pour valider sa candidate. L'ancienne ministre de la Justice n'a pas laissé fuiter d'informations sur son avancée dans la quête aux signatures mais, malgré le refus des candidats de la gauche à la rallier, elle peut compter sur le soutien de plusieurs élus issus de toutes les familles politiques de gauche comme Benoît Payan, maire de Marseille (PS).

Pour pouvoir participer au vote lors de la Primaire populaire, il était nécessaire de remplir trois conditions : avoir au moins 16 ans, être Français et "se reconnaître dans l'esprit du socle commun " bâti par l'organisation du vote. Il était possible de s'inscrire jusqu'au dimanche 23 janvier. Le listing des participants étant désormais clôturé, 467 000 personnes ont eu la possibilité de participer au scrutin selon les chiffres communiqués par les organisateurs. A la clôture du vote de la Primaire populaire, à 17 heures, 392 738 inscrits ont participé, soit un taux de 84,1 %, selon les organisateurs.

La paternité d'une primaire pour un candidat unique à gauche ne revient pas à Anne Hidalgo et sa proposition mort-née de "primaire de la gauche" formulée début décembre. En février 2021, la Primaire populaire a été lancée avec l'objectif de définir un "socle commun de dix mesures de rupture avec 13 partis politiques et inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années". Les mesures sont alors réparties dans trois thématiques : une république écologique, une république sociale et une république démocratique.

Le système de parrainages de la Primaire populaire a donc permis de définir, au final, sept personnalités en mesure, selon les votants, de porter le socle commun défini à l'élection présidentielle. Plusieurs politiques de premier plan ont été nommés, quand d'autres acteurs moins connus ont également été intégrés à la liste des personnalités pour lesquelles voter (sans qu'ils en soient nécessairement candidats). Il s'agit d' Anna-Agueb Poterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira.