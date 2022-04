"CARTES Résultats de la présidentielle : les résultats validé par département et communes"

Le résultat de la présidentielle 2022 a été validé par le Conseil constitutionnel ce mercredi 27 avril 2022. Et c'est une France coupée en deux qui se révèle sur les cartes de résultats d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen au second tour...

Les résultats de la présidentielle près de chez vous

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 18h06] Le résultat du second tour de la présidentielle 2022 a été validé par le Conseil constitutionnel ce mercredi 27 avril 2022, qui a dévoilé les scores officiels d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Le président sortant a été réélu avec 58,55% des suffrages exprimés, avec bien moins d'avance qu'en 2017 et a été sacré à l'issue d'une élection présidentielle marquée par des divergences profondes dans l'électorat français, comme en attestent les différentes cartes. Marine Le Pen, elle, obtient 41,45% des suffrages exprimés.

Les résultats de cette présidentielle 2022 permettent de tirer au moins deux enseignements préliminaires majeurs. La structuration des votes, d'abord, révèle qu'Emmanuel Macron a recueilli près de 18,8 millions des suffrages exprimés et les voix de 38,5% des inscrits ; Marine Le Pen près de 13,3 millions des suffrages et les voix de 27,28% des inscrits. Les autres, soit 16,6 millions d'inscrits, ont voté blanc, nul ou se sont abstenus : ils représentent 34,2% des inscrits.

Le vote par zone de vie est aussi éclairant : selon les données du sondage Elabe pour L'Express sur le sujet, publié le 25 avril, Emmanuel Macron a recueilli 70% des votes exprimés dans l'agglomération parisienne, 63% dans les villes de plus de 100 000 habitants, 52% dans les villes de 20 000 à 100 000 habitants, 51% dans les villes de 2000 à 20 000 habitants et 50% dans les communes "rurales". Mais Marine Le Pen s'impose dans les petites villes, elle est en tête dans 18 100 communes de France (sur 35 000) essentiellement dans des communes de moins de 1000 habitants.

Les résultats de la présidentielle par département

Les résultats de la présidentielle sont disponibles par département, en survolant nos cartes de France du vote Macron et du vote Le Pen ou en cliquant sur la troisième carte ci-dessous pour avoir accès aux différents échelons géographiques. Ces cartes mettent en évidence un vote Macron plus puissant dans l'ouest de la France et dans les départements les plus urbanisés. Marine Le Pen a séduit pour sa part dans ses bastions du nord-est et du sud du pays.

La carte du vote Macron

Les résultats définitifs de l'élection présidentielle 2022 confirment une répartition territoriale très tranchée des votes. Emmanuel Macron a pu s'appuyer sur les régions qui l'avaient élu en 2017 : l'Ouest, le Massif central, le Sud-Ouest et surtout une grande partie des villes moyennes et des métropoles à travers le territoire. Le président sortant a renforcé sa présence dans les communes de Loire-Atlantique, des Alpes ou encore du Rhône, anciennes places fortes des Républicains.

La carte du vote Le Pen

De son côté, Marine Le Pen se renforce dans le centre de la France et reste très forte dans le nord-est du pays. Elle était arrivée en première position dans plus de 20 000 communes au premier tour, contre moins de 19 000, il y a 5 ans. Elle en perd près de 2000 au second tour mais bat ainsi un record historique. En contraste avec Emmanuel Macron, la candidate du Rassemblement national s'impose dans un très grand nombre de petites communes éloignées des grands centres urbains.

Les résultats de la présidentielle par ville

Comme lors de chaque élection depuis maintenant des années, Linternaute.com vous propose de découvrir les scores de chaque candidat dans toutes les communes de France. Cliquez sur votre département pour découvrir les résultats de l'élection présidentielle dans votre ville.

Pour qui ont voté les électeurs de la capitale ? A Paris, où Anne Hidalgo s'est effondrée deux ans à peine après sa réélection lors des municipales, avec à peine plus de 2% des voix au premier tour, Emmanuel Macron partait avec un sérieux avantage de 35,33% des voix. Il a confirmé cette large adhésion (ou en tout cas préférence) chez les Parisiens qui ont voté pour lui à plus de 85% lors du second tour le 24 avril, soit près de 809 000 voix, quand Marine Le Pen n'en a récolté que 141 000.

A Marseille, le résultat du 1er tour de l'élection présidentielle avait placé Jean-Luc Mélenchon, élu député dans la ville il y a 5 ans, en tête du scrutin avec 31,12 % des suffrages exprimés (108 423 voix). Emmanuel Macron (22,62%) et Marine Le Pen (20,89%) terminant deuxième et troisième. Le chef de l'Etat sortant s'impose finalement au second tour avec 59,84% des voix contre 40,16% pour la candidate du RN. Avec 187 000 voix au deuxième tour, Emmanuel Macron voit son électorat fondre de plus de 15 000 votants dans sa ville de coeur par rapport au deuxième tour de la précédente élection, où il avait atteint plus de 64%.

Du côté de Lyon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont trusté la majorité des voix des électeurs au premier tour. Dans une ville longtemps gérée par Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, et passée, tout comme la métropole, entre les mains des écologistes, c'est finalement le président sortant qui a caracolé en tête au second tour le 24 avril, avec 79,80% des voix contre 20,20% pour Marine Le Pen. Mais dans la capitale des Gaules encore, le chef de l'Etat est en baisse notable : en 2017, Emmanuel Macron avait obtenu un score de 84,11% des voix au second tour.

Rappelons que cette élection présidentielle 2022 sera suivie d'autres élections, organisées les 12 et 19 juin prochains : les élections législatives, qui permettent d'élire les 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Ces élections sont souvent considérées comme un "troisième tour", puisqu'elles déterminent si le président élu dispose de la majorité absolue ou relative pour mettre en œuvre son programme politique.

Même duel, même résultat, mais pas les mêmes chiffres. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le match du second tour de l'élection présidentielle 2022 n'a pas tout à fait été le même qu'en 2017. En cinq ans, la candidate du Rassemblement national a connu une percée notoire dans les urnes, quand son rival a recueilli bien moins de suffrages que lors de sa première tentative d'accès à l'Elysée. Le chef de l'État a en effet perdu un peu moins de deux millions de voix entre les deux scrutins, tandis que Marine Le Pen en a glané plus de 2,6 millions. De quoi la porter en tête dans plus de 18 000 communes partout en France contre environ 15 000 pour le vainqueur final.

En revanche, Emmanuel Macron truste toujours la première place des villes de plus de 100 000 habitants, seules deux ayant été glanées par "MLP" en 2022 (0 en 2017). Si en 2017, elle n'était arrivée en tête que dans deux départements le soir du second tour (et dans aucune région), la députée du Pas-de-Calais a été placée en tête en 2022 dans 30 départements de métropole et d'Outre-mer, basculant en tête également dans trois régions (0 en 2017).