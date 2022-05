"Sondages présidentielle : le tout dernier sondage sur le duel Macron - Le Pen"

SONDAGE PRESIDENTIELLE. Les derniers sondages portant sur le second tour de l'élection présidentielle placent toujours Emmanuel Macron comme le grand favori face à Marine Le Pen. Découvrez les tout derniers chiffres et notre compilation des sondages de l'entre-deux-tours.

[Mis à jour le 22 avril 2022, à 23h59] Les derniers sondages publiés sur le second tour de l'élection présidentielle, vendredi dernier, donnent tous Emmanuel Macron vainqueur ce dimanche 24 avril 2022 face à Marine Le Pen avec 55 à 57% des voix contre 43 à 45% pour la candidate du Rassemblement national. Les sondages mesurant les intentions de vote ce duel Macron - Le Pen ont, avec une certaine constance, donné le premier favori pour un deuxième mandat et la seconde perdante. Et ce depuis le début de la campagne. Mais jamais l'extrême droite n'a paru si proche du pouvoir, sur fond de participation en berne.

Car abstraction faite des sondages, les Français sont devant un choix historique : reconduire le président sortant, ce qui n'a encore jamais été fait, hors cohabitation, depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct en 1962, ou élire une femme, ce qui serait une première, et propulser ainsi l'extrême droite à l'Elysée pour une déflagration qui résonnerait bien au-delà des frontières hexagonales, comparable au Brexit britannique et à l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis en 2016.

Le flot de sondages publié depuis le début de l'année voire bien avant est désormais coupé. Depuis vendredi minuit, la campagne est officiellement terminée. Réunions publiques, distributions de tracts et propagande numérique des candidats sont interdits. Avant les résultats dimanche à 20h, aucune interview ni aucun sondage ou estimation de résultats ne peut être publié.

Les sondages ne constituent pas des pronostics des résultats de l'élection présidentielle. Il s'agit simplement d'une photographie de l'opinion prise à un instant précis. Plusieurs facteurs sont difficilement mesurables : le taux d'abstention, l'indécision des électeurs jusqu'au dernier moment et la marge d'erreur présente dans tous les sondages. Ainsi, le scrutin est loin d'être joué.

La fin de la campagne et le débat d'entre-deux-tours semblent plutôt profiter à Emmanuel Macron. Le président sortant est crédité de 56,5 % des intentions de vote exprimées contre 43,5 % pour Marine Le Pen. D'après le sondage Ipsos pour Le Monde publié vendredi dans la soirée, les électeurs de la candidate du RN sont sûrs de leur choix à 92 %, contre 94 % pour le chef de l'État. Depuis le soir du premier tour, l'avance du président sortant n'a cessé de se creuser passant de dix à treize points d'écarts avec la candidate d'extrême droite.

Le "dernier sondage" mis en avant ici peut provenir de différents instituts de sondage, et chacun a une méthodologie différente. Voici ceux qui apparaissent alternativement sur cette page, avec les liens pour en savoir davantage sur chaque enquête.

Que disent les sondages sur cette revanche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, cinq ans après un 2e tour identique en 2017 ? Avant même la tenue du premier tour de cette présidentielle 2022, des sondages avaient été publiés dans l'éventualité d'une confrontation de second tour à l'élection présidentielle entre la candidate du RN et le président sortant. Tous les sondages effectués avant le premier tour donnaient Emmanuel Macron vainqueur. Ces sondages d'avant premier tour ont été complétés par de nouvelles études réalisées depuis dimanche 10 avril.

Sondage sur le débat du 2e tour

L'institut Elabe a effectué un sondage pour BFMTV, L'Express et SFR à l'issue du débat d'entre-deux-tours, sur un panel représentatif de 650 personnes ayant regardé les échanges. 59% des sondés ont estimé qu'Emmanuel Macron avait été "plus convaincant" (39% pour Marine Le Pen). Autre enseignement de ce sondage : les téléspectateurs interrogés ont été 53% à penser qu'Emmanuel Macron est celui qui "a le plus les qualités pour être président de la République" (28% pour Marine Le Pen) ; le président sortant est considéré comme étant plus "capable de rassembler les Français" (36% contre 31%), plus dynamique (49% contre 31%) ; il est aussi perçu comme ayant le "meilleur projet" (44% conte 31%), mais aussi comme le "plus arrogant" (50% contre 16%).

Sondage sur la certitude du vote Macron ou Le Pen

C'est une donnée importante pour identifier la probabilité que les dynamiques des sondages s'inversent ou s'accélèrent : les intentions de vote se sont-elles déjà cristallisées et dans quelle mesure ? Selon la très robuste étude Ipsos Sopra Steria / Cevipof pour Le Monde, 69% des Français se disaient certains d'aller voter le 18 avril 2022 (57% chez les 18-24 ans, 56% chez les 25-34 ans, mais 78% chez les 60-69 ans et 82% chez les 70 ans et plus). Autre donnée : 93% des électeurs pensant voter Emmanuel Macron se disent certains de leur choix de second tour, 89% des électeurs pensant voter Marine Le Pen également. Mais 43% des personnes pensant s'abstenir ou voter blanc ou nul disent pouvoir changer d'avis.

Que disent les sondages sur les reports de voix ?

Le report des voix des 7,7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon est l'un des enjeux clefs du second tour de l'élection présidentielle. Certains sondages précisent les intentions de vote de ces électeurs ayant voté pour l'Insoumis au premier tour et permettent d'avoir une idée des tendances et des reports de voix possibles en vue du second tour.

Selon l'enquête BVA pour Orange er RTL publiée le 22 avril 2022, 27% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont enclins à apporter leur voix au président sortant, un chiffre en baisse. La majorité d'entre eux déclare "pour le moment vouloir voter blanc (24% ; +2) ou s'abstenir (31% ; +1)". "Seuls 18% voteraient pour Marine Le Pen. C'est très minoritaire mais néanmoins deux fois plus qu'en 2017 (8%)", analyse l'institut.

Selon l'enquête Ipsos-Sopra Steria pour Le Monde publiée le 20 avril, 36% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon comptaient voter pour Emmanuel Macron, 19% pour Marine Le Pen et 45% comptaient s'abstenir.

Selon l'enquête Ifop réalisé pour TFI-LCI le 10 avril donnait l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, très partagé : 33% entendaient à cette date voter pour Emmanuel Macron contre 23% pour Marine Le Pen alors que 44% penchent pour un vote blanc, nul ou une abstention.