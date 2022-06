"Résultat de Richard Ferrand aux législatives 2022 : défaite surprise pour le président de l'Assemblée !"

FERRAND. Député depuis 2012, Richard Ferrand a été battu au 2e tour des législatives, lui qui se présentait une nouvelle fois dans la 6ème circonscription du Finistère. Le président de l'Assemblée Nationale a subi une véritable claque avec cette défaite dans son fief.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 20h56] Résultat inattendu pour Richard Ferrand dans le Finistère. Le premier tour l'avait placé en tête, le 2e tour des élections législatives a tourné à la très mauvaise surprise pour Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale, qui briguait un nouveau mandat de député sous la bannière Ensemble! de la majorité présidentielle dans l'hémicycle, a reconnu sa défaite peu après 20 heures, "prenant acte des résultats indiquant que les électeurs ont choisi d'élire députée ma concurrente. Je voudrai former pour elle, pour la France et pour notre territoire les voeux de plein succès ", a-t-il confié. En tête au premier tour avec 33,56% des suffrages, le président de l'Assemblée (49,15%) s'est incliné face à la candidate de la Nupes qui l'a emporté à 50,85% des voix, selon les résultats complets communiqués par le ministère de l'Intérieur. Il s'agira à coup sûr l'un des symboles de cette soirée électorale difficile pour le camp d'Emmanuel Macron.

En tant que président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand disposait d'une connaissance solide du fonctionnement parlementaire qui pouvait être un atout pour ces élections législatives, au même titre que son implantation locale dans le Finistère, sur un territoire qui s'étend de la presqu'île de Crozon à Carhaix. Pourtant le camp présidentiel n'a plus autant les faveurs des électeurs bretons et si LREM et Emmanuel Macron étaient arrivés en tête au premier tour de la présidentielle avec 30% des voix contre 21% pour Jean-Luc Mélenchon, la majorité présidentielle avait déjà essuyé quelques revers lors des scrutins locaux. LREM n'était arrivée que quatrième aux dernières élections régionales remportées par le candidat socialiste. Richard Ferrand a d'ailleurs été privé de son siège de conseiller régional en juillet 2021, il avait alors lui-même admis : "Je suis plus un architecte qu'un chef de chantier".

Quel résultat pour Richard Ferrand aux élections législatives ?

Richard Ferrand était sorti en tête du premier tour des élections législatives le 12 juin mais avec une courte avance sur la candidate de la Nupes, Mélanie Thomin, les résultats officiels du ministère de l'Intérieur affichent 33,56% contre 31,16%. Les deux candidats ont fait la course en tête et de loin puisque le troisième candidat, le RN Patrick Le Fur, a été éliminé au premier tour avec 14,51% des suffrages.

C'est dire si le choc d'une défaite au 2e tour est important dans le camp Ensemble ! Lors du second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin 2022, Richard Ferrand a reconnu sa défaite face à son adversaire de la Nupes, Mélanie Thomin. Cette dernière l'a emporté avec 50,85% des voix, devant le président de l'Assemblée qui a réalisé 49,15% des voix.

Richard Ferrand souhaitait-t-il être reconduit à la présidence de l'Assemblée Nationale ?

Pour celui dont le mandat à l'Assemblée restera "le plus beau de sa carrière", comme l'indiquait Le Monde le 5 avril, une réélection serait souhaitable. Toutefois, il n'a pas encore clairement fait part de cette ambition : à la question d'une nouvelle candidature au lendemain du 21 juin - date de fin de son mandat - il s'était contenté de répondre : "L'enjeu est d'abord que le gouvernement ait une majorité ; le moment venu, on verra comment se présentent les choses". Pour rappel, la réélection d'un président de l'Assemblée nationale est très rare : elle n'a eu lieu qu'une seule fois avec le maire de Bordeaux Jacques Chaban-Delmas : élu à la présidence en 1958 et réélu en 1962, 1967 et 1968.

Lors de l'entre-deux-tours la volonté de Richard Ferrand de rester en place au perchoir s'est lue entre les lignes. S'il est réélu à l'Assemblée, sa maîtrise des rouages parlementaires serait un argument de tailler pour rester à la présidence de l'hémicycle. Surtout ce serait une sécurité pour la majorité présidentielle face un groupe d'opposition de gauche, largement insoumis. Une chose est sûre, réélu Richard Ferrand serait un pilier central de la majorité à l'Assemblée.

Un vrai projet commun pour la coalition "Ensemble!" ?

Richard Ferrand l'affirme : la structuration de la majorité en cas de victoire de la coalition Ensemble! serait avant tout celle d'un "projet commun". Dès le premier tour, dans un entretien pour Midi Libre, le politique souhaitait que tous les candidats de la majorité s'engagent à "soutenir le projet présidentiel et le gouvernement qui sera nommé", rappelant que, si les "sensibilités" pourront vivre par la suite, l'"efficacité parlementaire" nécessite qu'il n'y ait pas "trop de structures internes". A ce titre, il a balayé les différences qui existent entre LREM et ses alliés, le MoDem et Horizons, expliquant que cette démarche "d'élargissement" leur est commune.