"Libre Belgique, RTBF, Le Soir, La Tribune de Genève... Quelles fuites pour le 2e tour des législatives ?"

FUITES BELGIQUE. De nouvelles fuites et estimations des résultats sont attendues avant 20 heures ce dimanche 19 juin pour le 2e tour des élections législatives 2022, notamment de la par de La Libre Belgique qui s'y était déjà risquée lors du premier tour...

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 15h28] La question n'est plus de savoir si quelqu'un fera fuiter des estimations, mais qui dégainera le premier. Comme lors de chaque élection à fort enjeu national en France, les médias belges et suisses devraient, ce dimanche de second tour des législatives, dévoiler des tendances nationales avant 20 heures, heure légale de fin du scrutin dans le pays. Si la pratique est moins en vue lors des élections pour l'Assemblée que lors de la dernière présidentielle, des données ont été livrées dimanche dernier - certes tardivement - pour "spoiler" le résultat du premier tour et la quasi-égalité de LREM et de la Nupes autour de 25%.

C'est la Libre Belgique qui avait dévoilé les premières estimations peu après 19 heures, des tendances proches de ce que le résultat définitif du scrutin révélera quelques minutes plus tard. Rebelote sans doute ce dimanche 19 juin puisque le média belge l'annonce dès la mi-journée sur son site internet, au cœur d'un article consacré ces élections françaises. "Comme lors de l'élection présidentielle, les médias français ont interdiction de diffuser la moindre information relative aux résultats de ces législatives avant 20 heures. Ce n'est pas le cas en Belgique, où LaLibre.be vous livrera les estimations et les premiers résultats en primeur, dès cet après-midi."

Des estimations indispensables avant 20 heures

La publication des résultats par les médias belges comme la Libre Belgique illustre en tout cas l'enjeu majeur qui se joue en secret dans les médias, tous les 5 ans, les jours de scrutin. Pour être en mesure de dévoiler des résultats fiables dès 20 heures et la fin de l'encadrement légal, tous les groupes de presse ou presque se voient communiquer, en sous main, des chiffres pour être prêts à l'heure-H. Si les instituts de sondages français assurent la plupart du temps ne pas en être à l'origine, beaucoup de chiffres et d'estimations circulent néanmoins dans les rédactions et parfois même à la vue de tous, sur les réseaux sociaux, ou sur les sites étrangers.

Pendant toute la journée, La Libre Belgique avait donc préservé le suspense et dans son sillage la RTBF, Radio-télévision belge francophone, le journal Le Soir ou encore les suisses du Temps et de la Tribune de Genève qui ont déjà participé par le passé au grand déballage des élections avant 20 heures. Cette relative discrétion contrastait d'ailleurs avec l'avalanche de "sondages" et autres "estimations" que "La Libre" avait fourni lors de la présidentielle 2022, parfois dès le milieu d'après-midi, une pratique, rappelons-le, impossible chez les médias français.

Pour rappel, contrairement aux médias belges et suisses comme Libre Belgique, la RTBF, Le Soir ou La Tribune de Genève, les médias audiovisuels de l'Hexagone sont soumis par la loi française à une période de réserve, qui commence le vendredi à minuit précédant le vote et prend fin le dimanche à 20 heures. Pendant ce laps de temps, ils ont interdiction de diffuser tout nouveau sondage ou de faire le moindre commentaire à caractère politique, sous peine de sanctions et d'une amende de 75 000 euros. Une règle censée garantir la sérénité du scrutin en évitant de donner toute information qui pourrait influencer le vote des électeurs qui ne se sont pas encore prononcés. Mais une règle qui place bien souvent la presse en porte-à-faux.

Pourquoi il faut se méfier en cas de fuites ?

La Libre Belgique ne s'était pas vraiment trompée la semaine dernière en annonçant vers 19h30 que "la Nupes, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, [était] créditée de 25,7 à 25,8% des voix, Ensemble (le cartel de la macronie) de 25% et le Rassemblement national (de Marine Le Pen) de 18,5 à 19,3%", avec "derrière : Les Républicains et alliés (de 11,6 à 14%), ainsi que Reconquête ! (3,8 à 4%)". Elle citait alors des "projections nationales réalisées [dimanche] par plusieurs instituts de sondage réputés en France". Outre le flou d'une telle source, le terme de "projections", d'ordinaire utilisé pour évoquer le nombre de siège pour chaque formation politique, pouvait être sujet à caution. Autre terme qui doit immédiatement susciter votre méfiance s'il est utilisé ce soir pour le 2e tour des législatives : les sondeurs assurent qu'ils ne mènent pas (ou plus) de "sondages sortie des urnes" les jours d'élections. Un terme pourtant utilisé par la Libre Belgique et la RTBF, mais lors de la présidentielle cette fois.

Les sondages sortie des urnes, basés sur du déclaratif et donc sujets aux biais, sont en effet dépassés depuis plusieurs années. Mais les sondeurs sont tout de même les producteurs d'estimations dévoilées par les chaînes de télévision à 20 heures, quand la chappe de plomb qui pèse sur les médias toute la journée est enfin levée. Des estimations basées non pas sur une enquête déclarative, mais sur les premiers bulletins dépouillés. L'institut Ifop a ainsi expliqué à LCI pendant la dernière campagne qu'il disposait de 260 bureaux de vote représentatifs parmi les 70 000 bureaux de vote en France. Ces derniers ont été savamment choisis selon la taille de leur commune d'appartenance et d'une répartition géographique cohérente entre grandes métropoles, villes moyennes et zones rurales, le tout dans chaque département.

Dès 19h et jusqu'à 19h45, des données existent donc bel et bien et celles-ci sont intégrées au fil de l'eau à un logiciel qui va les traiter de manière algorithmique pour extrapoler une estimation nationale du résultat. La méthode n'est donc pas basée sur un sondage ou un "sondage sorties des urnes" comme on le lit encore souvent... y compris dans les pages de La Libre Belgique.