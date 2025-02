Motion de censure contre Bayrou : une déclaration de Hollande sème le trouble

François Bayrou a résisté aux motions de censure sur le budget. Le Nouveau front populaire se déchire et François Hollande fait sa propre analyse de la situation.

En direct

11:50 - Le budget 2025 est adopté L'adoption du texte s'est faite sans vote des députés, en vertu de l'article 49.3 utilisé par le Premier ministre. A l'instant, le budget de l'État pour 2025 vient d'être définitivement adopté au Parlement, après un dernier vote des sénateurs qui ont validé la copie présentée par le gouvernement.

09:36 - Mathilde Panot ironise sur Olivier Faure Olivier Faure aura-t-il "des excuses" après la publication du visuel de LFI ? Sur BFMTV Mathilde Panot, cheffe de file des députés insoumis, a répondu : "Je vais lui donner une médaille pour avoir sauvé Emmanuel Macron et son gouvernement. [...] Je ferai des excuses à Olivier Faure lorsqu'il fera des excuses pour avoir passé un budget aussi violent". Et d'ajouter : "Nous ne faisons pas d'équivalence entre le PS et le RN, mais il y a une responsabilité du PS et du RN de laisser agir ce gouvernement."

09:32 - Fracture entre le PS et LFI L'abstention du PS sur la motion crée des tension importantes entre les socialistes et les insoumis. Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, s'indigne de la publication d’un montage sur X sur lequel il apparaît aux côtés de Marine Le Pen, le présentant comme un allié. "Ce visuel acte une évidence : il n’y aura plus jamais d’alliance entre le PS et LFI", a réagi le socialiste Jérôme Guedj. Sur BFMTV, la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, a déclaré que cette affiche "(lui) fend le cœur, comme je pense plein d’électeurs qui ont voté pour le Nouveau Front populaire". Lire l'article Ces deux affiches de LFI mettent le feu aux poudres avec le PS

09:28 - La motion de censure du PS "n'est pas faite pour faire tomber le gouvernement, mais pour l'interpeller" Invité de C à vous sur France 5 ce mercredi, François Hollande est revenu sur la motion de censure que le Parti socialiste compte déposer prochainement. À l'origine, les propos du Premier ministre sur la "submersion migratoire". Selon l'ex-président de la République, cette motion "n'est pas faite pour faire tomber le gouvernement, mais pour l'interpeller". Si le RN venait à voter cette motion de censure, les socialistes "prendront leurs responsabilités", a-t-il assuré.

05/02/25 - 23:32 - Une affiche des insoumis suscite la colère de patron du PS FIN DU DIRECT - Le torchon brûle entre les insoumis et les socialistes. Officiellement alliés au sein du Nouveau Front populaire, LFI reproche au PS de ne pas avoir voté ses motions de censure ce mercredi. Si les attaques se multiplient depuis des semaines en direction des socialistes qui se montrent plus enclin à négocier avec le gouvernement Bayrou, une affiche des insoumis publiée ce soir a suscité une vive colère d'Olivier Faure. Sur l'image, Marine Le Pen et le patron du PS, tout sourire, se font dos. En titre, on peut lire : "Deux censures non-votées par le PS et le RN, les nouvelles alliances", sous-entendant une entente entre l'extrême droite et le parti de gauche.

05/02/25 - 22:53 - Réforme des retraites : le PS n'exclut pas de censurer le gouvernement Convié sur le plateau de BFMTV ce mercredi soir, le socialiste Boris Vallaud a évoqué une autre raison qui pourrait motiver, à terme, le PS de déposer une autre motion de censure contre le gouvernement Bayrou. "C'est tout à fait possible que nous déposions une motion de censure si au terme du dialogue social il ne devait déboucher que sur le retour à la réforme Borne que nous avons combattu", a-t-il estimé.

05/02/25 - 21:37 - Pour Manuel Bompard, les socialistes "se sont fait manipuler par François Bayrou Invité sur le plateau de BFMTV mercredi soir, le patron des insoumis a jugé que les socialistes, contrairement à ce qu'ils affirment, "n'ont rien obtenu". Alors que ces derniers n'ont pas voté la motion de censure déposée par LFI, Manuel Bompard a estimé qu'ils "se sont fait manipuler", ajoutant que "monsieur Bayrou a fait semblant de leur donner des choses".

05/02/25 - 21:03 - Une motion de censure votée par le RN "dans les prochaines semaines" ? Alors que la prochaine motion de censure devrait être examinée lundi à l'Assemblée nationale, Jordane Bardella a laissé planer le doute quant au vote d'une motion de censure "dans les prochaines semaines". Assurant avoir aujourd'hui fait "un choix de responsabilité", le patron du Rassemblement national a prévenu que "cela ne veut pas dire que le gouvernement ne pourrait pas être censuré de notre part dans les prochaines semaines".

05/02/25 - 20:48 - LFI dépose une nouvelle motion de censure Dans la foulée de l'annonce d'un nouveau 49.3, La France insoumise a fait savoir qu'elle allait déposer une nouvelle motion de censure pour y répondre. "Nous ne banaliserons jamais ce budget ni le passage en force ni la violence sociale de ce budget. Nous déposons une motion de censure", a annoncé sur X la patronne des insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot.

05/02/25 - 20:34 - François Bayrou déclenche un troisième 49.3 Tout juste sauvé de la seconde motion de censure, le Premier ministre a dégainé un nouveau 49.3, cette fois-ci sur la partie recettes du second volet du budget de la Sécurité sociale. Les insoumis ont d'ores et déjà promis la riposte.

05/02/25 - 20:18 - La seconde motion de censure également rejetée À l'issue des prises de parole, François Bayrou s'est à nouveau exprimé sur cette "deuxième" motion de censure, car "il risque bien d'y en avoir d'autres", a reconnu le Premier ministre qui se sait en sursis. Alors que les députés avaient jusqu'à 20h15 pour voter, la seconde motion de censure du jour a finalement été rejetée vient-on d'apprendre. Seulement 122 députés ont voté pour. Il fallait 289 voix pour que le gouvernement tombe, mais les députés socialistes et RN ne se sont pas joints aux insoumis, écologistes et communistes. Conséquence : la première partie du budget de la Sécurité sociale est adoptée.

05/02/25 - 19:46 - Qui veut voter pour ? Qui veut voter contre la motion de censure ? (2/2) Chargé de parler pour le groupe Horizons et indépendants, Frédéric Valletoux a prévenu que ces députés ne voteront pas la motion de censure. "Dans un esprit de responsabilité, nous avons besoin d'un budget de la Sécurité sociale", a-t-il justifié. Dans la foulée, le député Liot, David Taupiac, a reconnu que "ce budget est bien loin des attentes de nos concitoyens et ne répond pas aux enjeux budgétaires". Estimant qu'il est possible de "mieux faire" tout en concédant des "avancées" accordées à son groupe, il a déclaré que celui-ci ne voterait pas non plus la censure.

05/02/25 - 19:21 - Qui veut voter pour ? Qui veut voter contre la motion de censure ? (1/2) "Avec le groupe socialiste, nous choisissons de faire des compromis sans nous compromettre", a estimé la socialiste Océane Godard lors de sa prise de parole dans l'hémicycle ce mercredi, indiquant que le groupe votera contre la motion de censure, en adéquation "avec ce que les Français expriment", à savoir le "calme" et la "stabilité". Alors que les pensions de retraite ne seront finalement pas gelées ou encore que le déremboursement des médicaments n'aura pas lieu, Océane Godard n'a pas manqué de rappeler les concessions obtenues par le PS. Bien loin du discours tenu par son homologue écologiste Hendrik Davi, qui a donc appelé à "mettre François Bayrou à la retraite". Représentante de la droite républicaine, Sylvie Bonnet a, elle, confirmé que son groupe ne comptait pas voter la motion de censure. Du côté du groupe démocrate, Philippe Vigier a jugé que les insoumis comptaient "envoyer dans le gouffre" la Sécurité sociale avec leur censure, plaidant pour ne pas la voter. Le groupe Horizons et indépendants, quant à lui, a fait savoir qu'il "ne votera[it] pas la motion de censure" non plus.

05/02/25 - 19:05 - "Il est urgent de mettre François Bayrou à la retraite", estime l'écologiste Hendrik Davi "Sans 49.3, nous aurions voté contre le PLFSS", a commencé par poser Hendrik Davi à la tribune de l'Assemblée nationale, avant de lancer : "Il est urgent de mettre François Bayrou à la retraite." Et de défendre la motion de censure : si elle passe, "la Sécurité sociale continuera de fonctionner normalement [...] Pourquoi s'en priver ?"