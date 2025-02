Cette indication devient obligatoire dans les restaurants, une lourde amende pour ceux qui ne s'y tiennent pas

Un décret rend obligatoire ce nouvel affichage dans les restaurants. Soyez vigilant la prochaine fois que vous allez manger dehors.

Dans un restaurant, de nombreux affichages sont obligatoires mais vous n'y faites peut-être pas attention. Comme le précise le site officiel entreprendre.service-public.fr, le menu et la carte du jour doivent être visibles à l'extérieur pendant toute la durée du service. Il doit bien être précisé si les boissons sont comprises ou non et à quel moment de la journée ces menus sont disponibles, des formules étant parfois réservées au repas du midi.

Il est aussi demandé d'ajouter la mention "fait maison" pour souligner les plats artisanaux ou encore de signaler les allergènes qui peuvent être présents dans les aliments. Pour les boissons, le type de licence pour le service d'alcool doit également être accessible dans le restaurant.

Une nouvelle obligation d'affichage vient d'entrer en vigueur. Depuis 2002 déjà, les établissements doivent informer les clients de l'origine de la viande bovine sur le menu ou en affichette. Le nouveau décret n° 2025-141 du 13 février 2025, signé par le Premier ministre François Bayrou, a étendu cette obligation. Les viandes porcines, ovines et de volailles sont désormais concernées. Les restaurateurs doivent ainsi mentionner l'origine de l'animal avec le pays de naissance, d'élevage et d'abattage et s'ils sont différents, ils doivent bien le préciser. En mars 2022, une mesure similaire avait été actée, mais elle avait pris fin le 29 février 2024. Dorénavant, il n'y a pas de limite de temps.

Selon le site gouvernemental economie.gouv.fr, ce décret "répond à une demande des Français d'être davantage informés sur l'origine des produits qu'ils consomment". Ils peuvent ainsi, s'ils le souhaitent, privilégier les viandes produites sur le sol français, présentant des "garanties sanitaires, environnementales et écologiques". L'origine France devient ainsi pour les restaurateurs un "gage de qualité" et un "atout concurrentiel".

Cette nouvelle règle s'applique dans tout type de restauration, que ce soit sur place, à emporter ou par livraison mais aussi pour la restauration d'entreprise et les cantines scolaires. Si cette indication est absente, l'amende peut être salée : 1 500 euros pour une personne physique avec jusqu'à 3 000 euros en cas de récidive ou 7 500 euros pour une personne morale.