Bardella candidat du RN à la place de Le Pen ? Le sondage qui tombe à pic

Réalisé avant l'annonce du verdict de Marine Le Pen, un sondage Odoxa publié ce 31 mars révèle la popularité dont bénéficie Jordan Bardella.

Marine Le Pen condamnée à cinq ans d'inéligibilité sans attendre le verdict de l'appel, le Rassemblement national se retrouve orphelin de sa candidate aux dernières élections présidentielles. À moins que... Un sondage Odoxa, réalisé pour Public Sénat et la presse régionale avant le verdict de ce lundi et publié ce 31 mars, révèle que la figure de proue du RN est justement en passe de changer. Président du parti à la flamme depuis novembre 2022, celui qui avait déjà assuré l'intérim à ce poste lors de la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2021 est désormais préféré à elle par 60% des adhérents du Rassemblement national. Seuls 32% préfèrent encore Marine Le Pen à Jordan Bardella, quand 7% les rejettent l'un comme l'autre.

Si l'on prend en compte l'ensemble des Français, et non plus seulement les adhérents du Rassemblement national, le constat est similaire, bien que les chiffres diffèrent grandement. Ainsi, questionnés sur la personnalité qu'ils apprécient le plus, ou tout du moins qu'ils rejettent le moins, 31% des Français répondent en faveur de Jordan Bardella, contre seulement 16% pour Marine Le Pen. Reste que 52% des Français les rejettent autant l'un que l'autre. Fait également notable : pour les adhérents du RN, la condamnation de Marine Le Pen ce lundi serait vue comme un "atout" (25%). Majoritairement, ils estimeraient que cela ne va pas changer grand-chose (44%) et seulement un tiers d'entre eux (31%) jugeraient la condamnation comme un handicap. Des chiffres plutôt similaires observés dans le reste de la population. Seulement 33% des Français jugeaient, avant le verdict, la potentielle condamnation de Marine Le Pen comme un handicap. Ils étaient 24% à voir cela comme un atout et 42% ni comme un atout ni comme un handicap.

Jordan Bardella, en tête des personnalités politiques les plus sympathiques

"Sur notre cote d'adhésion, le 'dauphin' est en effet presque aussi apprécié que la cheffe par les Français (35% vs 37%) comme par les sympathisants RN (92% vs 94%)", ajoute par ailleurs le président d'Odoxa auprès de Public Sénat. Marine Le Pen bénéficie toutefois d'une progression de quatre points (37%) depuis le précédent sondage, passant ainsi devant l'ex-Premier ministre Édouard Philippe (36%). Avec un point de plus également, Jordan Bardella (35%) reste, lui, troisième de ce classement des personnalités politiques suscitant le plus de sympathie aux yeux des Français.