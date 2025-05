Interview de Macron sur TF1 : un référendum, une mauvaise nouvelle et un discours de satisfaction ?

Invité de TF1 ce soir, Emmanuel Macron a prévu de faire un point sur la situation internationale. A ce discours pédagogique, il associera quelques annonces, peut-être celle d'un référendum après l'été.

18:33 - Qui est Salomé Saqué, chargée de questionner Emmanuel Macron ce soir ? Elle fait partie des personnalités choisies pour interroger le président de la République ce mardi soir sur TF1. À 30 ans, Salomé Saqué est une journaliste connu pour son engagement sur les sujets environnementaux ainsi que sur les questions liées à la jeunesse. Son premier livre, intitulé Sois jeune et tais-toi, sorti en 2023, parlait d'ailleurs de ce second thème. En 2024, elle a sorti un second livre : Résister, un essai consacré à la lutte contre l'extrême droite. Née en 1995 à Lagny-sur-Marne, celle qui a grandi en Ardèche est passée par les rédactions du Monde diplomatique et de France 24. Salomé Saqué a également travaillé pour le média indépendant Blast. Depuis 2022, elle tient une chronique dans le bimestriel Socialter. Ce mardi soir, elle devrait être chargée de questionner Emmanuel Macron sur la jeunesse et l'environnement.

18:02 - Les Français consultés sur la réorganisation territoriale ? D'autres sujets pourraient être soumis à un futur référendum selon les bruits de couloirs : une réorganisation territoriale et des collectivités pour simplifier le fonctionnement administratif est avancée par certains élus. Du côté des Français, 22% disent vouloir trancher cette question lors d'un vote, selon le sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié le 11 mai. A l'Assemblée, des députées imaginent aussi un scrutin sur des sujets lié à la jeunesse, comme l'interdiction des téléphones, des réseaux sociaux et des écrans pour les enfants ou une limitation sur le temps d'exposition aux écrans. Emmanuel Macron avait lui même envisagé cette option en janvier et juin 2024. La question des écrans et des réseaux sociaux intéresse, mais seulement 16% des Français souhaiteraient qu'elle soit traitée lors d'un référendum.

17:34 - Sophie Binet (CGT) va interpeller Macron sur la situation d'ArcelorMittal La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, va interroger le président de la République sur la situation des salariés d'Arcelormittal, dont le plan de restructuration en discussion pourrait impliquer la suppression de 600 postes. "Je lui remettrai les propositions de la CGT pour nationaliser, la liste des 400 plans de licenciements qui aujourd'hui ont lieu partout en France, avec des entreprises qui touchent des aides publiques et qui distribuent des dividendes et je lui dirai qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités", a-t-elle assuré devant des salariés du groupe, sur le site du siège à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

17:01 - Macron sera interrogé sur le sport à l'école et le voile Une figure des réseaux sociaux - le youtubeur aux 26 millions d'abonnés Tibo InShape - aura la possibilité de poser une question au président. Ce dernier a choisi d'interroger Emmanuel Macron sur le sport à l'école. Et si l'influenceur est plus connu pour ses performances sportives, adepte de la musculation et de la nutrition - il publie de nombreuses vidéos dans lesquelles il initie ses abonnés à ses pratiques avec des exercices pour progresser et parvenir à leurs objectifs - il n'en reste pas moins politique. Une position tout à fait assumée par Tibo Inshape. Justement, une question sera également abordée - et posée par la championne d'haltérophilie Sylvie Eberena - celle du port du voile dans le sport. Tibo Inshape s'était déjà emparé du sujet fin mars dernier. Il s'était positionné en faveur du port du voile dans le sport.

16:37 - Quand un référendum pourrait-il avoir lieu ? Et si Emmanuel Macron annonçait bel et bien la tenue d'un référendum en direct sur le plateau de TF1 ce soir, quand le vote pourrait-il avoir lieu ? Selon les informations glanées par l'Elysée et rapportées par RTL, il faut un minimum de 16 semaines entre l'annonce d'un référendum et l'organisation du scrutin, soit l'équivalent de quatre mois. Concrètement, si un référendum était officialisée ce soir, il faudrait attendre la mi-septembre pour participer au scrutin.

16:18 - Une annonce de Macron sur les impôts ? Les impôts pourraient figurer parmi les dossiers chauds évoqués par Emmanuel Macron ce soir sur TF1, parmi les autres thématiques liés au budget de la France et des Français. Une hausse des impôts permettant de redresser les finances et limiter la dette publique est toujours envisagée comme une option à plusieurs mois du vote du budget 2026. "On n'a pas arrêté de chercher à baisser les impôts dans un moment où les gens vivaient mieux. On va quand même pas les augmenter alors que tout le monde fait attention à son porte-monnaie" estime un député macroniste auprès de BFMTV s'attendant à ce que le chef de l'Etat se contente de "rappeler le bon sens". Aucune hausse concernant les impôts ou les taxes n'ont été évoquées, mais des idées restent sur la table : la désindexation des pensions de retraite, la fin de l'abattement fiscal pour les retraités et le prolongement de la contribution des ménages plus aisés votée en janvier dernier. "Je pense qu'il va dire qu'il faut faire attention à tout ça sans non plus aller trop loin dans le détail", anticipe un ancien élu Renaissance.

16:01 - Le retour de Macron sur la scène nationale divise Avec cette émission spéciale sur TF1, Emmanuel Macron fait un retour remarqué sur le scène nationale. Le chef de l'Etat qui s'est mis en retrait pendant plusieurs mois après la nomination du gouvernement Bayrou s'attardant essentiellement et uniquement sur la politique internationale, a décidé de réinvestir les sujets faisant partie du quotidien des Français. D'où le rendez-vous de ce soir et les déplacements à venir : un hommage aux agents pénitentiaires morts lors de l'évasion de Mohamed Amra il y a un an mercredi, la visite d'une future prison hautement sécurisé ou encore le somme Choose France la semaine prochaine. Ce retour est salué par certains proches d'Emmanuel Macron. "Il est en train de se refaire la cerise sur l’international, donc il a la tentation naturelle de remettre les mains dans le cambouis. Il ne peut pas s’en empêcher", s'amuse un cadre de la coalition gouvernementale auprès du Figaro. "Si le résultat de la dissolution a changé les moyens de l’exécutif, il n’a pas changé le rôle institutionnel du président. Il reste président des Français et doit s’intéresser autant aux sujets internationaux qu’à ce qu’il reste dans le frigo à la fin du mois", souligne de son côté la députée Maud Bregeon. Mais d'autres ne comprenne pas la logique derrière ce retour comme l'ancien élu MoDem Jean-Louis Bourlanges : "Je ne vois pas ce à quoi peut correspondre une relance d’Emmanuel Macron sur les enjeux stricts de politique intérieure. Il a suffisamment à faire avec les affaires internationales, européennes et de défense."

15:18 - Sur quels sujets les Français veulent-ils être consultés lors d'un référendum ? Plus d'un Français sur huit est favorable à l'organisation d'un référendum. Mais sur quels sujets souhaitent-il s'exprimer ? Quatre thématiques sortant du lot selon le sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié le dimanche 11 mai. Les dépenses publiques, la dette et les impôts arrivent nettement en tête des sujets d'intérêts puisqu'ils sont cités par 59% des sondés. Deux autres thématiques arrivent ex-aequo sur la deuxième marche du podium en étant mentionnées par 52% des sondés : la réforme des retraites et l'immigration. Le top 3 se termine avec le sujet de la fin de vie qui est cité comme un sujet de référendum par 43% des sondés. Ces quatre sujets sont cités parmi de potentielles thématiques de référendum par les spéculateurs, mais les chances pour les dépenses publiques ou la réforme des retraites soient soumises à un référendum sont faibles : les sujets sont trop clivants et les chances pour que le résultat aille dans le sens du gouvernement, ou simplement d'Emmanuel Macron sont trop minces. Quant à l'immigration, elle ne peut théoriquement pas faire l'objet d'un référendum selon les dispositions de l'article 11 de la Constitution.

14:37 - Tibo InShape, un humanitaire, une sportive.. Macron questionné par des citoyens En plus des personnalités qui seront présentes en plateau pour débattre avec Emmanuel Macron, sept interventions de personnes issues de la société civile feront également des interventions dans des vidéos enregistrées et adressées au chef de l'Etat. Sept personnalités devraient poster une question sur un sujet précis à Emmanuel Macron selon Le Figaro et TF1 a déjà annoncé certains sujets : Le premier youtubeur de France, Tibo inShap qui est spécialisé dans les contenus sportifs interrogera le chef de l'Etat sur le sport à l'école

L'ancien journaliste Charles Biétry atteint de la maladie de Charcot évoquera le début sur la fin de vie

La directrice de l'ONG Oxfam qui lutte contre les inégalités Cécile Duflot qui posera une question sur une éventuelle taxe sur l'héritage.

Un humanitaire interpellera Emmanuel Macron sur la situation dans la bande de Gaza.

La championne de France d’haltérophilie Sylvie Eberena évoquera le sujet du port du voile dans le sport.

13:51 - Un référendum annoncé par Macron ce soir ou d'ici quelques semaines ? Des indices confirment qu'Emmanuel Macron se penche sur l'organisation d'un référendum selon les informations de RTL. La présidence aurait approché différents ministères, dont celui de l'Intérieur qui est responsable de l'organisation des élections. "On a regardé les modalités pratiques et tous les sujets logistiques", en particulier les délais nécessaires pour organiser un scrutin, a confirmé un proche d'Emmanuel Macron au média. Emmanuel Macron pourrait faire une annonce concernant un prochain référendum lors de l'émission de ce soir ou plu tard si la question n'est pas encore définitivement tranchée. Toujours selon RTL, le chef de l'Etat devrait communiquer d'ici à la fin du printemps, soit à la fin du mois de juin au plus tard.

13:09 - Plus de 8 Français sur 10 favorables à l'organisation d'un référendum Si Emmanuel Macron a encore des hésitations concernant l'organisation d'un référendum, les Français se disent majoritairement favorables à cette idée. 83% des Français sont enthousiastes à l'idée de pouvoir s'exprimer sur des sujets sociétaux ou politiques selon le sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié le dimanche 11 mai. Organiser un référendum, ce qui n'a pas été depuis 2005, pourrait donc faire gagner des points à Emmanuel Macron auprès des Français. Un petit gain de popularité qui pourrait aussitôt retomber si le résultat du vote n'était pas entendu ou pris en compte dans les mesures et politiques à venir.

12:28 - Macron a préparé l'émission dans la plus grande discrétion Emmanuel Macron a banalisé la journée de lundi pour préparer ses interventions dans l'émission de TF1 et s'il a réuni "ses équipes" pour cela, il a considérablement restreint le nombre de conseillers au fait de ses déclarations selon Politico. Le chef de l'Etat qui aime consulter dans ses rangs, et parfois au-delà, pour tester es options ou ses annonces n'aurait pas susciter l'avis de sources étrangères à ses équipes. Le président de la République ne s'est pas non plus entretenu avec son gouvernement ou même certains ministres en vue de l'émission. A peine a-t-il demandé aux conseillers techniques de “faire quelques notes pour rappeler ce qui a été fait et donner des perspectives" rapporte Politico. C'est donc dans un exercice solo qu'Emmanuel Macron s'embarque ce soir.

11:42 - La question d'un référendum n'était pas encore tranchée lundi soir Emmanuel Macron réfléchirait depuis des mois à une manière de consulter les Français pour leur donner l'occasion de "trancher" sur des sujets déterminants comme promis lors des voeux 2025. Les réflexions se poursuivaient encore hier, à la veille de l'émission selon Le Figaro qui rapporte qu'aucune décision concernant l'annonce d'un ou plusieurs référendums n'avait pas été prise. Tout est encore possible comme le confie un proche au journal : "La grande probabilité, c’est qu’il y en ait. Mais si, en direct, il ne le sent pas ou que ça ne se présente pas, non".

11:01 - Macron à l''heure du bilan et des dernières réformes L'émission spéciale de TF1 autour d'Emmanuel Macron arrive à un moment charnière pour le chef de l'Etat : il doit rendre compte de son bilan après huit années passées à l'Elysée et se presser de mettre en place les éventuelles dernières réformes de son second mandat. En conséquences, "on attend de la clarification, des explications et des annonces" déclare Thierry Thuillier, le directeur général adjoint Information du groupe TF1 à Ouest-France avant la soirée spéciale. Son entourage s'attend à ce que le chef de l'Etat dresse "des perspectives car il reste deux ans de mandat" comme indiqué au Parisien. L'occasion pour Emmanuel Macron de susciter un nouvel élan pour la fin du mandat alors que son impopularité se confirme dans les sondages, malgré une légère amélioration.