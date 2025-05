Bayrou viré par Macron à cause de Betharram : le scénario évoqué en coulisses

Emmanuel Macron envisagerait de remplacer François Bayrou à Matignon selon des rumeurs et l'affaire Bétharram pourrait servir de prétexte au président de la République.

Et si l'affaire Bétharram précipitait le Premier ministre vers la sortie ? François Bayrou sait que son audition devant la commission parlementaire sur cette affaire de violences physiques et sexuelles dans un établissement catholique situé près de Pau peut lui coûter cher. Certaines forces de l'opposition accusent le chef du gouvernement d'avoir "menti" en répétant ne pas être au courant des violences perpétrées à Notre-Dame de Bétharram dans les années 1990, alors qu'il était ministre de l'Education et que ses enfants étaient scolarisés dans l'établissement. Ces mêmes forces pourraient se servir d'un dérapage de François Bayrou durant cette audition pour encourager les députés à censurer et renverser le gouvernement.

Ce scénario est redouté dans les troupes de François Bayrou et plus largement de la coalition gouvernementale. Il faut dire que si le Premier ministre a toujours nié avoir connaissance des violences, son discours a pu évoluer sur certains aspects de l'affaire et être contredit par d'autres témoignages. Il y a un risque que le locataire de Matignon "s'embrouille dans ses souvenirs, entre ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit" estime un ministre, auprès de Franceinfo. Le Premier ministre parlera sous serment devant les parlementaires et la moindre incohérence ou le plus petit soupçon de mensonge pourrait relancer la polémique et renforcer les critiques de l'opposition.

Si une erreur lors de son audition sur l'affaire Bétharram risque d'exposer François Bayrou à la menace d'une censure, cela ne serait pas le seul danger. Emmanuel Macron prend cette affaire de violences et les accusations contre le Premier ministre "très au sérieux", a glissé un conseiller habitué à fréquenter l'Elysée à Politico. Et la rumeur court que si la polémique enflait à nouveau après l'audition de ce mercredi, le président de la République pourrait remercier le chef du gouvernement. "Si ça s'emballe médiatiquement, [Emmanuel Macron] pourra dire : 'Le Premier ministre doit pouvoir se défendre correctement, je lui ai demandé de me remettre sa démission…'", anticipe le même conseiller.

Mardi soir, à la veille de l'audition très attendue de François Bayrou, le chef de l'Etat assurait son Premier ministre de toute sa confiance sur le plateau de TF1 : "Je sais que j'ai confiance en lui, et demain je sais qu'il répondra à toutes les questions qui lui seront posées". Un discours qui trancherait avec les relations entretenues en coulisses entre l'Elysée et Matignon selon Politico qui rapporte l'"agacement" d'Emmanuel Macron par l'inaction de François Bayrou. Le président de la République réfléchirait à remplacer le locataire de Matignon d'après des bruits de couloirs entendus par le média politique.

La nomination de François Bayrou à la tête du gouvernement avait eu lieu dans la douleur et avait laissé un goût amer au chef de l'Etat. Depuis, les deux hommes, pourtant alliés de longue date, semblent entretenir des relations tendues et distantes. L'éventuel désir du chef de l'Etat de pousser le Premier ministre à la démission ne paraît donc pas improbable et pourrait même être encouragé par l'impopularité du chef du gouvernement dans les sondages et la menace perpétuelle d'une censure.