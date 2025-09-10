Lecornu Premier ministre, en direct : "un changement de méthode" évoqué pour échapper à la censure du PS

Sébastien Lecornu a été nommé nouveau Premier ministre. Le RN a indiqué qu'il le censurerait et le PS peut jouer les arbitres. Les socialistes exigent un "changement de ligne politique".

En direct

11:01 - Un entretien téléphonique entre Lecornu et Tondelier Le nouveau Premier ministre s'est entretenu par téléphone avec Marine Tondelier, la secrétaire générale des Écologistes, selon les informations de BFMTV.

10:29 - Lecornu consultera Attal après la passation de pouvoir Le nouveau Premier ministre qui a déjà entamé les consultations hier, va poursuivre ses entrevues cet après-midi après la passation de pouvoir prévue à midi. Il recevra notamment Gabriel Attal, le président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée, à l'hôtel de Matignon en début d'après-midi. Le Premier ministre a la "volonté de ne pas perdre de temps" selon son entourage.

10:05 - Le RN "va écouter" le Premier ministre "sans beaucoup d'illusions" La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon n'inspire pas une politique de rupture au RN. Le nouveau Premier ministre est "le premier et dernier soldat de la macronie", mais aussi "la dernière cartouche que tient Emmanuel Macron dont on dit qu'il nomme son fils spirituel en politique", a déclaré Sébastien Chenu, vice-président du RN, sur France 2. Toutefois, le parti de Marine Le Pen ne promet pas une censure automatique : "On va l'entendre. On va écouter ce que Sébastien Lecornu a à proposer, sans beaucoup d'illusions toutefois", a fait savoir le député.

Sébastien Lecornu peut-il échapper à une censure ? Peut-il vraiment gouverner ? L'arithmétique ne joue pas en la faveur de Sébastien Lecornu : si tous les partis du "socle commun" de Renaissance à LR devraient le soutenir, il manque 79 députés pour une majorité de non-censure. Le RN a déjà fustigé ce choix, par la voix de Marine Le Pen, la censure du RN est donc garantie, tout comme celle de LFI et de EELV, et très certainement des communistes.

Comme tout un chacun peut le calculer avec le simulateur de coalition Datan, à retrouver ci-dessous, le nouveau Premier ministre a donc besoin d'une non censure du groupe Liot, qui s'envisage très bien au vue des dernières discussions entre ce groupe et l'exécutif cette semaine. Tout dépend donc du PS.

Le PS acceptera-t-il de ne pas censurer Sébastien Lecornu ? A ce stade, cela apparait délicat. Le PS a rédigé un communiqué au ton cinglant. "Emmanuel Macron s'obstine dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera. Celle qui a conduit à l'échec et au désordre et qui aggrave la crise, la défiance et l'instabilité. Il prend le risque de la colère sociale légitime et du blocage du pays. Le PS reste un peu flou sur ces intentions de censure, mais a déjà fait un grand pas vers celle-ci.

Quelle configuration pourrait permettre à 289 députés de ne pas censurer a priori le prochain gouvernement ? Testez les situations possibles grâce au simulateur de Datan :

09:47 - Le PS envisage la censure.. mais "attend de voir sur pièces" Le PS a donc clarifié sa position ce matin, en annonçant qu'il n'y aurait pas d'appel à la censure avant d'engager des discussions avec le nouveau Premier ministre. "On jugera sur pièces", a dit ce matin Olivier Faure. “Il faudra qu’on puisse constater une rupture [dans les prises de position de Sébastien Lecornu] pour qu’on s’engage dans une discussion ; il faudra que ce soit spectaculaire, sinon on censure”, a ajouté un cadre du groupe socialiste à Politico. Ce dernier estime qu'il faudra acter que la politique du nouveau Premier ministre "ne pourra pas être la continuité du macronisme” et ne veut “ni totem ni tabou sur des questions majeures de partage de la valeur ajoutée, de retraites ou de justice fiscale”. "La barre sera placée nettement plus haut qu’en février dernier”, glisse à Politico un proche d'Olivier Faure.

09:20 - LFI annonce le dépôt d'une motion de censure dès que possible Sans surprise, compte tenu du choix du président de la République, LFI déposera une motion de censure dès la première séance de l'Assemblée nationale. Le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, a appelé sur BFMTV Sébastien Lecornu à faire une déclaration de politique générale, suivi d'un vote de confiance, pour "suivre les usages démocratiques et républicains". Et d'ajouter : "Je crois avoir entendu du côté communiste, écologiste, des réactions très froides à cette nomination. Nous proposerons aux députés de gauche de déposer une motion de censure", si le chef du gouvernement se dérobe.

09:08 - Une exigence du PS sur la méthode Lecornu : pas de 49.3 Au micro de Franceinfo, le patron des socialistes Olivier Faure a demandé au nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu de "renoncer au 49.3". Le Premier secrétaire du PS avait lui-même indiqué qu'il n'aura pas recours à cet article de la Constitution pour faire adopter le budget ou des réformes importantes s'il avait accédé à Matignon.

09:01 - "Il y a un chemin", dit Olivier Faure, pour que le gouvernement Lecornu tienne Censure ou pas censure du PS ? Olivier Faure déclare ce matin sur Franceinfo qu'il compte laisser sa chance à Sébastien Lecornu, mais demande une inflexion forte de la ligne politique pour que le gouvernement ne soit pas censuré par les députés de son parti. "J'attends de voir sur pièce. [Sébastien Lecornu] est présenté comme un négociateur (...) mais je me souviens aussi que c'est ce qu'on avait dit pour Michel Barnier". Olivier Faure demande que le Premier ministre peut rester en place si "les Français ordinaires sont préservés"., notamment par une taxation des hauts patrimoines et des Français les plus riches du pays. "Il y a un chemin", a dit Olivier Faure. Le Premier secrétaire ne fixe pas précisément de ligne rouge ce matin et ne demande d'ailleurs pas de déclaration de politique générale - ce qui exposerait le nouveau Premier ministre à une censure à sa prise de pouvoir. Le PS est donc dans une position d'attente prudente, et compte bien négocier avec le Sébastien Lecornu pour les prochaines orientations du budget.

08:53 - Olivier Faure annonce que les socialistes ne participeront pas au gouvernement Olivier Faure, le patron du PS affirme sur Franceinfo que les socialistes ne participeront pas au gouvernement "J'ai toujours refusé, je ne souhaite pas entretenir la confusion avec le gouvernement actuel (...) associé à LR. Nous ne gouvernerons pas ensemble".

08:42 - Gérald Darmanin soutient Sébastien Lecornu Interrogé sur RTL, le ministre démissionnaire de la justice, a sans surprise affirmé qu'il était satisfait du choix d'Emmanuel Macron pour Sébastien Lecornu. "Moi, j'ai toute confiance en ce Premier ministre. Il a une capacité de dialogue, je le connais personnellement et depuis extrêmement longtemps. C'est quelqu'un qui vient du peuple", a-t-il dit. Gérald Darmanin est un ami proche de Sébastien Lecornu. Et d'ajouter : "Il ne faut pas juger les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Sébastien Lecornu - je le sais, je l'espère, je l'aiderai - tendra la main, et sera un homme d'écoute et de dialogue. Il n'y aura pas de toute façon d'autre avenir pour le Premier ministre, comme le gouvernement et comme notre pays sans dialogue".

08:36 - Boris Vallaud menace le Premier ministre de Boris Vallaud "Sébastien Lecornu est ministre d'Emmanuel Macron depuis huit ans, (...) comprenez le scepticisme qui peut être le nôtre", a déclaré Boris Vallaud, le chef de file des députés PS à l'Assemblée, au micro de RTL. "Sans changement de politique, les conséquences risquent d'être les mêmes", a dit le socialiste, qui menace de faire tomber le gouvernement lors d'une motion de censure.

09/09/25 - 23:59 - Sébastien Lecornu s’entretient à l’Élysée avec Emmanuel Macron depuis 21h30 Celui qui a été nommé comme le prochain nouveau Premier ministre a quitté le ministère des Armées en milieu de soirée, vers 21h30, pour prendre la direction de l’Élysée où il s’entretient avec Emmanuel Macron. Selon son entourage, les mots d’ordre de sa première prise de parole, demain, mercredi 10 septembre, lors de la passation de pouvoir à Matignon, seront "sobriété, calme et travail".

09/09/25 - 23:37 - Édouard Philippe prêt à faire “des compromis” Édouard Philippe affirme sur TF1 que Sébastien Lecornu "a les qualités" pour "discuter" et "trouver un accord" avec d’autres partis. Le président du parti Horizon a également ajouté qu’il était également prêt à faire des compromis : "Quand on discute on est obligé de faire des compromis, je suis prêt à faire des compromis avec quelques limites. Les budgets des armées, de la police, de la justice doivent être conservés", a ajouté l'ancien Premier ministre.