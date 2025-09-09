Qui sera le nouveau Premier ministre ? Lombard, Vautrin, Faure... Tous les noms cités

François Bayrou doit présente sa démission ce mardi 9 septembre et Emmanuel Macron doit nommer un nouveau Premier ministre "dans les tout prochains jours", mais qui ? Plusieurs noms et rumeurs circulent.

L'essentiel Après la chute du gouvernement de François Bayrou, renversé par un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre, un nouveau Premier ministre doit être nommé.

Emmanuel Macron prévoit de nommer un nouveau Premier ministre "dans les touts prochains jours", mais n'a pas fixé de délai précis. Il est sommé de faire vite par la classe politique qui alerte sur le délai pour voter le budget 2026 et sur les mouvements sociaux qui se préparent les 10 et 18 septembre. Une autre échéance est celle du 22 septembre, date à laquelle Emmanuel Macron s'envolera pour le sommet des Nations Unies.

Le chef de l'Etat souhaiterait nommer un nouveau Premier ministre issu du bloc central capable de faire tenir la coalition du socle commun avec la droite tout en engageant les négociations avec la gauche sociale-démocrate. Problème : LR ne souhaite pas prendre part à un gouvernement penchant trop à gauche et le PS est prêt à gouverner mais à condition qu'il obtienne Matignon et un gouvernement de gauche.

Plusieurs noms circulent pour Matignon et parmi les favoris pour devenir Premier ministre : ceux des ministres comme Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, Eric Lombard ; ceux des politiques issus de droite ou de gauche mais ouverts au dialogue dont Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, Jean-Louis Borloo ou Charles de Courson ; ou ceux de profils plus techniques à l'instar de Pierre Moscovici. La liste complètes des pressentis.

Le nouveau Premier ministre nommé par Emmanuel Macron devra, s'il souhaite tenir à Matignon, rassembler une majorité reposant sur un soutien explicite ou sur un accord de "non censure" avec une partie de l'opposition. Quelle configuration pourrait permettre à 289 députés à ne pas censurer à priori le prochain gouvernement ? Testez les situations possibles grâce au simulateur de Datan :

En direct

09:54 - "Il y a une urgence à ne pas laisser le siège de Premier ministre vacant" "Il y a une urgence à ne pas laisser le siège de Premier ministre vacant" trop longtemps après le renversement du gouvernement Bayrou a jugé un cadre du bloc central à BFMTV. "Le chef de l’État se retrouve encore en première ligne face aux oppositions. C’est la 'stratégie du rempart'. Renommer un Premier ministre très rapidement lui redonnera de l'oxygène", explique ce cadre qui voit les mouvements sociaux arriver. Mais un interlocuteur d'Emmanuel Macron estime auprès de nos confrères "que le mercredi 10 septembre entre nécessairement dans l'équation". 09:36 - Le RN prêt à censurer n'importe quel Premier ministre ? Bardella insinue que oui "Si Emmanuel Macron fait le choix de nommer un nouveau Premier ministre, alors il n’a aucune autre possibilité que de rompre avec la politique menée depuis huit ans, auquel cas les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences et donc par définition une censure du gouvernement" a prévenu Jordan Bardella sur RTL. Le président du RN se montre assez catégorique et semble poser un ultimatum au chef de l'Etat : la dissolution ou la censure de n'importe quel Premier ministre. "C'est ce que je crois" assure le poulain de Marine Le Pen/ 09:18 - Le PS censurera-t-il un Premier ministre macroniste ? Faure botte en touche Le scénario d'un Premier ministre socialiste défendu par Olivier Faure n'est pas celui que privilégie Emmanuel Macron, alors que ferait le PS en cas de nomination d'un Premier ministre macroniste ? "Je ne vais pas rentrer dans un récit qui serait celui de dire ce que je ferais avec tel ou tel. Pour l’instant, nous devons revendiquer le pouvoir et faire en sorte que cette possibilité existe" a-t-il répondu sur France Inter. Le patron socialiste refuse de s'étendre sur l'hypothèse d'une censure face à un Premier ministre comme Sébastien Lecornu, un des favoris cités dans les médais. Il s'est contenté d'un appel à "un changement qui ne peut pas être la continuation de ce qui est fait depuis huit ans". 09:02 - Olivier Faure estime qu'il est "temps de cohabiter" Olivier Faure est toujours candidat pour devenir le prochain Premier ministre. Le patron du PS continue d'appeler à la nomination d'une personnalité issue de la gauche à Matignon et estime sur France Inter qu'il est "temps de cohabiter". "Nous voulons le changement, que les Français qui vont manifester et qui expriment leur exaspération puissent trouver un débouché politique à travers un changement qui ne peut pas être la continuation de ce qu’on connaît depuis longtemps", a-t-il insisté. Le député ajoute ne pas avoir été contacté par Emmanuel Macron pour l'heure, même si un autre cadre du PS a assuré au Le Parisien que le Président "a appelé" Olivier Faure. 08:55 - Yaël Braun-Pivet partante pour Matignon La présidente de l'Assemblée nationale a annoncé être "disponible pour œuvrer dans l’intérêt de mon pays, à la place qu’il faudra" et notamment à Matignon au micro de RTL. Yaël Braun-Pivet se dit "évidemment" prête à troquer le perchoir de l’Assemblée pour le bureau du Premier ministre si elle était approchée par Emmanuel Macron, tout en assurant ne pas être "candidate" : "Si à l’avenir il fallait assumer cette mission là, évidemment je ne rechignerais pas, mais c’est le choix du président de la République". 08:42 - Gabriel Attal appelle à la nomination d'un Premier ministre "négociateur" Le futur Premier ministre doit être capable de négocier pour trouver des compromis acceptables pour une large coalition lui assurant une majorité à l'Assemblée nationale selon Gabriel Attal. Sur TF1, l'ancien locataire de Matignon appelle à ce "que le Président appelle un Premier ministre qui ne vient pas de la politique, un négociateur". Le député donne des exemple des profils : "Ca peut être quelqu'un du monde syndical, associatif, qui sur son nom peut mettre sur une même table l'ensemble des chefs de parti politique". "C'est ce qui se fait dans les pays en Europe autour de nous", insiste le député qui estime que "tout ne peut pas se décider depuis l'Elysée ou même depuis Matignon". Selon lui, le président de la République a "pris note" de cette idée. 08:35 - Le Premier ministre remettra sa démission "autour de midi" Renversé lundi soir par un vote de confiance, François Bayrou remettra sa démission au président de la République ce mardi "autour de midi" selon les informations de BFMTV. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il l'acceptera et doit désormais accélérer la recherche d'un nouveau Premier ministre. 08/09/25 - 23:33 - 61% des Français souhaitent une dissolution de l’Assemblée nationale après la chute de Bayrou 61% des Français souhaitent une dissolution de l'Assemblée nationale après la chute du gouvernement de François Bayrou, selon un sondage Ifop pour LCI réalisé ce lundi soir. Cela fait plus d’un Français sur deux. Ce chiffre va dans le sens de plusieurs demandes et appels de différents groupes à l'Assemblée nationale, dont LFI et le RN. Toutefois, il semblerait qu’au vu de son communiqué de presse, Emmanuel Macron souhaite davantage nommer un nouveau Premier ministre plutôt que de dissoudre la chambre basse. 08/09/25 - 23:17 - Catherine Vautrin, parmi les pressentis pour une place à Matignon ? À 65 ans, Catherine Vautrin, ministre de la Santé, des Solidarités et des Familles sous le gouvernement de François Bayrou, est issue du parti de droite républicaine, LR. Déjà en 2022, elle avait été pressentie pour Matignon. Toutefois, Élisabeth Borne l’avait coiffée au poteau, notamment sous la pression de macronistes qui dénonçaient sa participation à la mobilisation contre le mariage pour tous. Mais depuis, toute son image a changé : d’après un cadre de Renaissance, cité par le journal Le Parisien, Emmanuel Macron regrette de ne pas l’avoir nommée en 2022. Car depuis sa gestion du dossier sur la fin de vie, Catherine Vautrin a su retrouver le chemin de l’estime du président. Ainsi, son nom revient souvent dans les tractations pour Matignon. 08/09/25 - 22:44 - Sébastien Lecornu, un autre Premier ministre potentiel ? Nommé ministre des Armées en 2022, Sébastien Lecornu est l’une des figures rescapées du deuxième mandat d’Emmanuel Macron. Il a également été ministre des Outre-mer de 2020 à 2022. Outre son expérience, il est aussi un proche du président de la République : il l’a même rejoint cet été au Fort de Brégançon pour passer quelques jours de vacances. Depuis son exclusion du parti Les Républicains, il est adhérent du parti présidentiel LREM (devenu aujourd’hui Renaissance). Mais si son nom circule ces derniers jours, il n’est pas dit qu’il accepterait le poste. Il avait ainsi montré quelques réticences face à la perspective de se retrouver à Matignon lors d’une interview accordée au journal Le Parisien.

Le gouvernement de François Bayrou est démissionnaire depuis ce mardi 9 septembre et Emmanuel Macron doit nommer un nouveau Premier ministre pour la cinquième fois depuis le début de son second mandat, en 2022. Le chef de l'Etat se penche sur cette question depuis deux semaines et de nombreux noms circulent sur un potentiel remplaçant. Si certains s'imposent naturellement, d'autres reviennent avec insistance. Enfin, d’autres profils pourraient créer la surprise.

Le bruit court qu'Emmanuel Macron voudrait agir vite et nommer une personnalité avant le 18 septembre, date à laquelle l'intersyndicale appelle à la grève générale. L'idée du président de la République serait d'avoir un chef du gouvernement capable de recevoir les syndicats pour s'éviter d'être en première ligne face à la colère. Nommer un Premier ministre avant le 18 est aussi un moyen pour Emmanuel Macron de s'assurer que l'exécutif soit opérationnel avant de se tourner vers le sommet des Nations Unies où il a prévu de reconnaître officiellement l'Etat de Palestine. Mais le président de la République n'est pas connu pour statuer dans la précipitation : il avait par exemple mis deux mois avant de nommer Michel Barnier à Matignon en 2024. Soit, mais cette fois les choses pourraient s'accélérer : "Il a déjà eu quinze jours pour s’y préparer", ironise un conseiller auprès du Parisien, en référence à l'annonce (surprise) de François Bayrou de se soumettre à un vote de confiance, le 25 août dernier. Le quotidien rappelle le portrait robot du futur locataire de Matignon selon le chef de l'Etat : "une personnalité de son camp, incarnant plutôt l’aile gauche, capable d’ouvrir des tractations conclusives avec le PS, sur le futur budget".

Plusieurs ministres cités parmi les favoris

Emmanuel Macron pourrait être, à nouveau, tenté de nommer une personnalité issue du socle commun. Plusieurs membres du gouvernement sont d'ailleurs cités comme le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, déjà pressenti lors des précédents remaniements. "C'est le pote de Macron, ils ont passé l'été ensemble, à Brégançon ou au téléphone", confie un macroniste au Parisien. Fidèle et proche du chef de l'Etat, son profil régalien pourrait convaincre - enfin - Emmanuel Macron de lui confier les clés du gouvernement. Justement, le ministre des Armées a récemment "passé des coups de fil à gauche", indique Politico, lundi 8 septembre. Au bout du fil : des maires, des élus locaux, à qui “il a fait savoir que lui est prêt à ouvrir à gauche”, poursuit un macroniste historique. Mais il n'est pas le seul à être mentionné.

La ministre du Travail, Catherine Vautrin, pourrait tirer son épingle du jeu. L'ex-présidente LR avait failli être nommée à Matignon en 2022. Justement, "ce sera Vautrin ou Darmanin, car Lecornu, c'est Poulidor. Il restera toujours l'éternel second", analyse un interlocuteur du président au Parisien. Selon un cadre de Renaissance, le chef de l'Etat "regrette" de ne pas l'avoir nommée deux an plus tôt et "en veut à tous ceux qui l'ont poussé à choisir Elisabeth Borne". Catherine Vautrin a "appelé des élus de gauche qu’elle connaît bien", révèle ce lundi 8 septembre Politico.

Si ces profils sont tous issus de la droite, le nom d'un ministre un peu plus compatible avec la gauche est également cité : celui du ministre de l'Economie Eric Lombard. L'ancien chef d'entreprise est aussi un ami de François Hollande et d'Olivier Faure. En tant qu'ancien membre du PS - une histoire qui a pris fin il y a 20 ans - le ministre "parle leur langue" explique un de ses collègues à Franceinfo. Il pourrait faire le lien entre le bloc central et la gauche, lui qui défend le travail, s'oppose au rétablissement de l'impôt sur la fortune (ISF) et à la suspension de la réforme des retraites mais reste ouvert à l'idée d'une taxation des plus riches. "Je le préfère à un Bernard Cazeneuve", glisse un sénateur de gauche à Franceinfo. Dès le samedi 6 septembre, Eric Lombard "constituait son cabinet", raillait un conseiller gouvernemental cuité par Politico. Pour l'heure, Emmanuel Macron "vise un nouvel essai avec un Premier ministre de chez lui, type Darmanin ou Lecornu, Vautrin, qui serait chargé de trouver un accord", confie un ex-ministre dans les colonnes de France Info, lundi 8 septembre. Remarquez que le nom de Gérald Darmanin est aussi plébiscité par une partie du bloc central qui sait sa compatibilité avec la droite.

Un nouveau Premier ministre compatible avec la droite ?

D'autres profils étrangers à l'actuel gouvernement pourraient aussi être étudiés par Emmanuel Macron. Nombre de ceux qui sont cités en coulisses sont des personnalités proches de la droite : François Baroin, Christine Lagarde, Thierry Breton ou encore Roland Lescure qui était encore ministre l'année dernière. Entre expérience, rassemblement et alliés de longue date du président, leurs noms ont déjà été cités par le passé et pourraient rapidement revenir sur le devant de la scène. Le nom de Xavier Bertrand est également cité et revient avec insistance ces derniers jours. Ex-député de droite et plusieurs fois ministres sous la présidence de Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy, le président de la région Hauts-de-France "a été un opposant au président de la République, a su faire le front républicain et il parle aux socialistes. Ça coche déjà pas mal de cases", reconnaît un proche du chef de l'Etat, relaye Le Parisien ce lundi 8 septembre. "Xavier Bertrand, au moins, il n’est pas socialiste. L’évolution est positive", a même lancé Bruno Retailleau sur LCI ce dimanche. Laurent Wauquiez, lui, avait cité le nom de Xavier Bertrand quelques instants plus tôt, de manière plutôt spontanée, au micro de LCI. À moins d'une surprise ?

Le fondateur de l'UDI, le nom de Jean-Louis Borloo est cité dans les colonnes de Politico. L'homme a repris du service lors de l’université d’été du parti dont il est le fondateur, sur le thème des "500 jours pour relever la France". Une formule qui fait sens, à quelques semaines d'un potentiel remaniement. L'actuel président de l'UDI, Hervé Marseille, assure que Jean-Louis Borloo est "disponible" et a "plein d'idées" auprès du média politique. Pour rappel, Jean-Louis Borloo a été député européen, ministre délégué à la ville, de l'Emploi sous Chirac, de l'Economie et de l'Ecologie sous Sarkozy, avant de siéger à l'Assemblée nationale pendant quatre ans comme député du Nord. En 2017, il avait publiquement soutenu Emmanuel Macron dans la campagne à la présidentielle. Le nom de Jean Castex - ancien locataire de Matignon et désormais patron de la RATP - est également avancé.

Ou la tentation d'un Premier ministre issu de la gauche ?

Emmanuel Macron explorerait aussi l'hypothèse d'un Premier ministre issu de la gauche. Politico indique avoir intercepté une invitation présidentielle envoyée à une personnalité de gauche pour "aborder la situation politique du pays et pour échanger (…) quant à (son) avenir dans une future équipe gouvernementale". Dans ce cas, le nom de Bernard Cazeneuve, déjà cité lors des précédentes passations de pouvoir à Matignon, reviendrait naturellement sur la table. L'ex-Premier ministre de François Hollande pourrait permettre au chef de l'Etat de "montrer qu'il a enfin compris les leçons de la dissolution", estime un dirigeant du bloc central dans Le Parisien. D'autant plus que le PS a pris ses distances avec LFI en vue d'une dissolution, tout comme Bernard Cazeneuve. Un accord programmatique entre le PS et LFI tel que celui négocié avec le NFP en 2024 "ne paraît pas concevable", a estimé le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, dans Libération. Dans la même logique, le nom de Carole Delga peut être cité. La présidente de la région Occitanie n'a toutefois jamais officiellement fait partie des pressentis et n'a pas eu de récents échanges avec le chef de l'Etat.

Pour autant, un profil PS acceptera-t-il la mission ? "Personne n'aura chez nous l'irresponsabilité de tomber dans un piège à cons. Aucun gouvernement dans la configuration actuelle n'est majoritaire. Pourquoi une partie de la gauche prendrait ce risque ?", lâche un poids lourd du parti dans les colonnes du Parisien. Pourtant, le PS ne cesse d'appeler à un Premier ministre de gauche et Olivier Faure s'est porté même volontaire. Il a toutefois promis un gouvernement et une politique de rupture en cas de nomination - a priori peu probable - comme Premier ministre. Mais il pourrait amener le président de la République à revoir l'équation : en confiant les clés à un gouvernement de centre-gauche et du centre, sans LR, et en obtenant un accord de non-censure large avec une large partie de la gauche et jusqu'à LR, la partition tient.

De son côté, La Dépêche du Midi avance le nom de Pierre Moscovici, ex-ministre de l'Economie sous François Hollande. Son poste de premier président de la Cour des comptes pourrait apparaître comme un gros avantage aux yeux d'Emmanuel Macron. Si le nom d'un premier ministrable de gauche n'est pas arrêté, le camp présidentiel assume désormais son souhait de céder du terrain au PS. "Je pense qu'il faut trouver un consensus avec le PS. Mieux vaut leur céder quelques milliards que de se repayer une crise politique, il n'y a pas de doute là-dessus", assure le député macroniste Jean-René Cazeneuve, ancien rapporteur du budget, chez France Info. "Il va falloir que l'on fasse un geste", ajoute un second parlementaire, "peut-être sur la réforme des retraites, plus certainement sur l'impôt sur les hautes fortunes", dit-il. "Si on est à Matignon, on pourra faire des choses intéressantes et vite. Si on n'y est pas, on sera prêts à aller à la table des négociations, mais avec le couteau entre les dents", prévient un poids lourd du parti à la rose.

Des profils capables de lier le bloc central à la gauche

De droite ou de gauche, Emmanuel Macron semble dans tous les cas chercher une personne capable de rallier au delà de son seul parti et capable de faire des compromis, seul moyen d'espérer tenir à Matignon plus de quelques jours. Il aurait notamment demandé un compte-rendu de l’université d’été de Jean-Michel Blanquer où se sont pressées des politiques d’horizons divers mais avec le point commun de plaider pour le dialogue : Bernard Cazeneuve, Edouard Philippe, Jérôme Guedj ou encore Bruno Retailleau.

De rares profils prenant ou proche de la politique gouvernementale et répondant au critère de compatibilité avec la gauche sociale-démocrate seraient aussi étudier. C'est la cas du député Liot et rapporteur du budget Charles de Courson. Selon une source parlementaire à CNews, le principal intéressé "pourrait envisager d'assumer la fonction de Premier ministre", si l'Assemblée nationale venait à rejeter le vote de confiance. "C'est un homme prudent, de droite, qui peut parler à la gauche", confie le groupe. Enfin, Jean-Yves Le Drian est présenté comme une "option crédible" par certains, rappelle Le Parisien.

Un Premier ministre RN ou issu de la société civile... Ces autres options

Si la préférence d'Emmanuel Macron semble aller à un Premier ministre issu du bloc central, ou tout au plus de LR ou de la gauche sociale-démocrate, il pourrait être confronter à la réalité du terrain : l'extrême droite est la plus nombreuse à l'Assemblée et a déjà trouvé des ententes avec le groupe LR sur certains texte. "Aujourd’hui, la seule chose qui marche, c’est Retailleau… avec le RN”, analysait un stratège socialiste auprès de Politico. Un calcul que le chef de l'Etat a surement déjà fait, mais auquel il y a peu de chances qu'il cède, à moins d'y être contraint.

Et enfin si le prochain Premier ministre était une personnalité de la société civile ? Dans ce cas, l'ex-secrétaire général de la CFDT dont le nom avait déjà circulé, Laurent Berger, pourrait faire figure de favori. La Dépêche du Midi cite également les profils relativement économiques de Pascal Demurger qui est directeur général de la MAIF, celui du président du groupe Michelin de 2012 à 2019 puis de Renault depuis janvier 2019, Jean-Dominique Senard, ou encore d'Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone de 2014 à 2021.