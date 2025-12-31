Sébastien Lecornu retire plusieurs privilèges aux anciens Premiers ministres, mais certains y échappent

Sébastien Lecornu a acté pour l'année 2026 la suppression de plusieurs privilèges des anciens Premiers ministres et ministres de l'Intérieur. Il y a cependant quelques exceptions.

Sébastien Lecornu avait annoncé en septembre dernier qu'il allait mettre un terme aux "avantages à vie des anciens membres du gouvernement". Le Premier ministre avait estimé qu'il ne pouvait pas être demandé "aux Français de faire des efforts si ceux qui sont à la tête de l'État n'en font pas". C'est chose faite ! A partir du 1er janvier 2026, la plupart des anciens Premiers ministres et anciens ministres de l'Intérieur n'auront plus accès à plusieurs privilèges. Ils ne disposeront notamment plus d'une voiture de fonction avec chauffeur, a révélé BFMTV. 24 chauffeurs ne seront ainsi plus attribués à cette tâche.

Ils n'auront plus non plus d'officier de sécurité. 24 policiers ne travailleront donc plus à leur protection, a affirmé Matignon. Ils seront redéployés sur le terrain et notamment "pour la lutte contre le narcotrafic". En début de semaine, Sébastien Lecornu et Laurent Nuñez auraient écrit à leurs prédécesseurs pour les en informer. Toute règle a cependant ses exceptions. Après une "analyse de sécurité", une "petite minorité" restera protégée, a expliqué l'entourage du chef du gouvernement. Cela concernera notamment ceux qui reçoivent encore des menaces à ce jour, tel Manuel Valls, Bernard Cazeneuve ou encore Christophe Castaner. La réforme ne concernera pas non plus ceux qui ont quitté leurs fonctions il y a moins de deux ans comme Bruno Retailleau ou encore les candidats à la présidentielle comme Edouard Philippe, précise Le Parisien.

Combien coûtent ces dispositifs ?

Ce choix permet de faire de petites économies. Comme l'avait expliqué BFMTV en septembre, le budget de ces dispositifs est de 1,6 million d'euros et même 4,5 millions d'euros en incluant la protection policière pour les anciens Premiers ministres. Actuellement, dix-sept d'entre eux sont encore en vie. Le média explique également que les dépenses publiques en lien avec les anciens chefs du gouvernement ont augmenté de 11% au cours de l'année.

Dans la liste des anciens locataires de Matignon les plus dépensiers, on retrouve Bernard Cazeneuve avec 201 387 euros d'argent dépensé, puis Dominique de Villepin, qui a dépensé 191 252 euros en frais de personnel et 6 287 euros en frais automobiles en 2023 et Jean-Pierre Raffarin qui a coûté 167 467 euros aux contribuables.