Nouveau Premier ministre : l'intersyndicale sera reçue à Matignon mercredi

Après un ultimatum au Premier ministre, l'intersyndicale sera reçue à Matignon le 24 septembre. Les représentants des huit syndicats exigent l'abandon de l'ensemble du projet proposé par François Bayrou.

Sébastien Lecornu plierait-il le dos face aux syndicats ? L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires) a posé un ultimatum après la journée de mobilisation du 18 septembre qui avait réuni 500 000 manifestants selon les autorités et un million selon les organisateurs. Les huit syndicats demandaient au Premier ministre de répondre "à leurs revendications" avant le mercredi 24 septembre, sous peine d'organiser une "nouvelle journée de grève et de manifestations". Matignon a répondu à cet appel et l'intersyndicale sera reçue à Matignon dans la matinée.

Les organisations syndicales réclament "l'abandon de l'ensemble du projet" présenté par François Bayrou, alors qu'il était encore Premier ministre, à savoir "le doublement des franchises médicales, l'année blanche (…), la suppression de 3 000 postes de fonctionnaires et la réforme de l'assurance chômage". Elles s'entendent aussi toujours sur "l'abandon du recul de l'âge légal de départ" à la retraite à 64 ans.

Les représentants de ces organisations syndicales devraient être reçus ensemble à Matignon. Ce sera la seconde fois que Sébastien Lecornu rencontrera les syndicats. Il les avait reçus un par un après sa nomination, avant de rencontrer les partis d'opposition. Alors que la France traverse une crise politique majeure et que les derniers locataires de Matignon ont tenté un rapprochement avec leurs adversaires politiques, Sébastien Lecornu semble se tourner vers les syndicats. Une manière différente de tenter d'apaiser les tensions. Reste à savoir s'il appliquera les revendications des syndicats et si cela calmera la crise politique.