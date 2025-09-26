Nicolas Sarkozy en prison : "Où t'as enterré le fric ?" lui demande Cédric Jubillar dans Charlie Hebdo

Dans sa dernière édition du mercredi 24 septembre, le journal satirique publie en couverture un dessin de Riss sur une réunion improbable entre Nicolas Sarkozy et Cédric Jubillar. Les deux hommes discutent, quand l'un demande "Où as-tu caché le corps ?", l'autre répond "où as-tu caché le fric ?"

Une couverture visionnaire ? La veille de la condamnation de Nicolas Sarkozy, Charlie Hebdo a publié son édition papier avec une couverture haute en couleur. À la Une, une improbable réunion entre un ancien président et le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillar, sous forme de caricature signée de la main du dessinateur Riss. Les deux co-détenus semblent discuter à l'intérieur d'une cellule de prison exiguë. L'un demande alors "où as-tu mis le corps ?", l'autre répond "où as-tu mis le fric ?", sans que l'on sache exactement qui commence à poser une question en premier.

Une caricature lourde de sens quand on sait que le lendemain, Nicolas Sarkozy a été condamné par le tribunal de Paris, en Île-de-France, pour l'affaire de financement libyen de sa campagne électorale de 2007. La caricature met ainsi sur le même pied d'égalité un ancien président et le suspect principal dans une affaire de possible féminicide. Au moment de la publication de la nouvelle édition de Charlie Hebdo, les deux procès de Nicolas Sarkozy et Cédric Jubillar étaient en cours.

Au cours de ses publications, le journal satirique évoque souvent la figure de Nicolas Sarkozy. Sur son site internet, Charlie Hebdo est même revenu sur les différents procès de Nicolas Sarkozy en publiant un florilège de ses meilleurs dessins. L'un d'entre eux évoque l'affaire des écoutes, aussi appelée l'affaire "Azibert". Sur le dessin, on reconnaît l'ancien président avec des menottes dorées qui semble réagir à la condamnation faite alors, à savoir un an de prison ferme. Sur le dessin, Nicolas Sarkozy affirme alors "Je suis pour un aménagement de peine".

Une condamnation qui fera date

Nicolas Sarkozy a été condamné hier pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, jeudi 25 septembre. Dans une décision de justice qui fera date, l'ex-président devient le premier ancien chef de l'État de la Ve République à devoir faire de la prison ferme. En effet, il semble bien se diriger de manière certaine vers la case prison et cela, même s'il a fait appel de sa condamnation.

L'ancien président devrait être fixé le 13 octobre sur la date de son premier jour d'incarcération. D'après France Inter, Nicolas Sarkozy sera détenu dans la prison de la Santé à Paris, dans une zone spéciale de l'établissement pénitentiaire. En effet, sa cellule se trouve dans le quartier des "VIP". Il sera seul dans sa cellule. En dehors de cela, il subira les mêmes conditions de détention que les autres prisonniers.