Nicolas Sarkozy, condamné, reçoit le ministre de la Justice, qui est aussi un ami

Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a rendu visite à Nicolas Sarkozy, quelques jours après sa condamnation à cinq ans de prison ferme.

Leur rencontre s'est déroulée presque dans le secret. Aucune indication dans l'agenda, ni photo postée sur les réseaux sociaux, ni caméra. Gérald Darmanin, ministre démissionnaire de la Justice, a rendu visite à Nicolas Sarkozy en fin de semaine dernière, révèle le Nouvel Obs. Une visite amicale à l'ancien président de la République, qui vient d'être condamné à cinq ans de prison ferme pour "association de malfaiteurs" dans le cadre de l'affaire des financements libyens.

Ce genre de visite est inédit pour un garde des Sceaux, qui a autorité sur l'administration pénitentiaire et doit garder une forme de réserve sur les décisions de justice. Il avait d'ailleurs assuré ne pas commenter la condamnation de Nicolas Sarkozy après l'annonce du tribunal. Sa visite auprès de l'homme politique condamné peut toutefois être vue comme une manière de rogner la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Une personne destinée à passer des jours en prison - comme le veut la décision judiciaire - peut-elle avoir un dialogue en tête à tête avec le ministre de la Justice ? Et que s'est-il dit durant cette visite ?

"C'est l'ami qui est venu le soutenir, pas le garde des Sceaux", a assuré un visiteur régulier de l'ancien chef de file de la droite auprès du journal. Un autre proche de Gérald Darmanin a également affirmé qu'il "n'y est pas allé en tant que ministre de la Justice". Le ministre "a toujours été fidèle à ceux qui lui ont fait confiance". Gérald Darmanin était en effet le porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2014, lors de l'élection présidentielle.

Le cabinet du garde des Sceaux a lui ni confirmé ni commenté la visite auprès de Nicolas Sarkozy. Celui-ci n'a pas répondu aux questions du Nouvel Obs.