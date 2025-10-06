"Quelle que soit la durée du mandat..." : les ministres du gouvernement Lecornu pourront percevoir leurs indemnités

Ejectés après à peine 14 heures de fonction, les ministres du gouvernement Lecornu pourront théoriquement percevoir leurs indemnités pendant 3 mois...

Le gouvernement le plus éphémère de l'histoire. Alors que l'équipe de Sébastien Lecornu a été nommée vers 20h ce dimanche 5 octobre, le Premier ministre a démissionné vers 9h30 ce lundi matin, provoquant une nouvelle déflagration politique sans précédent sous la Ve République.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu devient ainsi caduque quelques heures seulement après que la liste ait été publiée au Journal Officiel. Un record de brièveté, le précédent étant détenu par le gouvernement Messmer III en 1974, avec 89 jours. Sébastien Lecornu est resté seulement 27 jours en fonction, battant pour sa part le record de brièveté au poste de Premier ministre, établi l'an dernier par Michel Barnier, resté seulement 99 jours en fonction.

Théoriquement, même avec moins d'un jour de mandat effectif, les ministres de l'éphémère équipe Lecornu pourront pourtant prétendre aux indemnités de départ habituelles des membres du gouvernement. Lorsqu'il quitte son poste, un ministre perçoit pendant trois mois "une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement", comme le souligne la loi remontant à 1958. Une rémunération qui s'élève aujourd'hui à environ 10 000 euros bruts mensuels.

Des indemnités vraiment demandées par les ministres ? La théorie et la pratique

Rien dans les textes n'impose une durée minimale au sein d'un gouvernement pour bénéficier de ces indemnités de départ. Ces indemnités sont valables "quelle que soit la durée du mandat", précisaient plusieurs médias, dont Ouest-France, dès décembre dernier après la censure du gouvernement Barnier. Les seules conditions sont de ne pas reprendre d'activité rémunérée pendant ces trois mois et d'avoir correctement déclaré son patrimoine et ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

On ne sait pas encore si ces conditions (notamment la seconde) seront remplies et les ministres pourraient y renoncer d'une manière ou d'une autre, mais les sortants pourront donc théoriquement être rémunérés en tant que tel jusqu'à la fin de l'année. Le fait que les ministres du gouvernement démissionnaire étaient pour beaucoup déjà en poste, mais aussi qu'ils continueront la gestion des affaires courantes en attendant qu'un autre gouvernement se mette en place, peut aussi jouer.

En revanche, les tout nouveaux ministres ne devraient pas bénéficier de leur logement de fonction et devront se passer de chauffeur et de voiture de fonction, dévolus à certains ministres. Même chose pour les trajets gratuits en train première classe et les quotas de voyages en avion.

Quant au Premier ministre Sébastien Lecornu, il peut lui aussi bénéficier théoriquement des trois mois d'indemnités, qui s'élèvent à 16 000 euros mensuels. Il pourrait également demander un véhicule avec chauffeur et un secrétaire personnel après son départ de Matignon. Des avantages qu'il a lui-même voulu encadrer par décret mi-septembre : lors que les anciens chefs du gouvernement (17 aujourd'hui et bientôt 18), pouvaient jusqu'ici en bénéficier à vie, pour un coût annuel évalué à 4,4 millions d'euros, ils n'auront désormais ces avantages que pendant 10 ans. L'éventuelle protection policière, elle, reste sans limitation de durée.