Bruno Retailleau fragilisé : son rôle dans l'éclatement du socle commun

Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire et patron de Les Républicains, est maintenant considéré comme l'un des artisans de l'explosion du socle commun et de celle de l'ancien gouvernement.

Cela faisait un an que Les Républicains avaient repris de l'aplomb, notamment avec la nomination d'un Premier ministre de leur rang, Michel Barnier, et plusieurs ministres à des postes clés, à l'image de Bruno Retailleau, Annie Genevard et d'autres. Le parti avait même gagné de nouveaux militants et, pour beaucoup, Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, n'y était pas pour rien. Avec des prises de parole importantes, une visibilité médiatique indéniable, il a réussi à redonner de la fierté aux sympathisants de droite, comme le rapporte le quotdien régional L'Est Républicain.

Toutefois, ces derniers jours, le parcours sans tache du ministre de l'Intérieur démissionnaire a été un peu terni. Comme le rapporte le même quotdien régional, Sébastien Lecornu évoque le ministre de l'Intérieur démissionnaire depuis lundi et de manière récurrente mais non frontal, et le tient pour responsable de la fracture du socle commun.

Ainsi, le Premier ministre démissionnaire a rappelé ce mercredi que la chute du gouvernement incombe "à un certain nombre de problèmes partisans", Bruno Retailleau notamment est visé. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur démissionnaire s'était rebellé contre les équilibres du dernier gouvernement Lecornu en affirmant avoir découvert la nomination de Bruno Le Maire au ministère des Armées à la télévision.

Mais pour une ancienne conseillère ministérielle, citée par le quotidien régional, Bruno Retailleau avait besoin d'un "bouc émissaire [...]. Il a trouvé Le Maire, qui ne s'est pas laissé faire", décrypte une ancienne conseillère ministérielle.

"Il s'est roulé par terre pour rester au gouvernement au nom de la responsabilité et quelques heures plus tard il fait exploser le socle commun, la participation au gouvernement et le budget !", observe un autre conseiller étiqueté LR.

Une position commune chez les LR, mais des fractures aussi

Ce matin du samedi 11 octobre, une réunion du parti de droite a eu lieu. Elle a permis de faire émerger une position commune quant à la participation, ou non, de députés au gouvernement Lecornu II, comme le souligne BFMTV. Initialement, Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR à l'Assemblée, n'avait pas complètement fermé la porte à une participation de certains membres du parti au prochain gouvernement. Toutefois, l'autre position, celle de Bruno Retailleau et des sénateurs LR, était bien différente.

En effet, pour ces derniers, il était hors de question d'accepter de participer au gouvernement Lecornu II. Dernière information en date, le parti a décidé de consulter ses adhérents pour prendre une décision définitive quant à sa participation au gouvernement. Un déroulé des faits qui témoigne de crispations en interne chez Les Républicains.