La taxe Zucman débattue à l'Assemblée nationale : qui est pour, qui est contre ? Et pourquoi ?

L'examen de l'article 3 du projet de loi de finances instaurant une taxe sur les holdings débute ce vendredi à l'Assemblée nationale, avec les débats autour des amendements de la gauche pour créer une taxe Zucman.

La taxe Zucman, qui vise à imposer les très grandes fortunes, est au cœur des débats. Alors que les députés examinent le projet de loi de finances pour 2026 à l'Assemblée nationale, la taxe Zucman ne semblait, ces derniers jours, pas en capacité de rassembler une majorité de votes pour passer. Justement, c'est au tour de cette fameuse taxe Zucman d'être examinée ce vendredi 31 octobre dans l'hémicycle.

Concrètement, la taxe imaginée par l'économiste français Gabriel Zucman prévoyait initialement de taxer avec "un taux plancher de 2% le patrimoine des très grandes fortunes définies comme les foyers fiscaux ayant 100 millions d'euros ou plus de patrimoine", expliquait l'économiste en juin dernier à Public Sénat. Parmi les points de crispation, le fait que la taxe inclut les biens professionnels.

Bloc central, LR, RN... C'est un non catégorique

Si la gauche soutient la taxe Zucman, le bloc central y est fermement opposé. Mardi 28 octobre encore, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a insisté : "Vous pouvez l'appeler taxe Zucman ou taxe Zucman 'light', - proposée par le PS - à partir du moment où ça touche à l'appareil productif, aux usines ou aux grandes start-ups qui créent de l'innovation, nous serons contre". Et le Premier ministre Sébastien Lecornu de renchérir à l'occasion d'une réunion de groupe LR à l'Assemblée, dont Le Parisien se fait l'écho : "Pour rien au monde, on ne doit toucher au patrimoine professionnel." Dans le bloc central, le manque d'exemptions sur les biens professionnels est particulièrement pointé du doigt.

Même son de cloche du côté du Rassemblement national, ce vendredi. "La taxe Zucman s'attaque aux entreprises françaises", assure la députée RN du Var Laure Lavalette sur TF1. "C'est le moment de remettre de la justice fiscale (...) Cette taxe Zucman, on nous a menti sur le mécanisme et sur l'argent qu'elle va rapporter. Les entreprises ne vont pas se faire avoir deux fois et vont quitter le territoire", si elles sont soumises à cette taxe, estime-t-elle. De facto, le Rassemblement national ne la votera pas à l'Assemblée nationale.

Le rapporteur général du Budget, Philippe Juvin (Les Républicains), résume au sujet de la taxe Zucman : "Une pâtisserie allégée reste une pâtisserie." Quant à la cheffe des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, elle estimait mardi matin face à la presse que "la taxe Zucman 'light' est en réalité aggravée, elle touchera encore davantage de personnes" et que, de fait, "la cible n'est plus du tout la même". Pour son clan, "la taxe Zucman, c'est non. Ni 'light', ni 'hard', ni rien du tout".

Elle ne sera "vraisemblablement pas votée", concède le PS

Même dans les rangs du PS, l'heure est au scepticisme. Le patron du parti à la rose estime sur BFMTV que "la taxe Zucman ne sera vraisemblablement pas votée" à l'Assemblée nationale. "Il faut qu'il y ait un budget, et pour cela il faut trouver à un moment un compromis. Ça suppose que Sébastien Lecornu dise, puisque la taxe Zucman ne sera pas votée vraisemblablement, quels outils il met à la place pour recueillir les milliards dont nous avons besoin?", demande Olivier Faure sur la chaîne info.

Pour rappel, dans ce contexte tendu ou le compromis semble avoir du mal à se faire une place, le Parti socialiste avait déposé un amendement dit de repli à la taxe Zucman, la taxe Zucman "light". Ici, les députés socialistes souhaitent augmenter le taux de l'impôt minimum sur les hauts patrimoines à 3%. Seraient par ailleurs concernés les foyers fiscaux ayant non plus plus de 100 millions d'euros de patrimoine, mais seulement 10 millions d'euros. À noter que les polémiques biens professionnels restent inclus.

Néanmoins, les socialistes prévoient deux exonérations ciblées, qui convaincront, espèrent-ils, certains députés à voter : les biens professionnels familiaux dans le cas où les personnes détiendraient plus de 51% des droits de vote et 51% des titres d'une entreprise, et les "biens professionnels innovants", afin d'éviter de taxer les jeunes entreprises de la tech.

"Je pense que ça serait incompréhensible que les députés rejettent cet impôt plancher parce que ça reviendrait à accepter que les milliardaires ont le droit de payer zéro", a estimé l'économiste Gabriel Zucman sur France Info, ce vendredi 31 octobre. "Ça serait irresponsable dans la situation actuelle très dégradée des finances publiques", insiste-t-il. "On a besoin que les ultra riches fassent un effort", martèle-t-il en cette fin de semaine.