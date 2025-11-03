Zohran Mamdani : qui est ce musulman socialiste, favori pour être le nouveau maire de New York ?
Le démocrate Zohran Mamdani est le grand favori à la mairie de New York. Naturalisé américain en 2018, cet "anti-Trump" hostile aux plus riches pourrait devenir le 111e président de la plus grande ville du pays.
16:10 - Mamdani grand favori selon un sondage Atlas Intel
À la veille du résultat de l'élection municipale de New York, une tendance nette se dégage. Le démocrate Zohran Mamdani fait figure de favori avec 40,6 % des voix potentielles, selon un sondage de la société internationale d'études de marché et d'analyse de données, AtlasIntel, publié le 1er novembre. Le candidat "anti-Trump" devancerait donc nettement Andrew Cuomo (indépendant, 34 % des suffrages) et le candidat républicain, Curtis Sliwa (24,1 %).
Atlas Poll— AtlasIntel (@atlas_intel) November 1, 2025
2025 New York City Mayoral Election
In the race for NYC mayor, Zohran Mamdani (D) leads Andrew Cuomo (I) by 6.6pp and Curtis Sliwa (R ) by 16.5pp. pic.twitter.com/wiCrRaYDpo