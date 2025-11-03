Zohran Mamdani : qui est ce musulman socialiste, favori pour être le nouveau maire de New York ?

Thomas Saint-Antonin

Zohran Mamdani : qui est ce musulman socialiste, favori pour être le nouveau maire de New York ? Le démocrate Zohran Mamdani est le grand favori à la mairie de New York. Naturalisé américain en 2018, cet "anti-Trump" hostile aux plus riches pourrait devenir le 111e président de la plus grande ville du pays.

Dernières mises à jour

16:10 - Mamdani grand favori selon un sondage Atlas Intel

À la veille du résultat de l'élection municipale de New York, une tendance nette se dégage. Le démocrate Zohran Mamdani fait figure de favori avec 40,6 % des voix potentielles, selon un sondage de la société internationale d'études de marché et d'analyse de données, AtlasIntel, publié le 1er novembre. Le candidat "anti-Trump" devancerait donc nettement Andrew Cuomo (indépendant, 34 % des suffrages) et le candidat républicain, Curtis Sliwa (24,1 %).