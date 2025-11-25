Jordan Bardella enfariné : premières images, que sait-on de l'auteur placé en garde à vue ?

Le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, a été enfariné ce mardi 25 novembre alors qu'il déambulait dans la foire de Sainte-Catherine, à Vesoul.

Jordan Bardella était présent à la foire de Sainte-Catherine ce mardi 25 novembre 2025. Particulièrement attendu sur place, le patron du Rassemblement national a fait les frais d'un jet de farine. Alors qu'il déambulait au milieu des stands, comme il avait déjà pu le faire l'an passé, s'arrêtant ici et là pour faire un selfie ou échanger quelques mots, Jordan Bardella a vu son bain de foule prendre une tournure bien moins agréable lorsqu'un jeune homme lui a lancé de la farine dessus.

Les faits se sont produits mardi après-midi alors que Jordan Bardella arrivait à hauteur du stand du syndicat agricole Coordination rurale, relaie L'Est républicain. Filmé par une amie, un lycéen, scolarisé dans l'établissement Édouard-Belin de Vesoul, a enfariné celui qui pourrait être le prochain candidat du Rassemblement national à la présidentielle de 2027. Le jeune homme, auteur du jet, a été arrêté dans la foulée de son geste et emmené au commissariat, précisent nos confrères. Il serait âgé de 17 ans, avance BFMTV, citant une source policière.

​​​​Une plainte déposée mercredi par le RN

De son côté, Jordan Bardella a longuement été retenu par son service de sécurité, rapporte encore L'Est républicain, qui ajoute que l'eurodéputé a ensuite été exfiltré vers son hôtel, en voiture. Sur place, de nombreux supporters du patron du Rassemblement l'attendaient pour une séance de dédicace.

De son côté, le jeune lycéen a été placé en garde à vue au commissariat. Pour l'heure, aucune vidéo de Jordan Bardella en train de recevoir la farine n'a été publiée sur les réseaux sociaux. Seul France Bleu diffuse une vidéo de Jordan Bardella exfiltré et de son service d'ordre couvert de farine. Le Rassemblement national a dores et déjà annoncé que le parti déposera plainte mercredi.