Macron en Chine : Paris presse Pékin sur deux sujets cruciaux, quid de Taïwan ?

Emmanuel Macron a pressé le président chinois Xi Jinping à s'engager pour trouver un accord de paix en Ukraine. Le rééquilibrage de la relation commerciale entre Paris et Pékin a également été abordé, pas Taïwan.

Accompagné de son épouse Brigitte, de six ministres (Affaires étrangères, Economie, Agriculture, Environnement, Enseignement supérieur, Culture) ainsi que de 35 dirigeants de grandes entreprises comme Airbus ou EDF, Emmanuel Macron entamait ce mercredi 3 décembre 2025 sa quatrième visite d'Etat en Chine. Dans un contexte de tensions intenses avec la Chine, cette visite du chef de l'Etat revêt un intérêt crucial pour la France à bien des égards. Elle vise à promouvoir les intérêts français et européens, notamment concernant l'Ukraine et les échanges commerciaux. L'épineuse question de Taïwan devrait aussi être abordée.

En début d'entretien, Emmanuel Macron a proposé un "triple agenda positif pour nos relations. Celui de stabilité géopolitique de rééquilibrage économique et de soutenabilité environnementale". La question de l'Ukraine a d'abord retenu une grande partie de l'attention. "Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Et de l'Ukraine aux différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre, la capacité que nous avons à œuvrer ensemble est déterminante", a déclaré Emmanuel Macron après un entretien restreint et avant des discussions en format élargi.

En Ukraine, la capacité à coopérer avec la Chine est "déterminante"

"Nous avons, nous le savons, beaucoup de voies de convergence, nous avons parfois des désaccords, mais nous avons la responsabilité de savoir les dépasser, de trouver des mécanismes de coopération, de règlement des différends pour un multilatéralisme efficace auquel nous croyons", a ajouté le chef de l'Etat. De son côté, Xi Jinping a assuré que la Chine entendait coopérer avec la France pour "écarter toute interférence" et "rendre le partenariat stratégique général entre la Chine et la France plus stable". "Nous avons une attente constante à l'égard de la Chine. C'est qu'elle use de son influence auprès de la Russie pour l'amener à cesser la guerre" en Ukraine, aux portes de l'Union européenne, abonde l'Elysée.

Pour rappel, la Chine n'a jamais condamné Moscou pour l'invasion de l'Ukraine et revendique une neutralité dans ce dossier. De plus, elle continue de livrer les pièces de drones qui donnent à Moscou un avantage sur le terrain. Malgré les nombreuses tentatives de l'Europe pour inciter Pékin à hausser le ton sur ce sujet, la situation ne bouge pas. "Ce que nous voulons, c'est que dans ce moment où des négociations intenses ont lieu sur la sortie de crise, la Chine puisse convaincre, influencer la Russie et l'orienter vers un cessez-le-feu le plus vite possible", disait-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron avant même le déplacement du président à Pékin.

Macron appelle la Chine à des "investissements croisés"

Le déplacement du chef de l'Etat en Chine est également crucial pour la question du rééquilibrage des échanges commerciaux avec Pékin. Le déficit commercial entre les deux pays a doublé en dix ans et atteignait 47 milliards d'euros en 2024. L'Union européenne dénonce une "concurrence déloyale" de la Chine, des voitures électriques à l'acier, reposant sur des subventions étatiques massives. La Chine est même accusée de "racket" envers les entreprises européennes sur les terres rares dont elle domine la production mondiale. "Il est nécessaire que la Chine consomme plus et exporte moins", déclare un conseiller d'Emmanuel Macron, cité par l'Agence France-Presse (AFP).

Ce n'est pas tout, la France espère davantage d'investissements chinois en Europe car "après trente ans de mondialisation qui ont largement permis à la Chine de croître et d'innover (...) les Chinois ont aujourd'hui des technologies particulièrement avancées qui peuvent être partagées avec leurs partenaires de confiance, notamment européens", dit l'Elysée. Voilà pourquoi, Emmanuel Macron a aussi appelé la Chine à des "investissements croisés", jeudi 4 décembre 2025, pour rééquilibrer la relation commerciale entre les deux pays. Il a prôné la coopération avec le G7 pour une gouvernance économique fondée sur des "règles".

Les discussions ont lieu dans un contexte d'autant plus tendu après les poursuites des autorités françaises contre le mastodonte du e-commerce chinois, Shein. "Ils sont quand même très embêtés, très gênés d'être accusés de déverser vraiment les plus mauvais produits chez nous", assure la directrice associée de Mascaret et spécialiste des relations sino-américaines, Laure Pallez, sur RTL. En effet, la Chine a longtemps bénéficié de transferts technologiques, notamment dans des secteurs stratégiques comme l'aéronautique et l'intelligence artificielle.

"On a transféré beaucoup de choses, beaucoup de savoir-faire, de technologies sensibles qui ont été développées à l'échelle par la Chine", abonde Laure Pallez. Des savoir-faire qui ont permis à Pékin de parfois dépasser l'Occident dans certains domaines. Désormais, l'Europe dont la France entendent bien remettre à niveau cette relation en protégeant leurs innovations tout en profitant des avancées chinoises.

Un "statu quo" encouragé par Macron sur Taïwan ?

Le troisième item qui devrait bien occuper Emmanuel Macron et son homologue chinois lors de leur entrevue n'est pas des moindres : Taïwan. Mais pour l'instant, la situation de Taïwan n'a en aucun cas été évoqué depuis l'arrivée du président français en Chine.

Jeudi dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exhorté la France à respecter le principe d'une "seule Chine", au nom duquel Pékin revendique l'île de Taïwan comme faisant partie de son territoire. La Chine a critiqué la position de la France sur Taïwan après les déclarations du président Macron comparant la situation en mer de Chine méridionale à la guerre en Ukraine.

Récemment, plusieurs conseillers français ont indiqué qu'Emmanuel Macron encouragerait un "statu quo" sur la question de Taïwan et exhorterait la Chine à éviter toute escalade. Pour rappel, la Chine considère Taïwan comme son propre territoire et n'a pas exclu le recours à la force pour en prendre le contrôle. Le gouvernement de l'archipel rejette, quant à lui, la revendication de souveraineté de Pékin et affirme que seule la population taïwanaise peut décider de son avenir. La Chine souhaite aussi que ses interlocuteurs se montrent plus sensibles à sa position dans cette crise. C'était déjà le sens d'un appel entre Xi Jinping et Donald Trump, le 24 novembre dernier.