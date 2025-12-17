François Bayrou hospitalisé : le virus l'a amené en réanimation, la maladie n'était pas anodine

La santé de François Bayrou semble s'améliorer. Hospitalisé pour une grippe "très sévère", l'ex-Premier ministre est sorti de réanimation.

La maire de Pau et ancien Premier ministre est dans une état de santé très fragilisé, du fait d'un développement inquiétant du virus de la grippe. Les services de la municipalité ont fait savoir que François Bayrou était actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Pau, comme le rapporte le journal local La République des Pyrénées. L'ancien locataire de Matignon aurait contracté cette grippe depuis une dizaine de jours. François Bayrou l'avait lui-même fait savoir lors du forum citoyen du centre-ville le 5 décembre dernier.

Mercredi 17 décembre en début de soirée, des nouvelles rassurantes ont toutefois été communiquées. Selon Le Figaro, François Bayrou serait sorti mardi soir des services de réanimation de l'hôpital de Pau. Il avait été pris en charge dans cet établissement pour une grippe, dit-on, "très sévère". Placé dès vendredi en "soins intensifs", l'ex-locataire de Matignon, aujourd'hui âgé de 74 ans, se trouve désormais en service infectiologie où il devrait suivre un parcours de soin plus "classique". "Son état de santé s'est grandement amélioré", fait savoir la mairie de Pau.

Son agenda de la semaine annulé

Son état de santé "nécessite un suivi par les équipes médicales pendant encore quelques jours, il ne pourra donc pas participer au conseil municipal ce lundi, ni au Conseil communautaire prévu jeudi", faisait savoir il y a quelques jours la Ville de Pau, ajoutant que son agenda de la semaine était annulé. Auprès du Parisien, son entourage donnait quelques précisions rassurantes, même si elles témoignaient d'une préoccupation importante à son endroit. "C'est une grippe qui a mal tourné. Les médecins ont préféré l'hospitaliser afin d'éviter des complications respiratoires. Mais ça va mieux depuis ce (lundi) matin. Il est sous surveillance", rapportait le journal.

François Bayrou est pressenti pour lancer très prochainement sa campagne pour les municipales à Pau. Il n'a pas encore annoncé sa candidature pour un troisième mandat, mais il est très probable qu'il éclaircisse ses intentions rapidement.