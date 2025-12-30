Discours de Macron : des vœux "d'action" ? Voici ce que le président devrait aborder

Ce mercredi 31 décembre en soirée, Emmanuel Macron va prendre la parole pour ses vœux de fin d'année. Des premières pistes sur ce que son discours contiendra ont été dévoilées.

Ce mercredi 31 décembre, Emmanuel Macron va, comme le veut la tradition, s'adresser aux Français pour ses vœux de fin d'année. Il va s'exprimer depuis le palais de l'Elysée. Selon BFMTV, il s'agira d'une allocution sobre et courte, diffusée vers 20 heures. Elle aura été enregistrée quelques minutes auparavant.

Le président souhaiterait notamment, lors de cette prise de parole, lutter contre le pessimiste suite à l'instabilité politique liée à la succession de trois gouvernements. Il veut défendre que 2026 ne sera pas une année inutile, même si elle est sa dernière complète à la tête du pays. Il devrait alors se tourner vers l'année à venir et mettre en avant trois priorités pour les mois prochains : la mise en place du service national, la régularisation des réseaux sociaux par la présentation d'une loi et la fin de vie dont le texte revient au Parlement.

Pas d'annonce majeure attendue

Selon une source proche du président à TF1-LCI, il ne fera cependant pas d'annonce majeure. Elle a ajouté qu'il s'agira de vœux "d'action" et non de "rétrospective". Ils n'auront donc pas pour but d'amorcer la clôture de son mandat.

Emmanuel Macron pourrait, tout de même, revenir sur le sujet de possibles référendums alors que dans ses vœux 2025, il avait assuré vouloir que les Français "tranchent" sur "des sujets déterminants". La question budgétaire pourrait être également centrale puisque le projet de loi de finances de l'Etat n'a pas abouti et fera l'objet de nouvelles discussions. Le chef de l'Etat devrait, a contrario, mettre dans la balance les réussites de l'année comme la croissance qui a été meilleure que prévue ou encore les différents prix Nobel remportés par des Français.

Il ne devrait pas passer, par ailleurs, à côté d'un message adressé à l'extrême droite, qui selon lui, "se disent patriotes" mais sont les premiers à faire du "French bashing", ce contre quoi il souhaite durement lutter. Son discours s'élargira aussi à la situation internationale, en évoquant la guerre en Ukraine et la situation que vit actuellement l'Europe. Il souhaite un tournant pour que le continent devienne une "puissance" autonome et qui sait se défendre par elle-même.