Remaniement : des annonces possibles ce mercredi... Quels ministres sur le départ ?

Le remaniement, repoussé pour deux raisons, est prévu en fin de semaine au plus tard, mais il pourrait être annoncé dès ce mercredi soir. Plusieurs ministres sont promis à un départ, d'autres ne sont pas fixés sur leur sort et des noms de remplacements sont avancés.

Le remaniement est attendu (selon le nouveau délai fixé) entre ce mercredi 25 février et la fin de la semaine. Les raisons évoquées pour expliquer le report de "l'ajustement gouvernemental", selon l'expression du Premier ministre, ne seront plus valables d'ici ce soir : la ministre de la Culture a nommé le nouveau directeur du musée du Louvre et les motions de censure du RN et de LFI contre le projet de loi sur la programmation énergétique doivent être votées, et rejetées, ce mercredi. Reste à savoir sur le renouvellement, qui s'annonce minime, de l'équipe ministérielle interviendra dans la soirée ou dans les prochains jours. Sébastien Lecornu, qui ne semble pas vouloir faire de ce remaniement un phénomène politique, pourrait vouloir revoir la composition de son gouvernement au plus vite, malgré les quelques stratagèmes de Rachida Dati qui souhaite jouer les prolongations rue de Valois le plus longtemps possible.

Si le remaniement n'a plus encore eu lieu, un premier remplacement a été officialisé : celui d'Amélie de Montchalin. Après la nomination de cette dernière à la présidence de la Cour des comptes, c'est David Amiel qui a été promu ministre des Comptes publics. Le macroniste faisait déjà partie du gouvernement en tant que ministre délégué chargé de la Fonction publique, mais il s'est installé à une place plus stratégique. Au moins deux autres départs de ministres sont assurés, mais des doutes subsistent sur le maintien de quelques membres du gouvernement Lecornu.

Quels ministres risquent de quitter le gouvernement Lecornu et pourquoi ?

► Les ministres candidats aux élections municipales

Trois ministres se sont lancés dans la course aux mairies : Rachida Dati (Culture) à Paris, Marina Ferrari (Sports) à Aix-les-Bains en Savoie et Michel Fournier (Ruralité) à Voivres dans les Vosges. Pour l'heure, seule la ministre de la Culture est sûre de partir lors du remaniement. Rachida Dati a elle-même affirmé quitter le gouvernement avant le début officiel de la campagne électorale à Paris même si elle semble vouloir repousser son départ jusqu'à la dernière minute.

L'hypothèse d'un départ des deux autres ministres est privilégiée par souci de cohérence, d'autant que Marina Ferrari risque de perdre au scrutin local. Mais des doutes subsistent, car le Premier ministre pourrait être tenté de reconduire la ministre des Sports pour poursuivre le travail sur les JO 2030. Reste que Marina Ferrari n'est en poste que depuis quelques mois et devra, quoi qu'il arrive, quitter son poste après la présidentielle de 2027.

La ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq, est aussi promise à un départ. Elle a confirmé sa démission du gouvernement au micro d'ICI Nord le 10 février. Un départ également précipité par les municipales, même si la ministre n'est pas candidate. C'est son suppléant à l'Assemblée nationale qui s'est engagé dans le scrutin local. La ministre a donc décidé de quitter son ministère pour retrouver son siège de députée et éviter de faire perdre une voix au parti Horizons en provoquant des élections législatives.

► Les ministres qui ont déçu ou agacé

Les départs d'autres ministres n'ayant pas convaincu Sébastien Lecornu ou l'ayant agacé ont été évoqués, mais ces hypothèses ont semblé perdre en force au fil des semaines. La ministre déléguée à l'Intérieur, Marie-Pierre Vedrenne, a été en danger après sa sortie sur la naturalisation française du couple Clooney et son recadrage en direct par Laurent Nuñez. Mais elle pourrait être sauvée par son appartenance au MoDem. La ministre déléguée à la Transition écologique, Monique Barbut, n'a pas spécialement déçu, mais elle a été très discrète et peut-être trop au sein du gouvernement. Celle-ci pourrait quitter l'exécutif selon les informations de BFMTV, payant ses rares interventions dans les médias comme devant le Parlement.

► Les ministres avec des ambitions présidentielles

Les derniers ministres à être en danger sont ceux à avoir des vues sur l'élection présidentielle de 2027. Le Premier ministre souhaite que ses ministres "soient désengagés de 2027 et qu'ils soient d'accord pour faire des choses utiles pour le pays", a confié un conseiller de l'exécutif à Franceinfo. Ce remaniement pourrait donc être l'occasion de se séparer des ministres aux ambitions présidentielles plus ou moins affirmées. Sont concernés Gérald Darmanin (Justice) et Aurore Bergé (Egalité femmes-hommes). Si le départ du garde des Sceaux paraît possible, son maintien semble privilégié. L'homme est ami avec le Premier ministre, mais il serait surtout sauvé par l'ordre d'Emmanuel Macron de "ne pas toucher aux ministères régaliens".

Quels nouveaux ministres pourraient entrer au gouvernement ?

Le départ de Rachida Dati du gouvernement est acté, et le nom de sa remplaçante semble déjà arrêté : il s'agirait de Catherine Pégard, conseillère culture du chef de l'Etat depuis septembre. "C’est arbitré par le président, donc quasi-fait", abonde une source de l'exécutif au Parisien. Mais le nom de la septuagénaire, qui a été journaliste et présidente du château de Versailles pendant 12 ans, a déjà circulé lors de précédents changements de gouvernement, sans jamais être retenu.

Quant au remplacement de Charlotte Parmentier-Lecocq au ministère de l'Autonomie et des Personnes handicapées, il pourrait être assuré par Christine Le Nabour selon les informations de Ouest-France. La députée macroniste d’Ille-et-Vilaine est membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale.