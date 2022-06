"Résultat d'Amélie de Montchalin aux législatives : la claque et une sortie du gouvernement !"

MONTCHALIN. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, va devoir quitter le gouvernement. En difficulté à l'issue du premier tour dans la 6e circonscription de l'Essonne, elle n'a pas réussi à renverser la vapeur et a été battue par Jérôme Guedj.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 21h22] Le duel opposant Amélie de Montchalin à Jérôme Guedj avait tout de la revanche. En 2017, profitant de la vague qui avait suivi l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la République, Amélie de Montchalin avait aisément remporté cette circonscription et avait même éliminé le candidat de la gauche dès le premier tour... Un certain Jérôme Guedj député sortant !

Quel résultat pour Amélie de Montchalin dans la 6e circonscription de l'Essonne ?

Amélie de Montchalin a cette fois connu la douloureuse saveur de la défaite ce dimanche 19 juin. La ministre de la Transition écologique, candidate pour la majorité présidentielle Ensemble ! a été battue, ne glanant que 46,3% des suffrages face à Jérôme Guedj (53,7%). Alors que l'actuelle ministre avait été élue députée sans trembler il y a cinq ans (38,80 % au 1er tour, 61,34 % au 2e), la donne n'avait déjà pas du tout été la même au premier tour dimanche 12 juin puisqu'elle était arrivée en deuxième position avec 31,46% des voix, derrière Jérôme Guedj de la Nupes (38,31%).

Nettement devancée au premier tour dimanche 12 juin, Amélie de Montchalin a livré bataille toute la semaine d'entre deux-tours. "Elle n'a pas perdu. N'enterrez pas Amélie, elle a de la ressource", prévient une ministre, citée par Libération cette semaine. La campagne a rapidement tourné au pugilat face à Jérôme Guedj qui accuse la ministre de vouloir agiter le "chiffon rouge" pour tenter de renverser la vapeur. Amélie de Montchalin a notamment qualifié le Nupes de parti de "l'anarchie, le désordre et la soumission". Cela n'a pas suffi ce dimanche soir. Exit l'Assemblée nationale… et surtout, au revoir le ministère, une victoire étant condition sine qua non pour être maintenu en poste.

Elue en 2017 sur un territoire comprenant Massy, Palaiseau ou encore Chilly-Mazain, elle défiait à nouveau l'ancien président du conseil départemental (2011-2015) et ex-député de la circonscription, Jérôme Guedj ayant siégé en tant que suppléant après l'entrée au gouvernement Ayrault de François Lamy. "Combative" selon ses dires auprès du Monde, Amélie de Montchalin a dû en effet l'être depuis le début de la campagne. Car sur sa circonscription, si Emmanuel Macron n'a pas progressé ni diminué dans les suffrages exprimés entre 2017 et 2022 (29,9% en 2017 contre 29,86% en 2022), Jean-Luc Mélenchon, lui, a connu une poussée spectaculaire (22,7% contre 30,72%). Toutes accolées, les forces de gauche qui composent aujourd'hui la Nupes représentaient même 41,52% des suffrages exprimés le 10 avril dernier. De quoi sérieusement rebattre les cartes, ce dont semble avoir fait les frais la ministre... Lors de l'entre-deux-tours, Amélie de Montchalin a donc distribué les coups, via les médias, contre son adversaire et le mouvement politique qu'il représente. En vain.

Fraîchement nommée ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Amélie de Montchalin était également candidate aux élections législatives, comme une bonne partie du gouvernement d'Elisabeth Borne. Elue députée en 2017 dans la 6e circonscription de l'Essonne, cette Marcheuse de la première heure tentera de conserver son siège, légué à sa suppléante Stéphanie Atger depuis son entrée au gouvernement fin mars 2019. La trentenaire avait réalisé un véritable tour de force il y a cinq ans en se faisant élire sur un secteur (Massy, Palaiseau, Chilly-Mazarin, Wissous, Igny, Morgangis) qui avait pour député un socialiste depuis plus de 30 ans, excepté un intermède RPR de quatre ans (1993-1997).