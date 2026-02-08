Narcotrafic : pourquoi le député Sébastien Delogu est convoqué par les gendarmes

Le député insoumis Sébastien Delogu doit être entendu par les gendarmes, dimanche 8 février, à Aix-en-Provence, dans le cadre d'une enquête liée au narcotrafic.

Sébastien Delogu est convoqué par les gendarmes, dimanche 8 février, en audition libre dans le cadre d'une enquête ouverte en lien avec le narcotrafic, au mois de janvier, à Aix-en-Provence, révèle BFM Marseille Provence.

La raison : le nom du député de la France insoumise apparaissait dans cette enquête, selon les informations du Canard enchaîné qui rapportait que des échanges entre le candidat à la mairie de Marseille et un homme interpellé sur un point de "deal" auraient été retrouvés dans un téléphone portable. Certains de ses messages évoquent "la livraison de colis".

L'avocat de Sébastien Delogu écarte tout lien avec cette enquête

Dénonçant une "calomnie", Sébastien Delogu a indiqué à BFM Marseille qu'il compte bien se rendre à la gendarmerie pour y être entendu et affirme avoir souhaité répondre "le plus rapidement possible aux enquêteurs pour mettre fin à ces accusations".

Sébastien Delogu s'est présenté en début d'après-midi accompagné de son avocat, Me Yonès Taguelmint. À la sortie de l'audition, l'avocat a tenu à écarter toute suspicion : "Il n'y a aucun lien de quelque manière que ce soit entre M. Sébastien Delogu et le trafic de stupéfiants", a-t-il affirmé, selon Libération.

Me Taguelmint indique avoir remis aux enquêteurs "des justificatifs, factures d'achats" prouvant que son client avait simplement été en contact avec un livreur pour la réception de meubles. Le problème viendrait de cet employé : "Il s'avère que la personne qui travaillait pour la société de livraison a elle été condamnée pour trafic de stupéfiants dans une procédure dans laquelle nous ne sommes évidemment pas impliqués".

Les candidats à la mairie de Marseille demandent des explications à Sébastien Delogu

Alors que les élections municipales, qui se tiendront les 15 et 22 mars, approchent, les candidats ont demandé au député des Bouches-du-Rhône de s'expliquer sur la situation. "Qui est ce dealer ? Quelles sont ces fameuses livraisons de colis évoquées dans des SMS ? Autant de questions auxquelles M. Delogu doit vite répondre", avait ainsi demandé Franck Allisio, le candidat RN à la mairie de Marseille.

Le Printemps Marseillais, une alliance de partis de gauche et des Écologistes emmenée par le maire sortant Benoît Payan (divers gauche), a exigé "des explications de Sébastien Delogu". "Dans notre ville ensanglantée par le narcotrafic et alors que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques alerte sur le risque d'ingérence des narcotrafiquants dans la campagne, toute forme de lien avec eux doit être combattue et condamnée avec la plus grande fermeté", est-il écrit.

De son côté, l'équipe de campagne de Sébastien Delogu a dénoncé "une polémique infamante de l'extrême droite" contre le député de la France insoumise. "Cette calomnie, montée en épingle à partir d'un article du Canard enchaîné, vise à associer le nom de notre candidat au narcobanditisme, afin de jeter le discrédit sur son engagement de longue date contre la criminalité organisée".