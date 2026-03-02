Mélenchon - Glucksmann : les excuses du patron de LFI et des explications

Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a provoqué une nouvelle polémique en écorchant le nom de Raphaël Glucksmann, lors d'un meeting à Perpignan, dimanche 1er mars.

Jean-Luc Mélenchon tente d'éteindre la polémique. Sous le feu des critiques après avoir ironisé sur la prononciation du nom de Raphaël Glucksmann, le leader de la France insoumise s'est dit "désolé à ceux que cela blesse" et a promis de retenir "la leçon".

"J'ai déformé par erreur beaucoup de noms dans ce discours : celui de notre candidat Mickaël Idrac, Violette Spillebout, Raphaël Glucksmann, Clinton et Trump. Celui de Glucksmann provoque des réactions alors même que j'ai rectifié sur le champ. J'en suis le premier désolé pensant à ceux que cela blesse. Je retiens la leçon. On ne m'y reprendra pas", a-t-il écrit dans un tweet sur X, publié lundi 2 mars.

Jean-Luc Mélenchon, le "Jean-Marie Le Pen de notre époque" lance Raphaël Glucksmann

Lors d'un meeting à Perpignan, ce dimanche 1er mars, Jean-Luc Mélenchon a trébuché sur la prononciation du nom du fondateur de Place Publique. "Monsieur Glucksman, et je ne sais qui encore… Glucksmann, pardon… après j'en ai pour des heures", a-t-il lancé, provoquant les rires de la salle. La remarque a fait réagir la classe politique en raison du patronyme d'origine juive de Raphaël Glucksmann. "OK Jean-Marie Le Pen", lui avait alors répondu l'eurodéputée, en référence à l'ancien président du Front National qui a été condamné à plusieurs reprises par la justice pour des propos sur les Juifs ou la Seconde Guerre mondiale. Jean-Marie Le Pen était aussi connu pour écorcher les noms de ses détracteurs, rappelle le HuffPost, comme le ministre Michel Durafour, surnommé "Durafour crématoire" ou Patrick Bruel, "le chanteur Benguigui".

Sur franceinfo, ce lundi 2 mars 2026, Raphaël Glucksmann a confirmé ses propos en affirmant que Jean-Luc Mélenchon est le "Jean-Marie Le Pen de notre époque", accusant le fondateur de la France insoumise de frayer "avec les pires codes de l'extrême droite française et de l'antisémitisme".

Une nouvelle polémique pour Jean-Luc Mélenchon après celle sur Epstein

"Pour ceux qui m'écoutent de bonne foi, je le répète comme dans mes discours à Lyon et à Perpignan : il faut refuser absolument de réduire quelqu'un à une religion ou une culture et refuser tout autant de réduire une religion ou une culture à un individu censé en être membre", martèle Jean-Luc Mélenchon dans son message.

L'insoumis avait déjà provoqué un tollé médiatique en ironisant sur la prononciation du nom du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. "Je voulais dire 'Epstine' pardon, ça fait plus russe 'Epstine+', avait-il lancé au cours d'un meeting de soutien, jeudi 26 février, à la candidate Insoumise aux municipales à Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi. "Alors maintenant, vous direz Epstine au lieu d'Epstein, Frankenstine au lieu de Frankenstein", a-t-il ajouté avant de conclure : "eh bien voilà, tout le monde comprend comment il faut faire".