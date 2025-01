Cette consultation médicale chez les enfants vient d'être supprimée - "on ne comprend pas pourquoi", confie un pédiatre

Le calendrier des examens médicaux des enfants est modifié depuis le 1er janvier 2025.

C'est le flou pour de nombreux pédiatres et probablement bientôt pour de nombreux jeunes parents. Depuis le 1er janvier 2025, le calendrier des examens médicaux obligatoires pour les enfants a été modifié, d'après un décret publié en novembre dernier. Pour résumer, le futur calendrier des examens médicaux comprend toujours des rendez-vous obligatoires les premiers mois : après la sortie de la maternité, les nouveau-nés et nourrissons devront passer un examen médical dans les 8 jours après la naissance, puis pendant la 2e semaine, puis un par mois jusqu'à 6 mois.

Pour en savoir plus, la liste complète des examens médicaux obligatoires chez l'enfant est disponible sur le site gouvernemental Service Public. Un rendez-vous médical a aussi été ajouté au cours de la 7e année. Problème, un autre a été purement et simplement supprimé : il s'agit de celui qui était jusqu'alors prévu entre la 3e semaine et la fin du 1er mois après la naissance. Une décision questionnée par des professionnels de santé, comme le Dr Emmanuel Delmas, pédiatre et auteur du livre "Mon enfant est ENCORE malade" : "C'est assez étrange. On ne comprend pas pourquoi l'examen médical a été retiré".

Selon lui, cette consultation avait "du sens : l'examen clinique est important, et il s'agit de refaire le point sur l'alimentation, le sommeil, vérifier que tout le monde va bien... Il y a souvent énormément de questions, qui sont très légitimes".

Les premiers mois après la naissance sont en effet une période charnière pendant laquelle beaucoup d'informations doivent être transmises aux parents. Et pour cela, il faut du temps ! Avec la suppression de cet examen médical entre la 3e semaine et la fin du premier mois, certains questions et informations seront donc repoussées à l'examen suivant, qui a lieu au cours du premier mois. "Ça me parait compliqué de tout faire, et en plus de parler des vaccins, au cours de ce rendez-vous", s'inquiète le Dr Delmas.

Le pédiatre, très actif sur les réseaux sociaux sous le pseudo @superpediatre, regrette aussi un manque de communication sur le sujet, pour les parents mais aussi pour les professionnels de santé : "On n'a quasiment pas eu d'informations". Au final, il estime qu'il "faut revenir à ce qui était fait" jusqu'alors, et donc ne pas supprimer cet examen médical.