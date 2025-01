Vous hésitez à faire le Dry January ? Voici les bonnes raisons pour votre santé de tenter le défi

D'après le site officiel de l'opération Dry January, 4,5 millions de Français ont participé au défi en 2024.

Vous avez envie de tenter l'expérience cette année mais vous n'êtes pas sûr ? N'hésitez plus. Participer au Dry January, défi importé en France en 2020, est une expérience à laquelle des millions de personnes participent chaque année. Un défi personnel, mais surtout collectif. "On se sent plus fort parce qu'il y a tout un groupe de Français qui va le faire, ce qui peut être motivant", incite Stéphanie Ladel, addictologue, fondatrice et présidente de Cabinet Social. De nombreux participants partagent fièrement leur expérience sur les réseaux sociaux, ou encore au sein des groupes de soutien sur Facebook par exemple. Comme une majeure partie des Français connaissent le Dry January, le mois de janvier est ainsi un "moment de pause où c'est socialement accepté", où vous aurez une bonne raison de boire le soda ou le mocktail dont vous avez réellement envie à l'apéro.

"Ça contribue à avoir un autre rapport à l'alcool", se réjouit l'addictologue. Après avoir participé au Dry January, de nombreuses personnes ont une relation plus saine avec l'alcool et réduisent leur consommation à long terme. D'autant plus que c'est loin d'être un défi aussi difficile que certains l'imaginent : pas besoin d'éviter les apéros ni d'hiberner pendant un mois ! Il faut "le prendre comme une expérience positive, sans stress, sans se mettre la pression", conseille Stéphanie Ladel.

Bien sûr, ne pas boire d'alcool pendant un mois apporte aussi de nombreux bénéfices pour la santé. Une enquête menée en 2018 après de personnes ayant participé au Dry January avait évalué les bienfaits de ce défi. Elle avait conclu que :

7 participants sur 10 se sont sentis en meilleure santé et ont eu un sommeil de meilleure qualité,

67 % avaient plus d'énergie,

58 % ont perdu du poids.

De nombreux participants ont également remarqué qu'ils avaient une plus belle peau et une meilleure concentration. "C'est indéniable, participer au défi de janvier vous apporte de multiples vertus et vous en ressortirez en meilleure santé !", conclut la Ligue contre le cancer, qui fait partie des nombreuses associations qui soutiennent l'opération. Les villes de Paris, Lyon, Nantes ou encore Marseille sont également partenaires. Dernière bonne raison de participer au Dry January : ne pas boire d'alcool pendant un mois a un effet non négligeable sur le porte-monnaie. Selon l'enquête citée plus haut, 88 % des participants ont en effet économisé de l'argent. Alors, convaincu(e) ?